El Parque del Oeste se enroca en la Cultura

«Me parece una iniciativa espectacular. El año pasado ya hice aquí una exhibición con 60 personas y me parece genial. Está en una zona de sombra y de paso, conozco a muchas familias que juegan al ajedrez que ya me están preguntando», contaba ayer Cristian Claros, profesor de ajedrez de 35 años nacido en el entorno.

Cristian se encontraba ayer junto a tres nuevas mesas de ajedrez bajo la gran pérgola de entrada al Parque del Oeste por la barriada de La Paz.

Ayer, la empresa Limpiezas Municipales Parque del Oeste, dependiente del Área de Servicios Operativos del Ayuntamiento, inauguró las tres mesas e incorporó dos mesas de pimpón a las dos ya existentes. Las mesas de ajedrez han costado 5.155 euros y las de pimpón 2.825 euros.

«Era una demanda vecinal que se ha valorado y puesto en marcha», explicó a este diario Teresa Porras, concejala de los Servicios Operativos.

Detrás de la demanda del juego de reyes, reinas y alfiles está José Antonio Sierra, vecino de la zona y fundador del Círculo de Amigos del Parque-Museo del Oeste de Málaga, colectivo que puso en marcha el año pasado.

José Antonio Sierra, promotor del Círculo, junto a la concejala. / Álex Zea

«El que haya mesas de ajedrez es un primer paso», destaca. El fundador del círculo llama la atención sobre la denominación ‘Parque-Museo’ que exhiben y que es toda una declaración de intenciones: «Es que queremos que el Parque del Oeste tenga ese nombre de parque-museo porque, menuda suerte para Málaga el haber tenido a un artista como el alemán Stefan von Reiswitz (1931-2019); es la forma de valorar este parque», recalca este gestor cultural, en referencia a las 45 esculturas repartidas por los 74.000 m2 de esta zona verde, obra del artista bávaro, vecino de Málaga capital desde 1957.

Para José Antonio Sierra, el siguiente paso sería continuar potenciando la vertiente cultural y museística del parque con sendos carteles informativos, el primero de ellos para que hable «de la historia del parque y de los arquitectos que lo diseñaron» y el segundo, un cartel en español y en alemán sobre la obra de Stefan en este parque-museo.

«Lo ideal es que al menos en los meses de verano pudiera haber además visitas guiadas por el parque», propone.

Y como ya informó La Opinión hace un año, el Círculo de Amigos del Parque-Museo del Oeste de Málaga también aboga por estrechar lazos con Alemania, al hilo de la presencia del escultor, de ahí ese cartel en español y alemán sobre Stefan von Reiswitz «que podía pagar la embajada alemana», apunta.

A este respecto, José Antonio Sierra anima al Consulado de Alemania en Málaga a que se implique para llevar a cabo una Semana de Alemania en el Parque del Oeste «con actividades que sirvan de encuentro y fomento de las relaciones entre la ciudad de Málaga y Alemania», recalca este gestor, que recuerda que Málaga está hermanada con la ciudad bávara de Passau.

La concejala Teresa Porras explicó a La Opinión que el Ayuntamiento ya está trabajando en esa idea de fomentar el valor artístico del Parque del Oeste, que también cuenta con obra de Elena Laverón.

De hecho, detalló que hace cerca de un mes ya expuso esta idea a la concejala de Cultura, Mariana Pineda. «El Parque del Oeste es poco conocido por los malagueños y habría que ponerlo en una ruta porque realmente es un museo al aire libre», remarcó.

