Los géneros cinematográficos a través del tiempo

Los géneros cinematográficos, como el de los animales racionales, cambian con el paso del tiempo. Desde que los hermanos franceses Lumière (August y Louis) inventaron el cine en 1895 y en la década de los veinte del pasado siglo el italiano Ricciotto Canudo lo proclamara como Séptimo Arte, el cine se ha ido enriqueciendo en géneros; al mismo tiempo que olvidaba unos como el Far West, la Alta Comedia y Vampiresas, surgían otros como las Psicológicas, Suspense y Gángsters, que cambiaron también de denominación.

Uno de los géneros más populares, y que Hollywood cultiva desde hace más de un siglo, es el citado Far West, que a lo largo del tiempo ha ido cambiando de nombre. Se convirtió en Cowboy (vaqueros en español), Western (Oeste)… En la España en la que ‘nadie’ sabía inglés, las películas de cowboys las ‘bautizamos’ como de «combois» (lectura natural de cowboys) y en el argot de los exhibidores como «de caballitos», porque los caballos superaban en número a las vacas. Al final se impuso lo más cómodo: películas del Oeste.

Se han filmado miles de películas del Oeste, y se siguen rodando; casi todos los grandes realizadores norteamericanos iniciaron su carrera en este género, como John Ford. Ponerse al día en el género es muy fácil; la cadena Trece de televisión está especializada en el Western. El término Western se ha impuesto, aunque quedamos algunos nostálgicos apegados a la denominación «Oeste».

De psicológica a thriller

Las primeras películas de Alfred Hitchcock (Rebeca, Sospecha, Recuerda…), de John Brahm (Jack el destripador, Semilla de odio, Concierto macabro…), de Robert Siodmak (La dama desconocida, Forajidos, La escalera de caracol…) se anunciaban como películas psicológicas, calificativo que no pegaba ni con cola de carpintero; después se desterró lo de psicológico y se adoptó «suspense». Ahora, todas aquellas películas y otras muchas son englobadas en el género Thriller, o sea, «intriga». El Thriller se ha impuesto. Hasta el cine español ha adoptado el vocablo inglés para las calificar las películas dramáticas, de intriga y violencia de género.

Colas en el Cine Albéniz en 2016. / Arciniega

Modas pasajeras

De vez en cuando se ponen de moda géneros… y como todas las modas acaban en el baúl de los recuerdos.

De esos géneros que acapararon las carteleras destacan las catastróficas, las de «romanos», las bélicas y, siempre en primer plano, las de terror. Las películas sobre historias extraídas de la Biblia, del Imperio Romano y parecidas fueron denominadas «de romanos» aunque se desarrollaran en Egipto.

Las que no mueren son las policiacas, que ahora se anuncian como de Acción. Las que el pueblo identificaba como películas «para llorar», ahora son melodramas, pero son pocas porque la gente no quiere llorar en el cine, sino disfrutar con historias de violencia, venganza, explosiones y tiroteos con pistolas que no hay que recargar porque tienen más balas que las ametralladoras.

Ya no se llevan las películas «de amores» (románticas); las biográficas dedicadas a inventores, políticos, guerreros, sabios… ahora se anuncian como biopic, y los antiguos ‘cartoons’, ahora, menos mal, son de dibujos animados o fantasía.

Movimientos

Dos géneros que revolucionaron el cine mundial nacieron en Italia y Francia, el primero conocido por Neorrealismo y el segundo como Nouvelle Vague.

La Nouvelle Vague (Nueva Ola en español) llenó los cines europeos con películas inolvidables que hoy se exhiben en los cineclubes y que ya son historia. El movimiento nacido en los años 50 del siglo pasado fue liderado por Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol, Eric Rohmer, etc. Ya nadie se acuerda de ellos, salvo los cinéfilos.

Otro similar, casi coincidiendo con el movimiento galo, fue el Neorrealismo italiano, con películas que rompieron moldes. Con citar Ladrón de bicicletas, Milagro en Milán, Umberto D; Roma, ciudad abierta…, basta. Los nombres de Roberto Rossellini, Vittorio de Sica, Mario Alberto Lattuada… fueron los artífices de aquel movimiento que surgió después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

También tuvo su esplendor el cine de «teléfonos blancos» nacido en Italia antes de la citada guerra. Así se las denominó porque en las comedias que protagonizaba Vittorio de Sica y otros galanes de aquella época se empezaron a utilizar teléfonos blancos porque los que se fabricaban entonces eran negros.

Después se fabricaron de todos los colores… y ahora son casi piezas de museo porque los que mandan son móviles cada vez más pequeños.

Cine bélico

El género bélico acaparó gran parte de la producción de Hollywood. La Segunda Guerra Mundial y las de Corea y Vietnam fueron fuentes de inspiración de numerosísimas películas no solo por la reproducción de batallas y ataques aéreos sino por sus consecuencias. No fue fácil para los excombatientes reincorporarse a la vida social. La guerra les marcó para el resto de sus vidas.

Entre los años 1950 y los acuerdos de paz en los frentes asiáticos, el cine americano filmó muchas películas como, por ejemplo, Apocalipsis Now, Principio o Fin, Almas en la hoguera, Al filo de la oscuridad… y así hasta varios cientos. El género bélico sigue inspirando películas, pero en menor número.

Lo que sigue funcionando a efectos de coste de producción y exhibición son las películas de serie B, que merecen este calificativo al ser producidas con «bajo presupuesto», o sea, con poco dinero. Casi todos los grandes directores empezaron en ese escalón… y otros se quedaron en la serie B para siempre.

Fotograma de 'Ladrón de bicicletas' (1948). / Wikipedia

Lo que priva

Si uno repasa la cartelera o la programación de las televisiones, los géneros que más se llevan responden a películas de Ciencia Ficción, Acción, Aventuras, Terror, Thriller, Animación… sin descartar las Musicales y Western.

Desde que se inventó el cine hasta no hace mucho tiempo, el pueblo (el que llenaba los cines) recurría a una terminología de andar por casa, como «de buenos y malos», «americanadas», «españoladas”, «de risa», «de barbas y pelucas», «de miedo», «de curas», «de gángsters», históricas… y «películas de Oscar», una curiosa calificación utilizada por espectadores desilusionados al asistir a la proyección de una película de gran fama que no le habían gustado.

Ahora, a esperar, porque la producción de películas alcanza casi a la mitad del censo de naciones, donde se forman profesionales con nuevas ideas, nuevas técnicas, nuevos temas…