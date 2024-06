Ana Rueda Reyes, la mejor nota de Selectividad de Málaga: "Nadie se lo espera"

Ana Rueda Reyes, tiene la mejor nota de Selectividad de Málaga. Esta malagueña de 18 años, estudiante del CDP San Francisco de Asís en Fuengirola, ha logrado la mayor calificación en la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) de Málaga, obteniendo un impresionante 14 sobre 14.

Rueda ha logrado tener un 10 en todas las pruebas de la PEvAU y un 10 en su expediente de Bachillerato de Ciencias, confiesa estar impresionada con la noticia: "No me lo esperaba, es verdad que salí muy contenta de los exámenes, me salió muy bien. Nadie está preparado para un 14", afirma.

¿Qué va a estudiar?

Con una vocación clara y definida, Ana quiere estudiar Medicina en la Universidad de Málaga (UMA). "Quiero estudiar Medicina. Quería una carrera que sirviera para ayudar a la gente y dedicarme a los demás", sostiene.

A pesar de la presión que suelen implicar estos exámenes, Ana afrontó los tres días de pruebas con calma: "Para selectividad, estudiaba todos los días, dejando algunos descansos que son importantes para despejar la mente. La verdad que no estaba nerviosa, tenía que intentar ir lo más tranquila posible. Los nervios juegan una mala pasada".

Ahora, tras alcanzar este logro, Ana planea disfrutar de un merecido descanso. "Un verano tranquilo y celebrarlo" es lo que tiene en mente para los próximos meses, antes de embarcarse en su nueva etapa universitaria.