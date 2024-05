De la Torre asegura que no ‘repescará’ al exgerente de Smassa: "Tiene conocimientos para ganarse la vida perfectamente"

No habrá ‘repesca’ para el exgerente de Smassa, cesado el pasado lunes de forma repentina por el equipo de Gobierno, que defiende que su salida responde a una cuestión de reestructuración municipal y no a la polémica que sigue salpicando a la gestión de la Sociedad Municipal de Aparcamientos, ahora en proceso de municipalización.

Así lo ha asegurado Francisco de la Torre, responsable directo del nombramiento de Manolo Díaz, a preguntas de las periodistas, a las que ha asegurado tajantemente que no ocupará otro puesto en el Ayuntamiento de Málaga. “Es ingeniero industrial, tiene experiencia profesional y conocimientos para ganarse la vida perfectamente”.

En cualquier caso, la oposición pedirá en el pleno de mañana el “veto” de Díaz en el holding municipal así como la “reprobación” del alcalde como máximo responsable de la Smassa, empresa municipal al 51% -el 49% corresponde a Unicaja y Empark- de la que es presidente.

“El señor Díaz Guirado es la segunda vez que sale por la puerta de atrás en el Ayuntamiento de Málaga. En este caso sale por las irregularidades por costumbre en la Smassa”, ha criticado el portavoz socialista Daniel Pérez, que ha hecho alusión a la etapa de Manolo Díaz como concejal de Urbanismo, cuando fue investigado por el caso Piscina -que fue sobreseído- y se marchó posteriormente al sector privado. “Esperemos que el señor De la Torre no sea el que tropieza tres veces con la misma piedra”.

“No nos extrañaría que el alcalde volviera a depositar la confianza sobre el gerente”, ha recalcado la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, que ha insistido en que “Málaga no se merece una empresa que se gestiona al estilo compadre” ni tampoco “tener en la estructura municipal un cargo de confianza, que gestiona lo público incumpliendo los marcos normativos y cometiendo irregularidades”.

Planta de residentes en en el parking de Pío Baroja. | L.O / la opinión. málaga

El grupo municipal de Vox asegura que están analizando ambas mociones pero que “en líneas generales” apoyarán las propuestas, incluida la reprobación del regidor malagueño. “Han actuado por la puerta de atrás, convocando consejos de administración estando en el pleno, destituyendo al gerente horas antes. Esto se ha convertido en un teatro”, ha declarado el portavoz Antonio Alcázar.

Irregularidades y defensa de Díaz

En cuanto a quién está pagando la defensa de Díaz, investigado en los juzgados por un presunto caso de acoso laboral a la exjefa de la Oficina Técnica de Smassa, Trinidad Rodríguez, teniendo en cuenta su salida ahora de la empresa municipal, De la Torre ha insistido en que lo desconoce.

“No lo sé, no se si es el señor Díaz Guirado, si es la empresa o es el grupo popular”, ha respondido De la Torre, que tampoco se ha pronunciado sobre quién debe pagar esa defensa. “Tampoco lo he pensado, habrá que ver qué parte es como personal y qué parte es de la empresa. El tema de acoso laboral, para mí es un tema interno de empresa. El otro tema [la presunta falsificación documental], ha habido una persona que hizo una actuación en unos papeles no sé con qué finalidad creó luego una serie de dudas sobre el particular”.

Manolo Díaz, gerente de Smassa en rueda de prensa. / L. O.

Y sobre la dimisión del jefe del Departamento de Obras de Smassa, Alejandro Donaire -un puesto que se creó al desdoblar la Oficina Técnica de la empresa y dividirla en dos departamentos, dejando a Trinidad Rodríguez solo al frente del Departamento de Proyectos-, el alcalde ha explicado que el “error administrativo” que causó “problemas” al exgerente, como el mismo De la Torre expresó en el pleno extraordinario del lunes, fue que “un borrador de adjudicación o de algo parecido, o de un informe, dejarlo como un documento que fuera definitivo, que fuera importante en el expediente”.

El alcalde no ha entrado en más detalles sobre ese documento y ha asegurado que nunca llegó a hablar con Donaire. “Lo he visto alguna vez que he visitado las obras y sé físicamente como es, tengo una imagen de cómo es, pero no es despachado con él ni le he llamado para aclarar esta cuestión porque no es el momento ni mi papel me parece que sea ese”.

Exceso de contratos menores y transparencia

Con respecto a las irregularidades administrativas cometidas “por costumbre” en Smassa -la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, llegó a asegurar que se había “arrepentido” de emplear esa expresión-, el primer edil lo ha ligado a un exceso de contratos menores

“El contrato menor se puede usar pero es excepcionalmente pero no de una forma continua. Cuando hay demasiados contratos menores no es bueno que haya porque estás obviando, evitando, un mecanismo de publicidad y concurrencia”, ha expuesto De la Torre.

“Desde que la Constitución se aprueba, toda empresa pública debe aspirar a hacer las contrataciones con igualdad, mérito y capacidad y eso a veces cuando hay velocidad y prisas, choca, pero hay que hacerlo”, ha manifestado.

De la Torre, que ha defendido la “transparencia” del equipo de Gobierno en cuanto a la situación de Smassa, ha criticado a la oposición de pedir información públicamente que no solicitan por los cauces legales habilitados en privado, además de confirmar que “ha dado directrices” para que se haga pública la carta de renuncia del exsecretario del Consejo de Administración de Smassa, Francisco Souvirón, que puso reparos jurídicos a cómo se estaba tramitando la contratación del aparcamiento de Pío Baroja.

El alcalde se comprometió a hacer pública la carta si así lo consentía Souvirón, que así lo ha comunicado vía correo electrónico a Alcaldía, a la que ha retransmitido de nuevo la misiva para que esta se haga pública “para dar transparencia al asunto”.