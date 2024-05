Carolina España defiende el dinamismo de Málaga y que sea un modelo de éxito en distintos ámbitos

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha defendido que la transformación de Andalucía pasa por el impulso de Málaga, provincia a la que ha definido como "tractor de actividad para nuestra tierra y para toda España", a la vez que ha dicho que no solo es un referente en turismo, sino también un "modelo de éxito" en ámbitos como la innovación, la atracción de talentos o la agroindustria.

En este sentido se ha pronunciado este jueves España al responder en comisión a una pregunta oral formulada por el grupo socialista con respecto al PIB en la provincia.

La parlamentaria socialista Alicia Murillo ha cuestionado a la consejera y ha señalado que el hecho de Málaga sea el motor económico de Andalucía viene recogido en informaciones desde el año 2015. "Esto era así desde hace tiempo y por cuestiones y apuestas importantes que se hicieron, como por ejemplo el parque tecnológico".

Murillo también se ha referido a "infraestructuras que hicieron gobierno socialistas" como la terminal 3 del aeropuerto, a la nueva terminal del puerto, o a que llegase el AVE a la capital malagueña; y ha destacado que la Administración General del Estado hace una ejecución del Plan de Recuperación en Málaga por valor de 362 millones de euros para 14.145 proyectos.

También ha puesto en valor la reforma laboral impulsada por el Gobierno, a la vez que ha criticado que la Junta tenga aún asuntos pendientes de su competencia como la vivienda, campo en el que ha dicho que el PP solo tiene por objetivo "confrontar con el Gobierno nacional".

En su respuesta, España ha destacado el dinamismo de la provincia de Málaga y el hecho de que sea referente y modelo de éxito no solo en turismo, sino también en innovación, atracción de talentos o agroindustria; también ha invitado a la diputada del PSOE a qué analice "cuántos años de gobierno del PP tiene el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación de Málaga".

También ha pedido a la socialista que sea "seria y rigurosa" en cuanto a los "proyectos de país" en el sentido de que, ha recordado proyectos como el del AVE "lo inició el Partido Popular y lo inauguró el Partido Socialista, pregúntele usted a Celia --Villalobos-- y a Aznar, que fueron los que llevaron el AVE a Málaga".

Carolina España, que ha dicho a Murillo que "no hay que ser tan sectaria", se ha referido también al tren litoral y ha ironizado con que "le interesa a los socialistas, sin embargo ustedes lo han guardado en un cajón".

Málaga crece por encima de la media de España y de Andalucía

En cuanto a la petición que le ha hecho la diputada socialista sobre que la Junta "no vaya a rebufo" en la aportación a la sede del Centro Interuniversitario de Microelectrónica (IMEC), Carolina España ha acusado a Alicia Murillo de "no enterarse" en este asunto que también ha calificado "proyecto de país": "Nosotros hemos sido los que hemos iniciado reuniones, que llevábamos dos años, con el IMEC"; y ha añadido que "hemos hablado con el ministerio, estamos en muy buena sintonía con el ministerio. No venga usted a estropear lo que es una buena acción de todas las administraciones conjuntas".

La consejera de Economía y Hacienda ha recordado, por último, que Málaga crece por encima de la media de España y de Andalucía y poniendo en valor otros datos como la creación de sociedades mercantiles; y ha pedido a la parlamentaria socialista que le diga al ministro de Transportes, Óscar Puente, "que deje de reírse de los malagueños y de los andaluces y que atienda las peticiones de movilidad que tiene una provincia como Málaga y que rescate ese proyecto --tren litoral-- que ha metido en un cajón".