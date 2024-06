Las agresiones al personal sociosanitario en Málaga aumentan casi un 4% en 2023

“Los datos son catastróficos”. Son las palabras que el secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (CCOO) de Málaga, Juan Carlos Navas, ha escogido para valorar los resultados del último ‘Estudio anual de CCOO sobre agresiones al personal del Servicio Andaluz de Salud’, que revelan que, un año más, los ataques a los profesionales sociosanitarios han vuelto a aumentar. En concreto, un 3,7% en el caso de la provincia de Málaga.

En total, en el año 2023 se registraron 278 agresiones (61 físicas y 217 verbales), lo que significa que prácticamente cada día un personal del SAS fue agredido. No obstante, según ha afirmado Navas, la cifra real de ataques es mayor, ya que, “desgraciadamente no todas las agresiones quedan registradas, sobre todo, las no físicas”. Según el informe, se estima que cerca de un 20% de las agresiones no trascienden y, por tanto, no se registran.

Aun así, los datos manejados demuestran que existe una tendencia creciente desde el año de la pandemia, que fue cuando se registró la menor cifra en la última década (186 agresiones en 2020). A partir de ahí, los ataques han ido creciendo progresivamente, amenazando con volver a alcanzar el pico de 323 agresiones que hubo en 2019.

En comparación con el año 2022 (que se notificaron 268 agresiones), se ha detectado un aumento de los ataques verbales hacia los profesionales del SAS (11 más este 2023), mientras que las agresiones físicas descendieron una. Un hecho que contrasta con la media andaluza, puesto que, como matiza Navas, se ha observado que “las agresiones físicas cada vez crecen más”.

Más agresiones en Atención Primaria

En cuanto a dónde se producen estos ataques, el estudio también señala que casi el 60% de los mismos tienen lugar en Atención Primaria, aunque en esos casos suelen ser principalmente amenazas, insultos y vejaciones (90%), mientras que en los hospitales se producen más agresiones físicas (69%) que verbales (31%).

Asimismo, el secretario de sanidad de CCOO, subraya que las agresiones no solo se producen hacia los médicos, sino también contra los enfermeros, celadores, auxiliares de enfermería o administrativos. De igual modo, las cifras revelan que las principales víctimas de estos asaltos suelen ser las mujeres.

Ante estas cifras, Navas ha insistido en la necesidad de “acabar con esta situación”, ya que “no puede ser que los profesionales sanitarios vayan a trabajar en estas condiciones, con miedo, temor y angustia a ser agredido por un problema que es de la mala gestión de nuestra sanidad pública”. Y es que, según el secretario de sanidad, las listas de espera y el “mal funcionamiento del sistema”, son los principales culpables de este incremento de las agresiones.

Poco gasto, presión asistencial y listas de espera

En este sentido, Fernando Cubillo, secretario general de CCOO Málaga, ha recordado que Andalucía cuenta con el menor gasto sanitario por persona (1.486 euros) de toda España y que, mientras en todo el territorio nacional el personal sanitario ha crecido un 33% en el sector público, en Andalucía apenas ha habido un aumento del 20%, frente al incremento del 80% que se ha registrado en la sanidad privada.

Concentración en el Hospital de Antequera por las últimas agresiones sufridas por sanitarios. / L. O.

También ha señalado que Andalucía es la cuarta comunidad autónoma con mayor presión asistencial en los centros de salud, lo que provoca que algunos médicos de familia lleguen a atender a 50 pacientes diarios, en lugar de a una media de 35. “Hoy somos también la segunda comunidad con peor lista de espera de todo el territorio nacional, solo superados por Canarias, cuando hace diez años éramos la segunda a la cola”, ha denunciado Cubillo que, sostiene que, ante este contexto de las peores cifras de gasto sanitario, de elevada temporalidad de los trabajadores y de listas de espera, “tanto los trabajadores como los pacientes están descontentos con el servicio que están recibiendo en Andalucía”.

“La frustración que tienen los usuarios para ser atendidos o tener su prueba diagnóstica a tiempo, con la angustia que esto genera a la población, provoca que, desgraciadamente, lo paguen con los profesionales”, añade Navas, que ha hecho hincapié en la necesidad de tomar “medidas de carácter urgente”.

Propuestas

En el propio informe, la organización sindical recoge una serie de propuestas para “erradicar esta lacra” que, según el responsable de sanidad, han trasladado ya al SAS. La primera de ellas, e “imprescindible”, es que exista una cobertura del 100% de la plantilla. “El pasado 31 de mayo cesaron en nuestra provincia 840 contratos, los mal llamados ‘contratos covid’, mientras tenemos las listas de espera disparadas”, ha apuntado.

Por otro lado, como medida disuasoria, exigen que haya cambios legislativos para aumentar las penas y cuantías económicas derivadas de las multas por agresiones, ya que “es importante que no tengan sensación de impunidad”. Otra medida clave, según CCOO, es incorporar vigilantes de seguridad en los centros sanitarios donde se hayan producido más agresiones. En el caso de Málaga, ya hay identificados ciertos “puntos calientes” como el centro de salud de Carlinda, La Roca o Palma-Palmilla. “Con el covid se puso seguridad en la mayoría de los centros, pero después desaparecieron”, ha recordado Navas.

Otras medidas contempladas sería la posibilidad de implantar en todos los centros de salud la denuncia “exprés” para generar las menores molestias posibles para el agredido, así como modificar el código penal para que el personal de gestión y servicios tenga la consideración de autoridad pública, igual que el personal sanitario.