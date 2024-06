"La industria debe tener hueco en Málaga y Lumon ha ayudado a activarlo en Antequera"

La compañía finlandesa Lumon, especializada en soluciones de acristalamiento para terrazas, abrió hace 18 meses en Antequera una fábrica para abastecer a los mercados del sur de Europa. Javier Martínez Uría comenta los planes de la factoría, la más avanzada tecnológicamente de la empresa, y el papel de Málaga en la estrategia de la firma, que esta semana ha anunciado su entrada en el negocio de los rascacielos: acristalará las terrazas de un edificio residencial de 50 plantas (Solhouse 6035) en Vancouver (Canadá).

-Una curiosidad, ¿los cristales de esa torre de 50 plantas en Canadá saldrán de la fábrica de Antequera?

-Sinceramente, todavía no lo sabemos. Su construcción empieza ahora y llevará su tiempo. Empezaremos a instalar las barandillas y los acristalamientos a partir de 2026. Podría ser que salieran de Antequera, porque aunque todas nuestras fábricas están preparadas para producir los sistemas con la misma calidad, la de aquí es la que tiene mayor tecnología. La fábrica de Canadá es más pequeña e igual hay que darle apoyo desde aquí. Queda tiempo, pero preparados estamos.

-En España vienen desarrollando actuaciones integrales en edificios, aunque no lógicamente de la altura de este rascacielos.

-En muchas ciudades españolas ya tenemos muchos edificios acristalados de nueva construcción y de reforma de fachadas completas. Por ejemplo, en Pamplona, el nuevo skyline es todo de terrazas acristaladas Lumon. También en Madrid, Barcelona, Mallorca, Ibiza, Castellón,... Aquí en Andalucía y en Málaga se nos está resistiendo por ahora en este apartado, pero es sólo cuestión de tiempo (ríe).

-La fábrica de Lumon en Antequera se inauguró en enero de 2023 ¿cuál es su trayectoria en este primer año y medio de actividad? Creo que la idea era llegar a los 120 trabajadores directos y más de 200 indirectos.

-Ese es el objetivo cuando la fábrica está en pleno rendimiento. En este tiempo hemos seguido invirtiendo en la fábrica y ha seguido llegando más maquinaria y más automatismos. El volumen de producción ha ido subiendo paulatinamente y ya tenemos el primer turno completo. Ahora estamos contratando gente para el segundo turno. Actualmente habrá entre 50 y 60 personas. En uno o dos años podría estar completada la plantilla, dependiendo de la evolución del desarrollo del negocio, que va en paralelo.

-¿Cuánto ha invertido finalmente Lumon en la factoría?

-Llevamos invertidos 30 millones de euros en la fábrica de Antequera y la cosa no se va a parar ahí; seguro que van llegando más inversiones, porque hay espacio reservado para otras actividades.

-¿Cuál es la producción actual?

-Están saliendo unas 2.000 hojas de cristal a la semana, y la fábrica está preparada para alcanzar unas 300.000 al año. O sea, que estamos sacando ahora mismo, unas 100.000 al año, por lo que estaría a un tercio de su capacidad de producción. Todo esto entra en el proceso normal de cualquier nueva fábrica que entra en funcionamiento. De hecho, en Lumon siempre invertimos para que la demanda no supere nunca nuestra capacidad de producción. Vamos por delante, con inversiones, para que la demanda no llegue a colapsar.

-Todas esas hojas de cristal, ¿a qué mercados van?

-El cliente principal es de España, pero desde aquí podemos también surtir sin ningún problema a los clientes de cualquier país del sur de Europa. De hecho, se están haciendo proyectos para otros países.

-¿El cliente tipo de Lumon es el privado que acristala la casa o también hay empresas?.

-En España somos muy conocidos por el cliente particular porque empezamos así, pero en otros países somos más conocidos en el mundo de la construcción y la reforma de fachadas. Ese negocio es el que estamos ahora potenciando en España. Nuestro personal en este campo ha crecido mucho porque sabemos que va a ser una pata importante de futuro. Va a haber muchas ciudades con barrios donde la característica va a ser la fachada con terrazas acristaladas.

-En este sentido, reo que la idea de Europa es ir a una construcción mucho más sostenible.

-Las nuevas directrices europeas están muy centradas en llegar a cero emisiones de carbono tanto en nueva construcción como en las viviendas existentes. La normativa que salió el 8 de mayo habla de que en 2030 toda la nueva construcción debe ser «ceroemisiva». Y la fachada es una parte muy importante para ese objetivo. Lumon puede ayudar a rebajar tanto el consumo energético como las emisiones. Y en vivienda existente el plazo es 2050. Además, dentro de unos años no se podrá vender ni alquilar una vivienda que no esté en categoría D o superior. Actualmente, el 80% del parque de viviendas en España está por debajo de eso. Hay muchísimo por hacer y eso abre una oportunidad enorme para transformar muchos barrios que se han ido llenando de ‘chabolismo vertical’ (cierre de terrazas para meterlas en las viviendas, aires acondicionados en fachadas, antenas parabólicas, ...). A todo esto se le puede dar una nueva vida, embellecer las estructuras y darles a las viviendas más valor para sus propietarios actuales.

-Lumon tiene tres fábricas en el mundo y una de ellas está en Antequera. La apuesta de Lumon por Málaga, donde tiene desde hace más de 30 años su sede española, es fuerte.

-En España hubo estudios iniciales en diferentes localizaciones, pero había cuestiones que influían. En Málaga teníamos desde hace muchos años la central para el sur de Europa, era una de las bases. La conexión aérea de Málaga con Finlandia es también un factor importante (Helsinki, Tampere,...). La puesta en marcha de una fábrica como la de Antequera necesita de la transmisión del ‘saber hacer’ (know how). Esta conexión era fundamental. Y además, de bien nacidos es ser agradecidos: en Málaga llevábamos 30 años. Además, pretendemos que la de Málaga no sea nuestra única fábrica en España así que, ¿dónde mejor que Málaga para poner la primera?

-La economía de Málaga es muy pujante y está basada en pilares como el turismo y, en los últimos años la tecnología ¿Falta un mayor peso del sector industrial?

-Málaga se lo tiene que creer. Industrialmente, tiene buenas posibilidades con la dinámica de Antequera y el Puerto Seco. En Málaga capital puede que no haya hueco pero alrededor de la ciudad sí. Hay mucha gente de todo el mundo que desea vivir en Málaga, se está viendo, y una industria potente necesita de gente preparada también.

-La dinámica de Antequera parece muy buena en este campo.

-El propio Ayuntamiento de Antequera nos decía en su día que el hecho de haber apostado por ese emplazamiento ha ayudado a que se activen otras iniciativas. Se acaba de anunciar que Ikea empieza la construcción de su centro logístico en Antequera, que va en la parcela al lado de la nuestra. Y vienen otros proyectos en camino que saldrán próximamente. El potencial de la provincia es muy grande y cada zona debe de tener su hueco. La Málaga turística y tecnológica está ya ahí, en la capital y en la costa. Quizá la industria tenga que ir más a la zona de interior, pero también tiene su espacio.

-¿El futuro de Málaga debe pasar también entonces por ser industrial?

-Creo que es una de las variables que puede tener. Depende de hacia dónde se quiera llevar el futuro de la provincia. La tecnología o el turismo ya no se van a separar de Málaga por muchas razones: los nómadas digitales se están trayendo aquí a sus familias, porque pueden decidir desde dónde trabajan. Málaga tiene clima, seguridad, asistencia sanitaria, un gran aeropuerto, muy buena gastronomía y, en ciertos aspectos, todavía tiene buen precio. Eso hace que cualquier persona con un puesto de responsabilidad que tenga que viajar se fije en Málaga como lugar donde vivir con su familia. Yo, que viajo mucho, sinceramente no encuentro un sitio mejor.

-¿Qué facturación tiene la empresa ahora mismo?

-El año pasado Lumon facturó en España más de 50 millones de euros en trabajos de instalación y nuestro objetivo es seguir creciendo, con un plan muy ambicioso hasta 2030. No paramos de buscar gente para nuestro departamento comercial y de instalación (trabajaconlumon@lumon.com). Las cifras demuestran nuestro crecimiento. Hace diez años, cuando yo cogí la dirección facturábamos 9 millones y éramos 50 empleados. Ahora estamos en 50 millones y el equipo es de 400 personas. Tenemos una trayectoria sólida.

-Esa facturación en España, ¿incluye la de la fábrica de Antequera?

-No, esa va aparte. El año pasado (que fue la puesta en marcha y todavía en fase de inversión) se cerró con seis millones de euros. En este 2024 esperamos movernos entre 12 y 15 millones. Cuando esté al 100% será lógicamente. Hay que seguir poniendo muchos engranajes en marcha. Una fábrica se hace a largo plazo, no para un año o dos. Es una inversión millonaria.

-Y a nivel global, ¿cuáles son las ventas de Lumon?

-A nivel internacional Lumon alcanzó el año pasado los 183 millones de euros en ventas. Todavía tenemos muchísimo recorrido. Nos quedan muchos países donde empezar a trabajar. Somos una multinacional en crecimiento, en desarrollo. Por eso buscamos gente constantemente.

