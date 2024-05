El PP defiende que no hubo carta de un abogado "amigo" para asegurarse el voto de los privados en Smassa

“Nada de lo que ahí se deduce se hizo”, ha sentenciado hoy, no sin cierto enfado, Francisco de la Torre durante el pleno ordinario de este mes, que bien podría considerarse una prolongación de la sesión extraordinaria del lunes, centrada en las irregularidades reconocidas en Smassa.

El alcalde se refería al contenido de la carta que le mandó el exsecretario del Consejo de Administración de Smassa, Francisco Souvirón, publicada por este periódico hoy, en la que el abogado le exponía que el exgerente de la Smassa, Manolo Díaz, le insistió para que firmara un escrito “contrario a derecho” que finalmente, y ante su negativa, acabó ratificando un abogado “amigo” del entonces concejal de Movilidad, José del Río.

“Yo estuve en ese consejo y eso se resolvió perfectamente con la orientación jurídica de quien estaba asesorando en ese momento para que hubiera tranquilidad por ambas partes, respeto por la parte pública y privada. Jamás hemos favorecido al privado”, ha expuesto el alcalde. “Para nada se conoce ni tengo noticia de esa carta [refiriéndose al escrito del conocido de Del Río], ni he preguntado a Pepe del Río qué abogado era”.

Esa misiva que supuestamente firmó un letrado cercano a Del Río -según Souvirón explicó que le trasladó el propio Manolo Díaz y cuyo contenido aseguró que desconocía- ratificaba el compromiso del consistorio de indemnizar económicamente a uno de los privados, Empark, cuando se extinguiese la vida de la Smassa, que acaba en 2048.

De la Torre, durante el pleno de mayo. / L.O

Esto es así porque se había planteado una concesión demanial con un canon de 50 años por los suelos del aparcamiento de Pío Baroja -concesión que posteriormente hubo que modificar para la planta -3, de residentes, que se rige mediante cesión onerosa-, un período que excedía del propio periodo de existencia de la Smassa. Un hecho por el cual, Empark había manifestado que votaría en contra del proyecto, que estaba ya para adjudicar la obra a la UTE IELCO-CHM.

Finalmente, se aprobó la propuesta de adjudicación el 21 de mayo de 2021 y la concesión demanial salió adelante en sesión extraordinaria y urgente de Junta de Gobierno Local el 29 de junio. En esa junta de gobierno local, según el acta del día consultada por este periódico, se justifica la urgencia de la siguiente manera:

La bancada popular, en el salón de plenos. / L.O.

“Para que se puedan conseguir los compromisos adquiridos, es necesario que las obras comiencen de manera inmediata, en esta misma semana, cualquier día de retraso, podría provocar no llegar a tiempo. Las obras ya están adjudicadas, la coordinación de actuación está hecha con el colegio, la policía está informada, todos los informes son favorables para el inicio de la obra…. Y solo falta la aprobación de la concesión demanial de los suelos y subsuelos necesarios para la construcción de la obra, para la expedición de la licencia de obras y poder comenzar con las mismas”.

Con respecto a la duración del canon, fuentes municipales señalan a este periódico que “nunca fue de 50 años” debido a que un informe de la Secretaría General ya alertó precisamente de que excedería al tiempo de vida de la Smassa. Por ello, la concesión “se tramitó con un plazo de duración de 25 años”, de manera que concluirá en 2046, dos años antes de la extinción de la Smassa tal y como estaba previsto.

“Esas especulaciones [en referencia al contenido de la carta de Souvirón] no se han materializado en nada. La concesión es por 25 años, no se le ha compensado de ninguna manera ni presente ni futura [a Empark] y que lo que ese señor pensó que se iba a hacer no se ha hecho”, ha insistido la concejal de Movilidad, Trinidad Rodríguez al portavoz socialista Dani Pérez, que en este caso les conminaba a compartir esa segunda carta elaborada por el “amigo” del entonces responsable de Movilidad en el Ayuntamiento de Málaga y que, ha defendido, demuestra que las irregularidades en la contratación del aparcamiento se produjeron “desde el minuto cero”.

La bancada de la oposición, con PSOE, Vox y Con Málaga, en el salón de plenos. / L.O.

Tras conocer el contenido de la carta de Souvirón, la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, le ha afeado al alcalde que no tomara medidas durante tres años tras ponerle el exsecretario “en sobreaviso de que se estaban cometiendo irregularidades”. De hecho, la confluencia de izquierdas ha propuesto en uno de los puntos de su moción reprobar al alcalde por su inacción, un acuerdo que no ha salido adelante con los votos en contra de los populares.

Por su parte, el portavoz de Vox, Antonio Alcázar, ha reiterado el “comportamiento irregular” dentro de la gestión de Smassa y la falta de “información relevante” que requieren los consejeros..

Informes periciales

El ingeniero Ángel García Vidal, gerente de la empresa Avanza Ingeniería, a la que se encargó la realización del informe pericial de la licitación, adjudicación y certificaciones de obra de Pío Baroja, ha comparecido en el pleno esta mañana para defender su trabajo ante manifestaciones que, considera, suponen un descrédito a su “trabajo, honradez y profesionalidad”.

García Vidal, que pidió por iniciativa propia al alcalde poder participar en el pleno, después de que el PSOE denunciase que ese informe pericial se presentó dos veces en los juzgados con 23 modificaciones entre uno y otro.

El ingeniero ha explicado que el envió un borrador que, entre otras personas, recibió el abogado de Smassa, José Carlos Aguilera. “A los 10, 12 días, entregué el informe definitivo, firmado, fechado y con todas las bendiciones”, ha explicado García Vidal, que asegura que se mandó “por error” el borrador y no el informe “definitivo” al juzgado.

Ángel García Vidal comparece en el pleno a cuenta de Smassa. / AIM

“Este hecho lo conocí justamente el día de mi primera comparecencia ante el juzgado porque a preguntas de los abogados de doña de Trinidad [Rodríguez, la empleada que denunció por acoso a Manolo Díaz] y el grupo socialista me preguntaron si este era el informe que yo había hecho. Empecé a verlo pero al final veo que no está firmado, me extraña muchísimo, no es el informe final”. García Vidal añade que como llevaba una copia del definitivo, la jueza decidió incluirlo en la causa y trasladarlo a todas las partes.

“Esas manipulaciones que se han vertido aquí son entre dos documentos, un borrador realizado por mí y el definitivo también realizado por mí. Imagínese lo absurdo de entrar en esa discusión, lo explicaré cuantas veces haga falta porque esto se explicó ya en sede judicial”, ha añadido el gerente de Avanza Ingeniería, que ha defendido que durante la elaboración del informe se reunió con muchas personas, incluido el exgerente, con el que se encontró “muy pocas veces o quizás solo una vez”.

Tras la extensa declaración de Ángel García Vidal, la oposición ha vuelto a recriminarle al PP que no haya apoyado una comisión de investigación en la que se podrían haber organizado comparecencias más largas y con la posibilidad de preguntar.

Por parte del PSOE, Pérez ha insistido en que sus denuncias son “fehacientes” y que entre ambos documentos se han detectado 23 modificaciones “sustanciales”.