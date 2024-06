El campo augura el peor año de toda su serie histórica por el calor extremo

Temperaturas de casi 40 grados sin que haya terminado mayo. Viene un verano de nuevos máximos históricos, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y, de confirmarse, tras el invierno más cálido de toda la serie en la provincia desde que existen registros, el campo podría ver destrozadas las buenas perspectivas que habían abierto las lluvias del pasado mes de marzo.

Portavoces de los principales sindicatos agrarios, Asaja, COAG o UPA, vuelven a poner el acento en el periodo de sequía extrema ante el que se hacen de nuevo necesarias más y más infraestructuras que compensen las pérdidas en términos hidrológicos y económicos de estos dos últimos ejercicios.

Los árboles necesitan no sólo que llueva. También que en determinados periodos las temperaturas no sean extremas hasta el punto de dañar los brotes verdes o las frutas ya en desarrollo. El olivar, en la comarca antequerana o en el interior de la comarca de la Axarquía, los subtropicales, principalmente el aguacate y el mango, así como la vid, están en serio riesgo de mantener sus peores mermas en varias décadas. Y no parece que los termómetros vayan a variar.

Un verano bastante atípico

La alerta de la Aemet ha puesto en guardia a muchos productores. «Será claramente más cálido de lo normal y entre los peores registrados. Estamos temiendo un desastre que no compensan ni las subidas de precios en origen que haya habido años atrás, ya sufriendo esta grave sequía», argumenta Luis Miguel Fernández.

Este joven agricultor del Valle del Guardalhorce refuerza el testimonio de otros campesinos consultados en Vélez-Málaga o Torrox, donde se concentra la mayor cuota de cultivos en invernadero de toda la provincia. También el sector hortofrutícola vive su peor campaña tras dos años de rendimientos medios más que positivos. El cambio climático multiplica las plagas en variedades de tomate hasta ahora muy productivas. De desastre catalogan muchos productores bajo plástico un año en el que irán a pérdidas con absoluta seguridad.

La Aemet cifra con una probabilidad «muy alta», entre el 70 y el 100%, que este próximo verano va a superar las medias de temperaturas de toda la serie en casi la totalidad del país. «No solo existe una probabilidad muy alta de que el verano sea simplemente más cálido de lo habitual, sino que, en el sur de Europa, se trataría de un verano claramente más cálido de lo normal», señalaba a través de sus perfiles en redes sociales.

«En España, hay una probabilidad de entre el 50% y 70% de que el verano se sitúe entre el 20% de los más cálidos registrados», añaden. Pero no será un escenario nuevo. De hecho, lo narrado por la entidad dependiente del Gobierno central ya ha ocurrido tanto en 2022 como en 2023.

El campo mira al cielo, pero a la vez al suelo, porque con estas altas temperaturas pueden irrumpir en sus cultivos nuevos virus, incluso peores a los que ya padecen.

