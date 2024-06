Monte Dorado: un campo de fútbol de otro siglo

Se llama Isco y tiene 9 años, pero para jugar al fútbol lo tiene más difícil que el famoso centrocampista malagueño del Betis, pues cuando acude a casa de Paqui, su abuela, practica en un terreno que es pleno campo y con una sola portería en pie. La otra ha desaparecido.

Es el campo de fútbol de Monte Dorado, una instalación deportiva de los años 90, de tiempos del alcalde Pedro Aparicio, en un terreno sobre el túnel de Monte Dorado que desde el PGOU de 1997 está catalogado como equipamiento.

Como recuerda Miguel Campos, vecino del barrio y portavoz del PSOE en Ciudad Jardín, por la abandonada ‘instalación deportiva’ han llegado a pasar las cabras y cada vez tiene menos niños jugando al fútbol por su estado calamitoso. «El Ayuntamiento no repone nada», lamenta.

Isco de 9 años juega en el terreno deportivo del barrio. / Archivo familiar

A su lado está Paqui Montañez, la abuela de Isco, que explica que para su nieto suele buscar campos de fútbol más practicables, al tiempo que denuncia que en el de Monte Dorado ni siquiera siguen en pie las vallas de protección, para evitar que los balones caigan abajo, a la boca del túnel de Monte Dorado, por donde no dejan de entrar y salir coches. El peligro ha aumentado, critica.

Pese a que el terreno está a pocos metros del barrio, Vanessa, otra vecina, cuenta que también tiene que buscarse alternativas con sus hijos: «Aquí no se puede así que los tengo que llevar al Parque de la Alegría, a uno nuevo pero que usan niños de 16 y 17 años que se han apoderado de él o al parque nuevo que han hecho en El Limonar pero ya tienes que coger el coche», lamenta.

La pista de usos múltiples

Como recuerda Miguel Campos, en noviembre de 2016 y con el respaldo de 361 firmas de vecinos de Monte Dorado, el grupo municipal socialista presentó una moción en la Comisión de Derechos Sociales, Cultura, Educación, Deportes y Juventud en la que proponía una pista de usos múltiples en la calle El Oboe.

«Fue aprobada por 6 votos a favor y 5 votos en contra del PP», recuerda Miguel, que lamenta que, hasta ahora, no se haya llevado a cabo. «Cada vez que presentamos una moción, si te la aceptan no la cumplen y si no te la aceptan, menos aún», critica el representante socialista en el Distrito de Ciudad Jardín.

Otra vista del campo de fútbol de una sola portería, con las viviendas de Monte Dorado detrás. / A.V.

Los vecinos consultados resaltan que lo ideal sería la pista polideportiva aprobada hace 8 años porque permitiría jugar tanto al fútbol como al baloncesto. Además, al ocupar poco terreno no tendría que ir tan pegada al túnel de Monte Dorado y disminuiría el riesgo de balones fuera.

«Es que no estamos pidiendo un Palacio de los Deportes», recuerda Miguel Campos, que cree que una instalación de ese tipo sería también de gran utilidad para el barrio vecino de Mangas Verdes, «que tampoco tienen nada» y apunta que podría salir adelante con la ayuda de fondos europeos.

El camino al campo de fútbol es una trocha sobre el túnel de Monte Dorado. / A.V.

Eso sí, antes deberían mejorarse los accesos; de hecho, el camino entre la calle El Oboe -una vía sin salida para los coches- y el terreno deportivo es una pequeña trocha sin iluminación que pasa por encima del túnel. Miguel Campos propone una comunicación en zigzag por la loma vecina, con un sendero como el inaugurado hace unas semanas en el Parque del Agua.

Fuentes municipales informaron el pasado viernes de que el Área de Deportes dará una contestación a los vecinos este lunes.

