Juan Manuel Jiménez: escribir para sanar y perdonar

«Si me abro ante los lectores, es por el ejemplo que me ha dado el escritor malagueño Miguel Ángel Oeste, cuya novela titulada ‘Vengo de ese miedo’ ha sido para mí el mayor descubrimiento literario desde ‘El jinete polaco’ de Antonio Muñoz Molina», escribe Juan Manuel Jiménez Muñoz (Málaga, 1961).

El escritor y médico, que se jubila este próximo lunes tras casi 40 años en el SAS, se abre a los lectores en ‘Libélula invisible’, una biografía novelada cargada de emociones que acaba de publicar en Ediciones del Genal. En ella retrata su vida entre Canillas de Aceituno, de donde eran sus padres y Málaga capital y cómo se abrió paso en la vida pese a la losa familiar que fue su progenitor.

Precisamente, la obra cuenta con estas dos dedicatorias: «A mi madre, por todo. A mi padre, pese a todo», porque Juan Manuel Jiménez ha sabido perdonar.

Sus padres, Juan Jiménez (1919-1992) y María Muñoz (1922-2010), de viaje de novios en 1957, en el Parque de Málaga. / Archivo del autor

El título, ‘Libélula invisible’, guarda relación con la actitud que él deseaba guardar ante su padre, el tratar de pasar desapercibido: «Al contrario que la luciérnaga: yo no quería tener una lucecita para que mi padre supiera dónde estaba», confiesa.

Su progenitor, Juan Jiménez (1919-1992), «es el centro de esta novela», un maltratador «que tenía ataques de ira y estaba en tratamiento de salud mental».

Y en esta trama de la vida real, al final de la novela Juan Manuel, el hijo mayor, conocerá la clave de toda esa ira volcada por su padre hacia su mujer y sus tres hijos. Las raíces estarían en un episodio terrible de la juventud de Juan Jiménez, que su hijo describe como «aquello». Los lectores del libro averiguarán la respuesta.

El médico malagueño, autor de tres novelas de ficción, ha dado el paso de novelar su vida con el visto bueno de su hermano José Luis y de su mujer, María Remedios, «que se emocionó leyendo el borrador», señala.

Canillas y Málaga

Como cuenta, el autor nació en Málaga, en Carlos Haya, por precaución: «Mi madre, María Muñoz, perdió a un hijo durante el parto en Canillas de Aceituno».

Su familia regentaba en el pueblo un estanco que también era papelería y juguetería. «Éramos una familia que no pasaba necesidades pero tampoco teníamos para despilfarrar». Con 10 años y por sus notas brillantes, el pequeño Juan Manuel pasó al Seminario de Málaga a terminar la EGB. «Allí descubrí que me gustaba muchísimo estudiar. Para mí fue como el día y la noche; no me hubiera importado haberme quedado en el pueblo trabajando, el asunto era que la convivencia con mi padre era muy difícil», confiesa.

El autor, en la primera fila, cuarto por la izquierda, en la escuela de parvulitos de Canillas de Aceituno en 1966. / Archivo Juan Manuel Jiménez Muñoz

En el Seminario encontró además, en pleno tardofranquismo, a unos curas aperturistas que hicieron de ese periodo «una escuela de Democracia». Todavía sigue reuniéndose con antiguos compañeros todos los años.

También en ese tiempo de adolescencia encontró la vocación por la Medicina, «a raíz de la enfermedad mental de mi padre y de las consecuencias psíquicas e incluso físicas que padecíamos en casa». Así que tras su paso por el Instituto de Martiricos durante los años de la Transición, en 1979 ingresó en la Facultad de Medicina y se licenció en 1985.

De izquierda a derecha los hermanos Jesús, José Luis y Juan Manuel, en Canillas de Aceituno en 1972. / Archivo Juan Manuel Jiménez Muñoz

Aprobó el MIR con unas notas espléndidas, lo que le permitió elegir especialidad: «La medicina de familia me parecía humanamente más completa, por ese trato con el paciente», recuerda. En su decisión también jugó un papel importante el ejemplo de los médicos rurales que pasaron por su pueblo.

Juan Manuel Jiménez ha trabajado en Urgencias de Pediatría en el Materno, en varios centros de salud, algunos de los cuales ha dirigido y este domingo se despide de la profesión en su último destino, el Centro de Salud de Portada Alta. Ahora, tendrá más tiempo para su mujer, sus dos hijos y sus dos nietos gemelos.

Foto de la orla de licenciado en Medicina de Juan Manuel Jiménez Muñoz en 1985. / Archivo Juan Manuel Jiménez Muñoz

Pero este escritor también es conocido por tener una legión de casi 70.000 seguidores en Facebook, muchos de ellos lectores de sus obras, con quienes desde hace siete años comparte desde reflexiones profesionales a escritos de todo tipo. Por eso, de toda España le preguntan por su biografía novelada, un trabajo de año y medio durante el cual confiesa que ha habido «momentos duros de llanto y catarsis».

Como explica, «he perdonado a todo el mundo» y remarca que aunque sea imposible olvidar, «sí eres dueño de no mantener el rencor, una etapa previa al perdón».

Juan Manuel hace hincapié en que la novela va «de entender las cosas, de reconciliarme conmigo mismo, con mi historia y la de mis hermanos» y que contar su vida ha supuesto una experiencia «sanadora». Como médico, cuenta que ha sido testigo de muchos traumas familiares y aconseja a quienes los padezcan «hablarlo con un médico, un psicólogo, con un sacerdote si eres creyente, con un amigo íntimo o con tu pareja» para lograr esa sanación.

Agotada la primera edición en una semana, el libro se presentará en Córdoba, Sevilla, Cádiz y en la Librería Machado de Madrid.

El niño que quería ser un insecto invisible cuando estaba su padre cerca terminó sanando al prójimo y perdonando a quien tanto le marcó. Toda una lección de vida.

