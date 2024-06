Los gurús tecnológicos del DES avisan: las empresas que no usen IA pasarán inadvertidas en el mercado

El Digital Enterprise Show (DES), que hasta el próximo jueves reúne a 17.000 directivos del sector tecnológico en el Palacio de Ferias de Málaga, ha arrancado hoy abordando el enfoque ético y humano de la aplicación de la inteligencia artificial (IA). Grandes gurús tecnológicos han explorado los retos, beneficios y la influencia que está teniendo la herramienta de aprendizaje generativo en la comunidad y en los negocios. El DES celebra su octava edición, la tercera consecutiva que se celebra en Málaga tras sus primeros años en Madrid.

Según expertos como Mark Minevich, asesor de la ONU y copresidente de AI for the Planet Alliance, la inteligencia artificial tiene un enorme potencial de transformación en beneficio de la sociedad, pero "no es una varita mágica", por lo que requiere de un trabajo continuo, capacitación de talento y regulación para evitar riesgos, así como centrarse en el largo plazo para lograr un futuro más sostenible y equitativo.

"Estamos en una nueva era impulsada por la IA, en la era algorítimica", que es la de "los humanos y las máquinas trabajando juntos", ha señalado Minevich, también presidente de Going Global Ventures Inc.

Minevich ha afirmado durante su intervención en el DES que la aplicación de la IA Generativa "debe de centrarse en el ser humano, la ética, en los modelos sostenibles y en el futuro de la salud". En esta línea, ha señalado que la herramienta puede servir en las predicciones y los sistemas de alerta temprana. "No hubo alerta temprana para el covid. Aquí es donde los datos y la información granular ayudan", ha añadido.

Tras la irrupción de Chat GPT en 2023, este experto apunta que 2024 será el año donde nos centraremos en "la personalización, la mejora de los mercados predictivos y la productividad en las cadenas de suministros", mientras que en 2025, "escalaremos los casos de usos actuales".

Minevich ha matizado que, aunque nos encontramos en un estado de cierta exageración de la IA, también estamos experimentando un crecimiento significativo. "Si no eres una empresa impulsada por la IA en 2025, no importarás", ha sentenciado. Según el asesor, los últimos informes destacan que la inversión en IA alcanzará los 151.100 millones de dólares, lo que también tendrá retos técnicos y legales, como los derechos de autor.

Otro reto es el de la integración de la tecnología en las empresas y la aplicación de la IA como catalizador de crecimiento, para la que se hace necesaria la formación de las personas. Por último, ha abogado por eliminar los prejuicios de la solución y garantizar la privacidad y la seguridad de los datos.

"La innovación debe impulsar la sociedad, no las normativas. Hay que equilibrar, no sobrerregular y necesitamos una mejor gestión y gobernanza”. Además, ha puesto de relieve la importancia de estimular el talento. "Necesitamos científicos de datos e ingenieros", ha manifestado.

Normativa UE

Precisamente, sobre regulación ha ahondado el jefe de gabinete de Dragos Tudorache en el Parlamento Europeo, Dan Nechita, que lidera la Comisión Especial sobre IA creada por la Eurocámara. Nechita ha compartido la visión general de la normativa. "Se trata de especificar cómo se utiliza la IA en Europa de formas que no aceptamos, pero la prohibición es una herramienta de último recurso", apunta.

El experto ha abordado los distintos riesgos que contempla la ley, desde el alto, que regula el impacto de la IA en los derechos fundamentales, a los riesgos medios, donde puede influir en las personas con experiencias como los Deep fakes o chatbots.

También ha estado presente en el foro Wendy Hall, una pionera en el desarrollo de la ciencia para la creación de la World Wide Web y experta en el comité consultor sobre IA del Gobierno del Reino Unido.

Hall ha recordado que los protocolos de internet se inventaron hace 50 años, y entonces no se habló de regulación, ya que "nadie vio el potencial de lo que iba a ser", que ha permitido que el 60% de la población mundial tenga acceso a la red, pero también ha supuesto que las empresas tecnológicas se hayan convertido en "una especie de centros de gravedad".

"La IA se basa en los datos que se generan a través de internet", ha indicado la también catedrática de Informática y directora ejecutiva del Web Science Institut de la Universidad de Southampton, que ha alertado sobre el "control" que tendrán estas grandes empresas si no se regula esto "adecuadamente".

Del probador virtual al simulador de Fórmula 1

En el espacio expositivo del foro DES muestran sus innovaciones un total de 403 firmas internacionales que están transformando los negocios de la mano de tecnologías como la IA, la realidad virtual, la conectividad o la multinube.

Una de ellas es Oracle, que exhibe un simulador de Fórmula 1. El ingeniero en la nube Paco Vega ha explicado a Efe que la tecnológica tiene como socio a Red Bull. Así, analizan la telemetría de sus coches y extraen datos como la velocidad, la frenada o la aceleración, una información que se proporciona a los pilotos.

T-Systems presenta un probador virtual desarrollado con realidad virtual que permite a los consumidores ver cómo les quedarían las prendas en un entorno realista y tiene en cuenta parámetros del entorno e incluso la elasticidad del tejido, ha afirmado el responsable de IA en el área de Ventas, Pablo García Corzo. La idea surgió a partir de las pérdidas que suponen las devoluciones por un problema de tallas para una empresa de moda.

OkTicket muestra OkScore, un módulo dotado de IA propia que es capaz de leer los tiques de restauración y definir el nivel nutricional Nutriscore de los productos consumidos. De esta forma, el usuario puede ver "si está comiendo saludable o no con una foto del tique" que después tiene que reportar a la empresa cuando realiza un viaje profesional, ha indicado a Efe la responsable de la empresa en Francia, Inés Rodríguez.