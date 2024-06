"Cada vez hay más países con interés en tener un consulado en Málaga; es un lugar que llama la atención de todos"

-Por curiosidad, siendo usted malagueño , ¿cómo se llega a ser cónsul de un país aparentemente lejano como Armenia?

-Esa es muy buena pregunta (ríe). Habría que empezar diferenciando lo que es un cónsul honorario, como es mi caso, y lo que sería un cónsul de carrera (que es un funcionario público del país en cuestión, con las oposiciones y vías que cada uno de ellos disponga). En el caso de los cónsules honorarios, que suelen ser la mayoría de los que hay en Málaga, se llega a este cargo a propuesta del país. Habitualmente suele ser por parte del embajador, que te propone, bien por la relación que tengas con el propio país o por la capacidad que tienes para relacionarte dentro del entorno donde se busca esa representación.

-¿Es lo que ocurrió?

-Sí. Yo, por mi trabajo en el ámbito de la de educación internacional, recalé en Armenia porque tenía allí un socio local, una agencia con la que yo trabajaba, y empezamos a traer bastantes chicos y chicas armenios, sobre todo en verano, para estudiar español y hacer campamentos. Los hicimos tanto en España como en Armenia. Esa relación fluida llegó a oídos del embajador, que me llamó y me propuso para el cargo.

-Y desde el pasado mes de noviembre es, además, decano del Cuerpo Consular de Málaga.

-Por votación. Los cónsules proponen a un candidato. A veces, hay varios. En este caso, yo era el único, y fui elegido como representante de los cónsules, lo que se llama el decano, para los próximos cuatro años. Hay un primer periodo de dos años y, si soy vuelto a elegir, es prorrogable por otros dos.

-¿Cuáles son las tareas de un consulado?

-Al final, nosotros representamos al país y nos debemos a sus intereses ¿Eso qué significa? Pues que en función de los intereses y del criterio de cada país, pues tenemos unas responsabilidades u otras. En el caso de las embajadas, es algo parecido, pero suele ser mucho un trabajo más administrativo y amplio. Un embajador es siempre un funcionario del país de origen, y como tal, lo representa. En el caso de los consulados, somos como pequeñas agencias de representación, con funciones derivadas de los propios intereses del país. Por ejemplo, hay casos significativos en los que las atribuciones de un consulado, pues pueden llegar a ser casi tan amplias (nunca iguales) como las de una embajada. Es el caso de un consulado general, que en un momento dado puede tener atribuciones administrativas de cara a expedir visados, pasaportes, cédulas de habitabilidad, de nacimiento, etc. Y hay otras veces, como mi caso, en los que la representatividad se focaliza en aspectos de promoción cultural o de mejorar y ampliar las relaciones con la región, en este caso Andalucía.

-¿Tiene mucho peso el deseo de establecer relaciones económicas y comerciales?

-Evidentemente, la economía siempre es algo que está muy presente. En la actualidad, la diplomacia moderna es mucho más transversal y estratégica. Cuando tú pretendes incentivar las relaciones o la promoción de distintos países lo orientas de varias maneras. El deporte, por ejemplo, juega una parte fundamental. Imagine que hubiera jugadores armenios en clubes malagueños, pues sería interesante. Lo mismo ocurre con actividades culturales. Utilizamos todos los elementos para promocionar un país y, lógicamente, en esa relación bilateral, la relación económica es algo esencial y vital, tanto a la hora de captar nosotros inversiones para el país como canalizar las inversiones de intereses de ciudadanos de ese país en Málaga.

-¿Cuántos consulados hay ahora mismo en Málaga?

-Alrededor de 52. Esta cifra puede variar porque hay veces, como ahora, que se están tramitando varios nuevos consulados. Ypuede haber la propuesta de abrir un consulado pero sin que todavía haya un nombramiento oficial del cónsul (lo que es el ex equatur). Es cierto que en los próximos meses y años veremos cómo se incrementa el número de consulados, por la sencilla razón de que Málaga y Andalucía cada vez tienen más interés para todos los países. Hace 10 años, en Málaga había sólo más o menos la mitad de consulados que ahora. Y eso habla mucho del salto de Málaga como lugar de interés.

El decano del Cuerpo Consular de Málaga y cónsul de Armenia, Alberto Benito García. / Alex Zea

-¿Qué es lo que a esos países les atrae más de Málaga?

-Pues lo mismo que está atrayendo a tantas empresas. Es un lugar que está ahora mismo de moda y que llama mucho la atención. Eso invita a tener una representación de país para fomentar esa sinergia con el momento que está viviendo Málaga y, por ende, Andalucía. Es más difícil, por ejemplo, que haya representación consular en Jaén. En Andalucía hay tres cuerpos consulares (Cádiz, Sevilla y Málaga). Y son Sevilla y Málaga las provincias que competimos en aperturas, aunque ahora mismo hay, aunque sea por poco, más consulados en Málaga que en Sevilla. Siempre hay una pugna entre ambas.

-Eso parece corroborar a Málaga como motor económico andaluz, frente a una Sevilla que tiene un mayor peso institucional, por ser la capital de la comunidad.

-Evidentemente. Cuando tienes una región como Andalucía, que está viviendo un momento importante, a los consulados, en función de la estrategia, a lo mejor les interesa más estar donde están todas las sedes institucionales. Pero no deja de ser menos cierto que esa diplomacia estratégica orientada a la parte económica y empresarial hace que Málaga esté en número de cónsules incluso por encima de Sevilla. Porque gana más esa vis estratégica empresarial que la propia institucional.

-¿Faltan grandes países por incorporar a la lista de los que tienen consulado en Málaga?

-Como grandes potencias tenemos consulado de Estados Unidos (agente consular) pero no de China, aunque es cierto que este país no suele tener representación más allá de la embajada. Luego hay países en los que tenemos mucho interés y creo que, poco a poco, podrían ir llegando. La India podría ser. Otros países más pequeños también optan por la estrategia diplomática. Armenia, por ejemplo, el país que yo represento, no es grande pero el primer consulado que abrieron en España fue el de Málaga, porque entendían que era una gran oportunidad para estrechar lazos. Al final, cada país tiene una estrategia y elige donde le interesa más tener un consulado, buscando representación y nexos de unión. Por ejemplo, los países europeos, (Francia, Alemania, Italia, etc), disponen de varios consulados en Andalucía.

-¿Un consulado debe tener siempre una sede física?

-Sí, lo de la sede es obligatorio. El convenio de Viena así lo estipula: una sede consular y plenamente identificada, tanto con una placa como una bandera. En cuando a su composición, como mínimo, debe estar el cónsul. Luego, en el tema del personal, ya depende de la necesidad del propio consulado. Hay algunos que son grandes, por ejemplo, el caso de Dinamarca o Alemania, que tienen muchos trabajadores. Cabe recordar que no estamos hablando sólo de Málaga capital. A lo largo de la Costa del Sol hay muchos consulados que realizan una labor ligada a la presencia de ciudadanos de ese país. Por ejemplo, EEUU, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo o Lituania lo tienen en municipios costeros de la provincia.

-Entiendo que hay también un vivo interés por parte de Málaga, tanto a nivel institucional como social, de que siga creciendo el número de consulados.

-Claro. Esta semana, en la asamblea general de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) se ha destacado las muchas cosas buenas que están pasado aquí, como su crecimiento económico y su gran ecosistema tecnológico. Todo eso llama al resto del mundo. Los países se plantean: "Si puedo tener representación en Málaga, tendré conocimiento de primera mano de lo que está ocurriendo allí y luego generar sinergias". La representante de la patronal CEOE, por ejemplo, dijo el otro día que interlocutores de la India y Singapur le habían hablado de Málaga. Es lógico que puedan tener interés en una representación consular. Pero son decisiones estratégicas que deben tomar los países.

-Lo importante es que Málaga es un destino que parece estar en boca de todos.

-Yo esto lo he aprendido con la práctica. El primer criterio de decisión de una persona, ya sea un turista o un trabajador, es el mismo: el destino. Hoy somos un referente tecnológico mundial porque somos atractivos para las empresas y para el talento. Ahora mismo, a un joven le resulta mucho más atractivo venir a Málaga que a algunas capitales europeas. Sol y playa, oferta cultural... ese criterio es muy importante. En la medida en que tengamos más representación consular, más conocimiento van a tener esos países de Málaga, porque tienen un cónsul aquí que les informa, les reclamando atención. Al final, un cónsul es un elemento de promoción.

El malagueño Alberto Benito García, decano del Cuerpo Consular de Málaga y cónsul de Armenia. / Alex Zea

-Sin embargo, no parece que la sociedad tenga mucho conocimiento de la labor que realizan estas personas.

Muchas veces el problema es que no dimensionamos el hecho de que un país tenga representación en una región. El Cuerpo Consular de Málaga representa a cientos de millones de personas. Somos como una pequeña ONU con una cuarta parte de todos los países a nivel mundial. Más de la tercera parte de los turistas que vienen a Málaga son de algunos de esos países con representación consular en Málaga ¿Hasta qué punto ha influido eso? No es fácil cuantificarlo, pero evidentemente alguna responsabilidad ha tenido seguro.

"La historia de Málaga no se entiende sin los cónsules" -El Cuerpo Consular de Málaga ha cumplido 400 años ¿Ha sido importante su aportación? -La propia historia de Málaga no se entendería sin ella. El primer consulado que se abrió en Málaga fue el danés en el siglo XVII. En la revolución industrial de Málaga, a finales del siglo XIX, participó y tuvo mucho que ver el cuerpo consular. Y si hacemos un repaso a las instituciones malagueñas, hubo cónsules entre los fundadores del Málaga Club de Fútbol y de algunas cofradías, en la promoción del aeropuerto y en los vinos de Málaga. El Cuerpo Consular ha estado presente en la vida de Málaga y ha ayudado a que esté donde está ahora mismo. -Trabajan también mucho con la Universidad de Málaga. La relación con la UMA es directa y muy estrecha a través de un Aula de Mecenazgo del propio Cuerpo Consular, auspiciada por la Fundación Unicaja. Realizamos a lo largo del año acciones que trasladen a la ciudadanía y, sobre todo, a los estudiantes cuál es la labor consular y cómo se trabaja en pleno siglo XXI. Este año como novedad organizamos un curso de verano sobre geoestrategia mundial. Será el 11 y 12 de julio. El título es ‘Diplomacia y conflictos contemporáneos’ y habrá presencia del secretario de Acción Exterior de la UE y del JEME. -¿Qué colaboración mantienen con la Junta de Andalucía? Con la Junta se firmó un protocolo de todos los cuerpos consulares de Andalucía donde se busca integrar su utilidad como canal bilateral para la promoción exterior. Es muy importante que las regiones sean conscientes de la necesidad de salir al exterior para visibilidad. Yo, que llevo muchos años dedicándome a la educación internacional, he visto el salto cualitativo de Málaga en el mundo. Antes, lo primero que te preguntaba la agencia de turno, era ¿y Málaga dónde está? Las regiones deben tomar conciencia de que, en la medida en que su presencia sea mayor y mucho más transversal fuera de sus fronteras, serán mucho más atractivas en todos los sentidos. -¿Y con el Aeropuerto? -Estamos hablando de trabajar en un acuerdo de atención a ciudadanos extranjeros que, por diversas circunstancias, se han convertido en personas sin hogar. Nosotros no tenemos entidad ni capacidad para atenderles, pero sí podríamos llamar a ONGs que nos pueden ayudar.

Suscríbete para seguir leyendo