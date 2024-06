Los centros de salud de Málaga se enfrentan a un verano difícil con un 16% menos de plantilla

Andalucía contará este año con menos médicos de familia para afrontar el verano. Así lo confirmó ayer la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, que anunció que, en comparación con el año pasado, la plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS) contará con "un 16% menos" de profesionales para encarar los meses de vacaciones.

Según la consejera, esta merma de la plantilla se debe a que hay 500 plazas de Médico Interno Residente (MIR) de medicina de familia sin cubrir por culpa de la falta de profesionales. A los que hay que añadir las 489 jubilaciones que se producirán en 2024 y que hay 5.281 profesionales de Atención Primaria que "tienen que irse de vacaciones".

A este déficit de profesionales, se le suma un obstáculo extra este verano, que es la imposibilidad de contar con los MIR de 2020 que finalizan la especialidad este año, ya que, debido a la pandemia de covid-19 se retrasó su incorporación unos meses. De manera que, este año, en lugar de terminar en mayo como es habitual, lo harán en septiembre, por lo que no habrán acabado a tiempo para poder ser contratados durante el periodo estival.

39 médicos menos en Málaga

En el caso de Málaga, serán casi 40 médicos de familia menos disponibles para cubrir vacaciones, según María Ángeles Bernal, vocal de Atención Primaria del Sindicato Médico de Málaga (SMM), que afirma que no poder contar con estos profesionales “va a ser un problema”, ya que disponer de esos 39 MIR para hacer frente a las vacaciones sería un “refuerzo importante”.

A nivel andaluz, son 369 MIR de Medicina de Familia los que terminarán su formación en septiembre y con los que, en un principio, no se podría contar. No obstante, según afirmó ayer la consejera, "tenemos herramientas que nos pueden permitir que estos MIR puedan trabajar no teniendo supervisión de su adjunto, pero sí la de un médico especialista del centro de salud en el que trabajen, que no tiene que ser el de su formación”.

Plan de medidas

De hecho, este mismo miércoles por la mañana ha anunciado que presentará próximamente en Mesa Sectorial un plan de medidas frente al "déficit" de médicos en la Atención Primaria de Andalucía, entre las que se incluye que los Médico Interno Residente (MIR) que terminan este año en septiembre pudieran estar en los centros de salud, además de en centros distintos a su unidad y que su adjunto pudiera ser sustituido por otro profesional.

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, en el Pleno del Parlamento andaluz del 29 de mayo de 2024. / ROCIO RUZ / EUROPA PRESS

Una posibilidad que, como ha destacado la consejera, ha sido avalada por el Ministerio de Sanidad que está abierto a que MIR en cuarto año participen "activamente en todas las actividades" del centro de salud y que se hagan cargo "de forma autónoma y completa" de una consulta "sin la presencia del tutor", pero sí con supervisión que puede venir "de otros médicos de familia" del propio centro.

Posible cierre de centros de salud

Aunque García ha asegurado que “esto va a ayudar mucho", también ha subrayado que “solo con los MIR no podemos cubrir todo el déficit que venimos arrastrando”, ya que la comunidad cuenta con 500 plazas no cubiertas de atención primaria y la jubilación de 489 profesionales. De hecho, la semana pasada avisó del posible cierre de centros de salud este verano como consecuencia de la falta de médicos de familia.

En este sentido, la consejera ha recordado que "partimos de un déficit acumulado de varios años" y ha resaltado que "desde el año 2019 venimos exigiendo mil plazas extraordinarias para todo el Sistema Nacional de Salud". Según las estimaciones de García, "hasta 2026 no podremos empezar a equilibrar las jubilaciones con las personas que acaban la especialidad ese año".

Asimismo, ha señalado que de cara a la semana que viene creen que podrán tener diseñado el plan que presentarán en Mesa Sectorial con "todas las medidas que van a presentar", más allá de la de los MIR, y que, actualmente, “se están negociando".

Sin noticias del Plan de Verano

Mientras tanto, los centros de salud de la provincia siguen a la espera de que se les informe de cuál será el Plan de contratación de Verano, según confirman el SMM y UGT. “En estas fechas habitualmente ya habían informado del plan vacacional”, sostiene Carmen Gaona, secretaria de Salud de UGT. Por su parte fuentes de la Consejería de Salud, adelantan que será la semana que viene cuando se preste el plan.

Crítica del Sindicato Médico Andaluz

Por su parte, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha emitido un comunicado en el que señalan a la consejera de Salud como la "única responsable" de la reducción del 16% de la plantilla del SAS, aunque ella a su vez se lo atribuye a la ministra de Sanidad, Mónica García, por "no flexibilizar las medidas de supervisión de los MIR de último año".

"El problema de este verano no es que los MIR de Medicina de Familia acaben la especialidad en septiembre. El año pasado terminaron en mayo y la mayoría rechazaron las ofertas de trabajo que les hizo el SAS", ha explicado el sindicato, que ve "absurdo" pensar que unas ofertas de trabajo que fueron rechazadas por médicos con la especialidad sean aceptadas por médicos residentes, "en especial cuando el SAS se opone a compensarlos con ningún tipo de incentivo".