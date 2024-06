Graduados en Medicina

Una joven allegada me comunicó con alegría que había recogido en la Universidad de Málaga el título de la carrera recién terminada. Estaba muy contenta y yo le expresé mi felicitación diciéndole: Ya puedes poner enmarcado en tu futura consulta el título de Licenciada en Medicina y Cirugía, titulación que he visto muchas veces en las consultas de médicos que me atendieron en mi larga vida.

Me corrigió: ahora, los médicos y médicas que terminamos la carrera después de seis años de estudio no somos licenciadas en Medicina y Cirugía, somos graduados o graduadas en Medicina.

De entrada, la respuesta me dejó descolocado. Lo primero que me vino a la mente fue Graduado Escolar, que era el primer escalón de los estudios primarios. Hoy, para muchos empleos, se exige la ‘EGB’, que es como se denominaba antes la titulación de la primera enseñanza.

Las veces que he ido al ambulatorio del barrio en que resido por necesitar asistencia médica, he preguntado en recepción por el médico que me correspondía según mi tarjeta sanitaria. Si tengo que ir un día de estos al ambulatorio (ojalá no), ¿tengo que pedir el nombre del graduado en Medicina que debe atenderme? Lo de médico no parece lo correcto porque los modernos no son médicos sino graduados.

Podría remontarme al año 1939 de Nuestra Era y utilizar un término en desuso, o sea, preguntar por el galeno, que es la forma más antigua de identificar a un profesional de la Medicina. Galeno fue médico, cirujano y filósofo italiano, uno de los padres de la Medicina. Y, en la Edad Media, a los médicos se les identificaba como Físicos. Pero claro, si en recepción pregunto qué galena o físico o facultativo es el que tiene que recibirme, me imagino que me dirían que me había equivocado de lugar.

Y cuando esté en la consulta, ¿cómo debo dirigirme como señora graduada? No. Utilizaré lo de toda la vida: «Doctor (a), desde hace unos días…» y aquí el mal que me afecte. En español, un doctor es sinónimo de médico, aunque no haya alcanzado el máximo grado académico.

Hay miles de doctores en Matemáticas, Historia, Biología, Periodismo, Química, Física… y muy pocos, salvo en sus correos electrónicos, utilizan la distinción académica. Ninguno de los periodistas malagueños doctores que yo conozco subrayan en sus artículos el grado académico alcanzado después de aprobar una tesis doctoral.

Calle Císter bajo la lluvia en 2017. / Arciniega

Medicinas para todo

El latiguillo «Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico» sugiere algo así como «si no me curo o empeoro, el fabricante se lava las manos».

En el prospecto, con letra más bien pequeña y prolijas explicaciones, se enumera todo lo que puede sucederle a uno. Su lectura es más terrorífica que una novela de Stephen King. Es algo así como una invitación a tirar al váter la medicina sin abrir; bueno, al inodoro no, porque no es aconsejable. Hay que ir a la farmacia y depositarla en el SIGRE.

En las televisiones, con la advertencia «…y consulte al farmacéutico» nos atiborran con anuncios de medicamentos mágicos que lo curan todo. Se ven varios personajes de uno y otro sexo ‘baldaos’ que se curan en dos segundos tras tomar una pastillita o grajea. En otro ‘spot’ (anuncio en mi idioma), una señora con cara doliente con la mano en el vientre, se traga la pastilla de turno y se le cambia la cara con sonrisa ‘profidén’.

Y la lista se enriquece con más productos para una fácil digestión, para dormir como un bebé después de mamar o tomar un biberón, otra grajea estimulante para saltar de la cama con ganas de trabajar, unas gotitas de agua milagrosa para los ojos… Sin necesidad de ir a la consulta de un graduado en Medicina uno se cura de todo, hasta de la pérdida de memoria, del cabello, de la vista y de los dolores de espalda.

Mi pediatra

Mi pediatra (el que atendió a mis hijos cuando eran pequeños) y digo su nombre con respeto y admiración, era don Eduardo Jáuregui, y tenía su consulta en la calle ‘Cister’ (en realidad es Císter, aunque los malagueños decimos ‘Cister’). Fue presidente del Colegio de Médicos de Málaga, director del Hospital Civil...

Cuando mis niños, como todos los niños, se resfriaban, tenían mocos, tosían… y acudían a su consulta con mi mujer para que les recetara los medicamentos de aquellos años, don Eduardo le decía a mi mujer que en un cacillo eléctrico pusiera agua a hervir con hojas de eucalipto.

Exposición vecinal en el eucaliptal de los Baños del Carmen en 2014. / A.V.

Con la habitación cerrada, los vapores curaban de forma natural esos males que no necesitan ni pastillas, ni jarabes, ni potingues.

Esa terapia era fácil y efectiva. Lo que ignoro es si el cacillo eléctrico se sigue fabricando. Era un electrodoméstico muy eficaz y barato. Las hojas de eucalipto (‘carlito’ en Málaga) las recogía del suelo de una calle cercana a mi casa donde había varios árboles de origen australiano, especie que abundaba en el arbolado de la ciudad. Esta medicina natural ya no se utiliza en las grandes ciudades; en las zonas rurales todavía subsisten estas viejas costumbres.

Para cerrar este capítulo, la sorpresa que nos llevamos mi mujer y yo no hace mucho, cuando la médica o doctora, le aconsejó que tomara «patatas fritas de paquete porque son muy saladas» y le venían muy bien en su caso.

Ella las toma… y yo no porque me han prohibido los productos salados.