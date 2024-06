La Junta ofrece a Málaga Acoge un nuevo local en calle Palestina

La Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta ha ofrecido a la ONG Málaga Acoge un nuevo local, una vez que esta deberá abandonar la sede que en la actualidad está ocupando en la calle Ollerías, que ha sido vendida a la empresa White, especializada en la construcción de apartamentos turísticos.

Aún no hay fecha para la salida de la ONG de su sede actual aunque según explican a este periódico, la venta se debe formalizar el próximo 30 de julio.

La Junta lo ha anunciado en un comunicado, en el que defienden que tras la salida a subasta del inmueble de Ollerías y su posterior adjudicación a la empresa ganadora de la subasta, han estado negociando con la ONG su traslado desde hace dos años y "ha mantenido un continuo diálogo con la asociación y le ha ofrecido varias opciones de traslado a otros edificios de la ciudad".

Así, señalan que dicha negociación se ha hecho en colaboración con el Ayuntamiento de la capital, que también ha ofrecido varios inmuebles a Málaga Acoge.

Tras varias negativas de la ONG, informan, a las opciones que se le planteaban, la delegación ha propuesto a la entidad su traslado a la calle Palestina, al edificio de la antigua gerencia de Urbanismo, "que cuenta con la superficie y características que ha solicitado la asociación", remarca el comunicado de prensa.

Según ha explicado el delegado de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carlos García, dicha propuesta ya se había puesto sobre la mesa hace unas semanas, al igual que la reunión fechada para este mismo jueves, agendada hace varios días y cuyo objetivo era acordar con Málaga Acoge su traslado.

El delegado ha señalado que, se subastara o no el inmueble de la Calle Ollerías, Málaga Acoge no podía seguir utilizándolo como sede, ya que dicha ocupación no estaba reglada. “De hecho, el edificio no contaba con la Inspección Técnica (ITE) necesaria ni con las condiciones técnicas y administrativas oportunas para ejercer su actividad en él”, apunta.

El delegado recuerda que la ONG no tenía título jurídico para ocupar el inmueble y explica que desde la Junta “lo único que se ha hecho es mostrar la mejor de las voluntades y, pese a que no es nuestra competencia, se ha trabajado para que Málaga Acoge cuente con un local de similares condiciones, eso sí, ya de forma reglada”.

El edificio

Las casas de la calle Ollerías (que ocupa los números 13,15 y 17, número 4 de calle Eduardo Ocón) de Málaga eran propiedad de la Junta desde 2001 (la más antigua) y 2008 las últimas.

En ellas estuvieron los juzgados hasta que se trasladaron hace casi dos décadas. Después se trasladó allí Málaga Acoge, sin contar con título jurídico de cesión gratuita, contrato de arrendamiento o similar.

Ante la polémica generada por la subasta del inmueble a una empresa dedicada a la creación de alojamientos turísticos y la consecuente salida de Málaga Acoge, la Junta insiste en que "está regulando y poniendo en valor inmuebles abandonados y en desuso hace años", la Dirección General de Patrimonio sacó a subasta el inmueble en la cuarta subasta abierta por la Junta de Andalucía el pasado 1 de febrero, cuyo plazo expiró el pasado 30 de abril, finalmente quedó adjudicado el edificio por 3,6 millones de euros (el precio de salida fue de 2,7 millones) a la empresa White.

Respuesta de Málaga Acoge

El director de Málaga Acoge, Alejandro Cortina, explica que la Junta de Andalucía les ha hecho esta última propuesta esta misma mañana y que aún no han podido dar una respuesta porque no han visitado este local, que sigue usando el Ayuntamiento de Málaga.

"Nos dicen que cumple las condiciones que nosotros necesitamos pero no lo hemos visto", señala a este periódico Cortina, que apunta que la visita será la próxima semana. De hecho aún no saben en qué estado está el espacio, si requiere de reformas y si tendrán que compartirlo o no con las dependencias municipales que hay allí instaladas. "La verdad es que no sabemos cuál es exactamente la propuesta, ni las características del local ni nada, no lo hemos visto, ni en plano ni físicamente".

Para esta ONG es imprescindible que el local esté equipado con despachos, salas de reuniones y espacios para desarrollar sus principales tareas, como son el empleo, la formación y la atención a jóvenes sin hogar.

Cortina insiste en que si el local cumple están "interesados" porque lo que necesitan es una "alternativa" para poder seguir desarrollando su labor "en las mejores condiciones posibles".

Con respecto a los dos años de negociación a los que se refiere la Junta de Andalucía, Málaga Acoge señala que es cierto que hubo un primer intento de subasta entonces y que se iniciaron unas conversaciones que, al no prosperar la venta del inmueble, quedaron estancadas.

"Hubo conversaciones y vimos varios locales, algunos de la mano del ayuntamiento y otros de la mano de la Junta. Incluso llegamos a decir a que sí a un local", continúa el director de la ONG. "Pero aquella subasta se paró y las conversaciones también. Y de ahí a octubre, noviembre del año pasado cuando nos comunicaron que iban a iniciar de nuevo la subasta no hemos vuelto a tener contacto".

En una carta a la ciudadanía, la asociación explica que ellos mismos propusieron la posibilidad de alquilar y comprar el edificio para crear un "espacio ciudadano" u "hotel de asociaciones", una propuesta que no salió adelante.

"Durante estos 20 años, a través de los distintos proyectos y actividades que hemos llevado a cabo en este edificio hemos contribuido a impulsar a muchas de las personas que, con su esfuerzo y energías, han sostenido la parte más invisible del “éxito” de esta ciudad. Pero, también, hemos apoyado a una buena parte de aquellas que se han quedado en los márgenes o, directamente, fuera de esta ciudad. Así, la presencia de Málaga Acoge en el edificio de la calle Ollerías no sólo ha contribuido, durante todos estos años, a evitar la degradación del mismo y de su entorno sino que ha ayudado a la mejora de la vida de muchas de las personas del barrio y de la ciudad".

Venta de patrimonio público

La Dirección General de Patrimonio, adscrita a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, elevó a subasta las mencionadas instalaciones, en calle Ollerías, como parte de la estrategia de venta de patrimonio sin uso de la Junta de Andalucía.

Señalan que en 2019 no existía un inventario fiable que permitiera conocer de manera integral el patrimonio de la Junta y su situación de hecho, y "muchos de los inmuebles de los que era titular la Junta estaban, desde hacía muchos años, vacíos, abandonados y sin uso alguno", señalan.

"Debido a la falta de inversión, el coste de mantenimiento y restauración de estos bienes es muy elevado, que se incrementaba con el paso del tiempo. También por los impuestos que gravaban dichos inmuebles (y por los impagos en que se incurrió)", aseguran.

Desde 2019, la Junta de Andalucía ha ingresado, bien por subasta o bien por adjudicaciones directas de inmuebles en desuso, casi 130 millones de euros, "además de procurar un ahorro estimado de un millón de euros anuales en gastos de mantenimiento y costes tributarios", detallan.