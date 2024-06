Al igual que otras localidades de la Serranía de Ronda situadas en el Valle del Genal, Alpandeire es uno de los pueblos con menos habitantes de la provincia. No llega a los 300 y, sin embargo, es inmensamente conocido gracias a que fue allí dónde nació y vivió hasta ‘la edad de Cristo’ el beato Fray Leopoldo (1864-1956). Este fraile limosnero es, de largo, el vecino más ilustre de su historia y su figura suele estar detrás de la inmensa mayoría de las alusiones forasteras a esta población. No obstante, el motivo por el que tras las elecciones europeas del pasado domingo 9 de junio se está hablando de Alpandeire es otro muy diferente. Y es que ha sido el único de los 103 municipios malagueños que no aportó ni una sola papeleta en sus urnas al notable resultado obtenido en la provincia por Se Acabó La Fiesta. ¿Por qué en el pueblo de Fray Leopoldo nadie votó a Alvise Pérez? La pregunta sigue ahí en el aire. Y ni siquiera se atreve a poner algo de luz sobre el asunto su alcaldesa, María Dolores Bullón, que fue reelegida el 28M al presentarse como ‘independiente’ aunque por primera vez con las siglas del PP: «Claro que me he fijado en ese dato: 0 votos; pero no lo sé por qué habrá sido, qué coincidencia que seamos el único pueblo de Málaga en el que ha pasado», aseguró al ser preguntada por las posibles causas de este detalle.

Alvise Pérez no sacó ningún voto en Alpandeire, pero alguna candidatura que suele irse de vacío en muchos sitios sí que lo consiguió. Por ejemplo, Falange Española de la Jons atrajo dos papeletas en este pueblo. Y tanto Soberanía Alimentaria Española como el Partido Comunista de los Pueblos de España lograron una en cada caso.

Asimismo, el partido animalista Pacma tuvo tres votos,Sumar logró cuatro, Podemos llegó a los siete y Vox se alzó con nueve papeletas, que ya vinieron a suponer un porcentaje ligeramente superior al 10% del electorado.

Ni un 40% de participación

Porque en Alpandeire sólo se contabilizaron en estas europeas 85 votos, y dos de ellos fueron en blanco. La fuerza más votada fue el PP con 30 papeletas (35,2%) y le siguió el PSOE con 26 (30,5%). La participación no llegó al 40% porque 131 personas no fueron a votar. Y este indicador da una idea de todo lo que sube la abstención en los comicios continentales cuando no coinciden con otras elecciones.

Sin ir más lejos, en 2019 se celebraron el mismo día de mayo que las municipales y la participación en Alpandeire se elevó a más de un 77%. Así, en las anteriores europeas el PSOE ‘aplastó’ al PP con un 74 a 27 en votos y 26 puntos porcentuales de diferencia.

Victoria del PP

Ahora, ha sido al revés. Han ganado los populares tras subir desde un 15% hasta el 35% del electorado. Y, para explicar este cambio de tendencia, la alcaldesa sí baraja algunas posibles causas. Para empezar, expuso que en este tipo de convocatorias electorales el PP nunca había obtenido un apoyo así porque «Alpandeire siempre ha sido más bien de izquierda». Así, María Dolores Bullón consideró que, de algún modo, se está apoyando la gestión municipal de su equipo, que cuenta con seis de los siete ediles del pueblo y se quedó cerca de hacer ‘pleno de concejales’. Además, también añadió que «se está viendo que las cosas que se hacen en el pueblo son con dinero de la Junta de Andalucía y la Diputación, que son instituciones gobernadas por el PP».

El capitaneado por esta alcaldesa fue uno de los grupos independientes de la Serranía de Ronda que se ‘dejaron patrocinar’ por el PP para concurrir a las municipales del 28M. Eso sí, Bullón se apresura a matizar -tanto al principio como al final de su conversación con La Opinión de Málaga- que todos los miembros de esa lista del PP iban como ‘independientes’ y llegan a tener inquietudes ideológicas bastante diferentes: «Nos olvidamos de las ideologías y luchamos unidos por el pueblo».

Tirón en toda la provincia

El hecho de que Alvise no captase ni una sola papeleta en Alpandeire se erige en la excepción que confirma la regla. Que en las 102 localidades malagueñas restantes sí lograse votos -en bastantes casos en una proporción nada testimonial- ilustra en gran medida la irrupción generalizada, tanto en el ámbito urbano como en el rural, que ha tenido su propuesta ‘antipolítica’. Sus mensajes -que coquetean con el populismo de ultraderecha y cierto negacionismo- han sido recompensados en toda la geografía malagueña, hasta el punto que esta ha sido la provincia de España en la que su agrupación de electores ha logrado un mayor porcentaje de votos.

El 7,44% de Málaga sólo lo ha superado en toda ‘la piel de toro’ con un 7,80% la ciudad autónoma de Ceuta. Y, a su vez, ese indicador está notablemente por encima de la media nacional (4,59%) y de la andaluza (6,21%) de Se Acabó La Fiesta, que ha conseguido tres europarlamentarios y unos 800.000 votos en todo el país.

