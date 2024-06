El PP proclama a pie de playa que el PSOE es "enemigo de los chiringuitos" y "alérgico a los boquerones"

Las campañas electorales acostumbran a meter la rutina dentro de un disfraz excepcional con el que se acumulan cientos de kilómetros y las reivindicaciones del 'día a día' se asoman a escaparates diferentes, se escenifican sobre el terreno. De ahí que, a cinco días de la celebración de las elecciones europeas, el PP haya proclamado a pie de playa que el PSOE es "enemigo de los chiringuitos" y "alérgico a los boquerones". Esta última coletilla la empleó su presidenta provincial, Patricia Navarro, en su enésimo intento por explicar con palabras el maltrato del Gobierno de Pedro Sánchez a la provincia de Málaga. En concreto, Navarro echó en falta que el litoral sea protegido por "espigones, escolleras y diques, y no sólo reciba aportaciones de arena en periodo electoral, porque el único dique que tenemos es el propio Pedro Sánchez". Y la primera expresión fue acuñada por la número 2 del aparato de Calle Génova, Cuca Gamarra, quien acudió a un acto de campaña de los populares malagueños celebrado en el interior de un chiringuito torremolinense.

Y allí, con el mar rugiendo en el más inmediato de los horizontes, Gamarra acusó a la cabeza de lista del PSOE para este 9J, Teresa Ribera, de ser "una fanática de la renaturalización de las playas": "Si por ella fuera, no quedaría ni un chiringuito en la costa", aseveró la secretaria general del PP. Precisamente, la necesidad de proceder a la estabilización de las playas en el litoral costasoleño fue una de las principales reivindicaciones realizadas por los empresarios del sector y Cuca Gamarra aprovechó la percha para cargar las tintas contra la todavía ministra de Transición Ecológica y número 1 de la lista socialista para los comicios europeos de este domingo. A su juicio, Teresa Ribera es "la responsable de que la estabilización de las playas lleve en un cajón seis años", después de que el Gobierno de Mariano Rajoy realizase un plan para acometerla.

Patricia Navarro se sintió cómoda en su metáfora de los boquerones y adoptó el gentilicio coloquial como punto de partida para sus críticas más rotundas: "La gran amenaza que tienen Málaga y el sector turístico es Pedro Sánchez, somos a mucha honra boquerones pero al PSOE los boquerones le dan alergia"



"En la política de la estabilización y no en la de la renaturalizacion está siempre el PP; Teresa Ribera es una fanática de la renaturalizacion y la respuesta a ese fanatismo y esa intransigencia está este domingo en las urnas; ellas es la enemiga de los agricultores y de los ganaderos, es incluso la absoluta enemiga de los chiringuitos y si por ella fuera no quedaría uno solo en toda la costa, ni en esta costa ni en ninguna costa de España", insistió la secretaria general del PP nacional.

"El futuro de las playas"

Con un indisimulado tono electoralista, Gamarra recalcó que "Málaga tiene que ir a votar el 9 de junio porque se está jugando el futuro de las playas". "Las playas se defienden en Europa y ante el Gobierno de España", apuntó en un punto de su discurso orientado a espantar al abstencionismo que suele rodear a unos comicios como los europeos.

Así, Gamarra expuso que "votar son sólo quince minutos" y que, después de hacerlo este domingo, se puede ir a la playa y el chiringuito "con la tranquilidad de que se ha votado para defender las playas". "El domingo hay tiempo para ir a la playa y para ir a votar, a votar para que haya playas y chiringuitos; el que no vote podría luego no estar tranquilo porque Teresa Ribera podría empezar el lunes una campaña para acabar con los chiringuitos", subrayó la dirigente popular.

Ataques a Sánchez

Así se pronunció Gamarra antes de aprovechar su intervención para encadenar ataques contra el presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez. A su juicio, es "un presidente al que sólo lo mueve una persona, Pedro Sánchez Castejón" y, por ello, "hay cuarenta y siete millones de españoles abandonados por un gobierno que sólo se ocupa de Sánchez y no de los ciudadanos".

Y, aunque se trataba de un acto orientado a los empresarios de playas y trabajadores del sector que abarrotaban uno de los comedores del chiringuito, Gamarra no perdió de vista la actualidad y consideró que el de Sánchez es "un gobierno asediado por la corrupción, de la que no va a poder huir porque cada vez hay más datos que lo acorrala". Es más, les pidió a todos los presentes que este 9J al votar también ofrezcan "una respuesta a la corrupción del PSOE, que tiene su sede social y su domicilio en La Moncloa". "Eso está cada dia más claro", enfatizó.

Intervenciones malagueñas

Con anterioridad al discurso de Gamarra también intervinieron la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, y el representante de los empresarios de playa, Manuel Villafaina, quien 'jugaba en casa' al celebrarse este acto de la campaña popular en el chiringuito Los Manueles. Al encuentro también acudió el presidente de la Cámara de Comercio, José Carlos Escribano.

Navarro también achacó a "la política del miedo" del PSOE "lo de sacar justo ahora el informe de Costas que advierte de la regresión de las playas". "Lo normal es que anunciaran ese informe con una solución, pero no hay nada, los anuncios de la aportación de arena coincide con los procesos electorales y si no hay elecciones, no hay arena; en el Gobierno sólo hay un objetivo: renaturalizar las playas y en Málaga eso significa volver a los pedregales que ha tenido por playas toda la vida", subrayó.

Y Margarita del Cid reclamó, entre otras cuestiones, que "se eliminen las trabas burocráticas que se están encontrando" los empresarios de playa. "Aquí hay 64 establecimientos en siete kilómetros de litoral y para mí son más importantes que la policía, los bomberos o que cualquiera que venga", dijo con entusiasmo para mostrarle su cariño al sector. En su opinión, "la estabilización de las playas es uno de los grandes asuntos pendientes en la Costa del Sol". "Había un plan y una infame moción de censura en 2018 hizo que se quedara en un cajón, este Gobierno jamás ha pensado en ponerlo en marcha", enfatizó.

Por su parte, Manuel Villafaina subrayó que los empresarios de playa se están enfrentando a "enormes dificultades y una gran cantidad de problemas". Respecto a la estabilización de las playas, defendió que "con Mariano Rajoy se quedó un programa hecho que este Gobierno ha paralizado, pues aunque está echando arena en la playa no es suficiente". Villafaina también le dio un pequeño tirón de oreja a la Junta de Andalucía y echó en falta que "pongan menos dificultades" en cuestiones que son de su competencia: "A la Junta le falta ser valiente, en Sevilla muchas veces no se ven las cosas como nosotros las vemos".