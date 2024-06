Moreno anima a votar el domingo: "Es hora de sacarle la tarjeta roja a Sánchez"

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado la acción desarrollada por el PP en materia de agua en Europa y ha pedido el voto al partido este próximo 9 de junio en las elecciones europeas para "desde Andalucía seguir cambiando las cosas" y para tener "la garantía de que, desde Bruselas, se defenderá al campo andaluz", incluyendo políticas contra la sequía.

En un encuentro con representantes del sector agroindustrial y pesquero en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, junto a la presidenta provincial del partido en Málaga, Patricia Navarro, y el alcalde, Jesús Lupiáñez, Moreno ha mostrado su admiración a los agricultores por salir adelante pese a las circunstancias adversas, como la sequía.

"Si hay un sector que se la juega en estas elecciones, sin duda alguna, es el de la agricultura y la ganadería", ha dicho el presidente andaluz, quien ha recordado que en su primer discurso como presidente ya habló del problema del agua y de "la preocupación" que le producía las consecuencias de la sequía.

Según ha recalcado, "con el agua, nos jugamos la vida", al tiempo que ha subrayado que llamó a las puertas de Europa para alertar a las autoridades que la falta de agua "es un drama para el sur" y ha explicado que se encontró "con que no había ningún comisario con competencias en aguas y tampoco me dejaban reprogramar los fondos europeos para impulsar políticas hídricas".

Ha explicado las acciones desarrolladas en los últimos cinco años para "hacer una alianza en el sur de Europa y pedir algo tan esencial como el agua" y ha anunciado que el PP europeo impulsará, si logra una victoria este 9J, "un programa específico del agua; un comisario con competencias exclusivas en agua y permitirá la programación de los fondos para garantizar el agua en Andalucía".

En este punto, se ha referido a la candidata número 2 del PP Carmen Crespo, exconsejera andaluza de Agricultura, "una mujer valiente, trabajadora, que conoce el sector y que seguirá el camino que iniciamos hace cinco años desde Bruselas". "Llamará a todas las puertas para que el agua sea reconocida en Europa y el sector tendrá la garantía de que se hablará del campo en Bruselas", ha dicho.

"En Andalucía, no podemos solos", ha insistido el presidente andaluz, quien ha pedido ayuda al Estado y a Europa y ha solicitado al sector presente en el acto que "metan presión con su voto". "Tenemos que seguir invirtiendo pese a la infrafinanciación que sigue sufriendo nuestra comunidad. Nos tenéis que ayudar a trasladar este mensaje el 9J a Europa", ha insistido.

Para Moreno, este 9J será "clave" para "seguir cambiando las cosas desde Andalucía y no romper el ciclo de cambio". "Es un orgullo ser la comunidad que más empleo está creando, que es líder en exportaciones o que tiene más empresas con actividad, superando a la Comunidad de Madrid", ha apostillado.

Asimismo, ha pedido que con el voto al PP los andaluces "saquen la tarjeta roja a Sánchez y a sus políticas" porque "no puede salir este 9J con un aval político a su gestión". Ha lamentado que España no cuente con un Gobierno cuya única ley aprobada haya sido "un atropello a nuestra Constitución".

Actuaciones en la Axarquía

El presidente andaluz ha señalado que la Junta tiene "una estrategia ahora mismo de futuro", recordando que fue a Dubai "especialmente a ver la mayor desaladora que hay en el mundo, he estado viendo las obras de restauración de agua, he estado viendo todo lo que se está haciendo en el mundo seco para decir que si el cambio climático nos trae, como parece ser que va a ser, temperaturas más altas y menos agua, pues tendremos que empezar a copiar a países que son semidesérticos, pero que sí tienen agua suficiente".

Respecto a la situación de la comarca malagueña de la Axarquía, de las más afectadas por la sequía, Moreno ha destacado las actuaciones desarrolladas en "tiempo récord" para la aportación de 22,5 hectómetros cúbicos extra de agua regenerada, "algo que ha sido un alivio", que supone "casi el 50% del Plan Guaro y equivalen al 70% del consumo humano de los 210.000 habitantes de la comarca".

Así, ha insistido en la necesidad de "la complicidad del Gobierno de España", ya que, ha indicado, en la Junta "no tenemos competencia en la zona marítimo-terrestre", recordando que ha mandado "no sé cuántas cartas y cuántos avisos, en este caso a la vicepresidenta Teresa Ribera, que ahora es la candidata, y en las que hemos llegado a un acuerdo de ejecución de una serie de obras de urgencia, que desgraciadamente todavía no se ha movido ni una coma".

Al respecto, ha precisado que "la parte de administrativa está por parte de la Junta de Andalucía entera hecha". "Y ya a mí lo único que me queda es decirle al Estado que si no es capaz de hacerla, en una dejación de funciones, pues la asumimos nosotros. Eso sí, yo lo que no me voy a meter en un proyecto o en cualquier cosa en la que van a recurrir al Tribunal Constitucional porque no quiero una parálisis de cinco años de recursos judiciales", ha dicho.

"Yo lo que quiero son las cosas claras, o lo hacen ellos o lo hacemos nosotros. Y nosotros os garantizo que nosotros lo hacemos, pero lo que no quiero es que pase ni un minuto más sin ese proyecto fundamental para el presente y el futuro de la Axarquía, no es solo del ámbito agrícola, sino también industrial y evidentemente también en el ámbito del uso y el consumo", ha concluido.