La Junta de los Caminos reclama una solución a Pedro Sánchez

Una representación de vecinos de la Junta de los Caminos, en el Puerto de la Torre, aprovechó ayer el mitin en Benalmádena del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, para reclamar con pancartas la vuelta de la conexión peatonal del barrio con el resto del Puerto de la Torre, interrumpida desde hace 14 años por la llegada de la hiperronda. En el barrio y siete diseminados del entorno viven unas 2.500 personas.

Rafael Linares, presidente de la Asociación de Vecinos Junta de los Caminos y Diseminados, explicó a La Opinión que desde que el problema de este barrio volvió a exponerse en el pleno municipal de abril, «el Ayuntamiento se ha movido y el Distrito del Puerto de la Torre, a través de la Alcaldía, ha pedido una reunión con la subdirección general de Carreteras; al concejal Jacobo Florido le trasladamos que estamos dispuestos a ir a Madrid porque estamos preocupados con este tema».

El presidente de la asociación explicó además que hace una semana su colectivo pidió sendas reuniones por registro tanto al portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, como al subdelegado del Gobierno, Javier Salas, «y de momento estamos sorprendidos por la callada por respuesta del PSOE».

Vecinos de a Junta de los Caminos reclamaron una solución a la entrada del recinto donde se celebró ayer el mitin de Pedro Sánchez. / L.O.

Por otra parte, Rafael Linares informó de que los vecinos solicitaron manifestarse el viernes 7 y el sábado 8 de esta semana ante la sede del PSOE de Málaga Centro, en la calle Ollerías, pero recibieron la negativa tanto de la Junta Electoral Provincial como de la Junta Electoral Central, por entender que podía interpretarse como un acto de campaña de las elecciones europeas.

A este respecto, el presidente vecinal aseguró que «somos una asociación de vecinos y no se trataba de ningún acto político sino de reivindicar algo que es nuestro derecho». Al mismo tiempo hizo hincapié en que la presencia en el mitin del socialista Pedro Sánchez en el recinto ferial de Benalmádena, al que no les dejaron acceder, «es reivindicar lo nuestro, algo que es tan justo y razonable que no entendemos por qué no nos dan una respuesta y se buscan soluciones, cuando el mismo problema está resuelto en San Julián y en Guadalmar».

Rafael Linares señaló por último que aunque en las obras de la hiperronda tuvo parte de responsabilidad el Ayuntamiento de Málaga por no haber alegado en su día, la responsabilidad mayor la tuvo el Gobierno socialista que hizo la hiperronda.

Respuesta del PSOE

La concejala socialista Mari Carmen Sánchez, responsable del PSOE en el Distrito del Puerto de la Torre, señaló ayer que los vecinos están legitimados «a reivindicar lo que estimen y encima algo que es justo, porque desde que se inauguró la hiperronda detectamos que había un error que el Ayuntamiento no detectó en su día».

Con respecto a las reuniones en estas fechas argumentó que «reunirse con vecinos en plena campaña electoral para darle buenas o malas noticias no es razonable, por eso le hemos dicho que se esperen a que pasen las elecciones europeas, le hemos pedido un poco de paciencia porque posiblemente esto se resuelva y no tarde mucho».

«Hemos estado con los vecinos desde el primer momento y seguimos estando. Hay que ser conscientes de que un grupo de técnicos es el que decide si es viable o no, pero estamos trabajando para que se resuelva», concluyó.

