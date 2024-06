Ellos también cumplen veinticinco años

Nacieron en el año 1999 y dieron sus primeros pasos al mismo tiempo que este periódico. Desde entonces, han sido testigos y partícipes de la transformación de Málaga, la ciudad que los vio crecer y en la que desean poder echar raíces. Hoy, muchos de ellos han concluido sus estudios y comienzan a adentrarse en el mundo laboral, con ilusión, pero también con dudas sobre las oportunidades y el porvenir que les espera en su tierra natal. Con motivo del 25 aniversario de La Opinión de Málaga, diez jóvenes malagueños responden a diez preguntas, aprovechando la ocasión para echar la vista atrás, hacer balance del camino recorrido y reflexionar sobre los retos futuros. Vivienda, evolución, incertidumbre, calidad de vida y, sobre todo, crecimiento serán algunos de los términos que más resonarán en las respuestas de estos jóvenes, que no dudan en evaluar con ojo crítico a la ciudad de Málaga.

¿Cómo definiría Málaga?

Claudia Megías: "Málaga es una ciudad con encanto que está en su auge más alto, en constante evolución y es uno de los lugares de España más deseados. Tiene un clima y una gastronomía espectacular, aquí son muy típicos los espetos, los tradicionales camperos o los helados de Casa Mira en la famosa calle Larios. Málaga es por definición buena calidad de vida y gente extrovertida por todas partes. Posee monumentos que recuerdan a la Malaka antigua como el Teatro Romano, la Alcazaba o la famosa Catedral, llamada ‘La Manquita’. También destaca por su arte y Picasso, uno de los pintores más famosos del mundo. Tenemos mucha suerte de vivir aquí y de poder disfrutar al máximo nuestra ciudad".

Claudia Megías tiene 24 años y trabaja en una farmacia. / L. O.

¿Cuál cree que es el principal atractivo de la ciudad?

Francisco Torres: "No sabría cómo expresar con precisión qué significa Málaga para mí. Es la ciudad en la que me he criado y donde he vivido innumerables experiencias que me han formado en la persona que soy hoy. Más allá de ser evidentemente mi hogar, considero que la luz de Málaga tiene una cualidad especial. Este resplandor único se refleja en su gente, sus festividades y su clima, creando un ambiente que, para mí, encapsula la esencia de la felicidad. A pesar de todo esto, no quiere decir que en Málaga no se manifiesten los problemas que actualmente enfrenta España. En Málaga, nos encontramos con unas condiciones difíciles: el encarecimiento de la vida y la difícil accesibilidad a la vivienda hacen que el futuro en la ciudad sea incierto. Todo ello ocurre con la complacencia del Ayuntamiento y la ciudadanía que los vota. En conclusión, aunque Málaga sea mi hogar y represente mi felicidad, temo que mi futuro estará lejos de ella".

Francisco Torres es graduado en Matemáticas en la UMA. / L. O.

¿Cómo ha vivido la evolución de Málaga a lo largo de estos años?

Juanma Cueto: "A lo largo de los años he tenido la suerte de poder ver como Málaga ha ido evolucionando en distintos aspectos hasta convertirse en la capital tecnológica, cultural y económica que es a día de hoy. Ha llegado a ser ciudad de referencia tanto a nivel nacional como internacional. También hemos visto como el centro histórico de Málaga se ha revitalizado en un proceso de constante mejora convirtiéndose en el punto de encuentro y diversión por excelencia en la ciudad. Por tanto, se puede decir que Málaga está de moda por méritos propios impulsada por su infraestructura de transporte que permite la presencia de gente de distintas nacionalidades tanto para disfrutar unos días como de forma estable. ¡Es un verdadero privilegio vivir en esta ciudad!"

Juanma Cueto trabaja como farmacéutico del Estado. / L. O.

¿Qué ha cambiado en la ciudad y echa de menos?

Carlos Rodríguez: "Lo primero que se me viene a la cabeza es la población. Málaga ha pegado un ‘boom’ tremendo, solo hay que ver la cantidad de edificios y urbanizaciones que están construyendo en todos lados. Por ejemplo, cuando íbamos a la universidad casi todos esos bloques no existían. Nosotros hemos visto construir esos edificios día tras día, año tras año, entonces nos hemos podido dar cuenta de esa explosión que ha pegado Málaga como ciudad.Y, obviamente, eso atrae muchísimo a los turistas, que es otra de las cosas a las que se ha enfocado mucho la ciudad, a esa explotación para los turistas. Creo que Málaga se está centrando en que toda la gente que venga de fuera esté contenta, más que en cuidar a los que vivimos aquí día tras día. Y eso al final hace que los precios y todo suba. Desde los alquileres para los estudiantes, hasta el salir a comer. De manera que, en parte, echo en falta esa tranquilidad que podía haber diez años atrás cuando ibas a pasear, a tomar algo por el Centro, a la playa, o de compras al centro comercial del Plaza Mayor. Del mismo modo, como buen fan del fútbol y del deporte que soy, otra de las cosas que más echo de menos en Málaga es tener un equipo en primera división".

Carlos Rodríguez se graduó en Periodismo en la UMA / L. O.

¿Cuáles son los grandes retos que tiene Málaga por delante?

Luis Quesada: "El gran reto de Málaga es saber gestionar apropiadamente su crecimiento y hacer partícipe a la sociedad malagueña de ello. Por desgracia, la transformación de la ciudad está siendo más reconocida por los problemas que tenemos para poder alquilar, la imposibilidad de ser propietarios de una vivienda en un futuro cercano, la masificación del casco histórico o la pérdida de identidad de muchos espacios. Málaga necesita apostar por una mayor diversificación de su economía para retener su talento y ofrecer puestos de calidad pudiendo limitar mejor las externalidades negativas del turismo masivo, apostar por unos mejores servicios públicos de transporte que permitan vertebrar toda la ciudad adecuadamente y afrontar uno de los retos comunes a muchas otras ciudades turísticas, el acceso a la vivienda, que, a día de hoy, se presenta como una de las principales preocupaciones de los jóvenes, que ven complicado emanciparse en la ciudad en la que nacieron. Este último asunto incluye también, a pesar del silencio habitual, solucionar situaciones como el chabolismo o la infravivienda que aún sufren personas de nuestra ciudad".

Luis Quesada es graduado en Historia y opositor / L. O.

¿Qué le gustaría ver en la ciudad en los próximos años?

Pedro Hernández: "Más allá de lo que podemos ver en Málaga como ciudad y paisaje, me gustaría volver a ver y sentir el encanto que tiene de ciudad pequeña. Me gustaría que, integrando la enorme afluencia de turistas que sufre la ciudad, los malagueños podamos volver a pasear y disfrutar de las calles malagueñas, de los parques, de las playas y chiringuitos. Me gustaría ver una ciudad que no haya perdido la belleza de su paisaje desde el aire, por beneficiar a unos pocos que vienen de fuera. Y deseo ver una población autóctona viviendo y disfrutando de la tierra en la que ha nacido, no teniendo que irse a localidades vecinas por no poder costearse una vida en Málaga".

Pedro Hernández estudió ADE y trabaja en el PTA / L. O.

¿Cuál cree que es la principal preocupación de su generación?

Lourdes Cabello: "En conversaciones frecuentes con mis amigos de la misma edad, la principal preocupación que surge es la situación económica actual. Muchos de nosotros, a punto de cumplir los 25, enfrentamos serias dificultades para encontrar empleos acordes con nuestros estudios que ofrezcan un salario digno. A la edad que tenemos ahora, muchos de nuestros padres ya estaban casados y en proceso de comprar una vivienda. Sin embargo, esta realidad parece inalcanzable para la mayoría de nosotros debido a los bajos salarios y los altos precios de la vivienda en Málaga. La falta de libertad financiera limita significativamente nuestra independencia. Sin estabilidad económica, no podemos disfrutar de la autonomía que cualquier joven de 25 años debería tener. Esta situación nos obliga a considerar la opción de trabajar fuera de Málaga para ahorrar lo suficiente y alcanzar nuestros objetivos, como comprar una casa y formar una familia. No obstante, incluso con estos sacrificios, veo muy difícil poder adquirir una vivienda en Málaga antes de los 30 años, y prácticamente imposible hacerlo en el centro de la ciudad, donde crecí y donde se encuentran mis amigos y familiares. Esta incertidumbre económica es una gran fuente de preocupación para nosotros, ya que sentimos que no podemos alcanzar la estabilidad y el estilo de vida que deseamos en nuestra propia ciudad".

Lourdes Cabello se ha graduado en Educación Infantil. / L. O.

¿Cómo ve el mercado laboral en Málaga para los jóvenes?

Elena Campoy: "Málaga es una ciudad que ahora mismo está en auge por lo que muchísima gente de todo el mundo decide escoger Málaga como una apuesta laboral. Se están creando muchísimas empresas dedicadas al sector ingeniero o administrativo que benefician a los jóvenes que han realizado dichas carreras. Sin embargo, otros como el educativo o sanitario carecen de puestos de trabajo por lo que obliga al sector joven a emigrar a otro país para poder trabajar e independizarse. El crecimiento que está teniendo Málaga a nivel mundial está haciendo que los jóvenes malagueños tengamos más complicado tener un puesto de trabajo digno en comparación con generaciones anteriores, ya que los sectores en crecimiento son muy selectivos".

Elena Campoy ejerce como profesora en Londres. / L. O.

¿Cómo valora la oferta cultural de la ciudad?

José Rodríguez: "Nuestra ciudad es como nosotros, una mezcla de tradición, modernidad y buena gente. La oferta cultural malagueña es fascinante. Cuando era pequeño, desayunaba con mis abuelos en casa Aranda, paseábamos por cualquier recoveco del casco histórico, y me encantaba sentir cada domingo que era la primera vez que veía cada uno de los monumentos. Tenemos la suerte de vivir en unos de los mayores centros neurálgicos de cualquier manifestación artística. Y sí, me doy el permiso de incluir la gastronomía porque no hay nada más sublime que tomar ‘pescaito’ acompañado de una caña, cerca del mar y del olor a leña. Cine, teatro, tradición. Málaga es cuna de museos, eventos e innumerables exposiciones artísticas que no dejan a ningún joven indiferente".

José Rodríguez estudió Historia del Arte y está opositando. / L. O.

¿Por qué diría que es importante el periodismo local?

Alicia Ruiz: "Creo firmemente que el periodismo es una de las profesiones más importantes en un Estado democrático y libre; para dar voz al mundo que nos rodea, a las vulnerabilidades que lo caracterizan, a las injusticias que acontecen cada día, a los hechos que nos hacen sentirnos orgullosos de todo lo que estamos creando. Y dentro de ello, Málaga tiene mucho que decir. Nuestra ciudad tiene mucho de lo que hablar, y más que nunca, el periodismo local tiene que darle voz. Una ciudad tan cosmopolita y diversa como la nuestra, tiene que tener un equipo preparado detrás encargado de describirnos quién es Málaga, cómo avanza, cuáles son los retos a los que se enfrenta y cómo somos los que vivimos en ella. Es un derecho nuestro, y de nuestra ciudad".