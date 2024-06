Qaizzen, la ‘startup’ malagueña que vela por la salud mental de los trabajadores

Los problemas de salud mental, que según la Confederación Salud Mental España afectan a 1 de 4 personas, no solo tienen impacto en el individuo, sino también en las empresas como consecuencia de las numerosas bajas laborales que se producen cada año debido a estos trastornos.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que el 27% de las bajas laborales que se produjeron en 2023 estaban relacionados con temas de salud mental, que, de media, tienen una duración de 111 días y solo en el último año afectaron a 597.686 personas, causando un coste de 30.000 millones de euros, según el Portal de Transparencia.

Jesús Montilla, consciente de esta realidad y de la creciente necesidad de las empresas de abordar las bajas por salud mental de sus trabajadores, decidió buscar una solución y creó Qaizzen, una ‘startup’ malagueña que a través de un servicio digital busca democratizar el acceso a la ayuda psicológica de los trabajadores.

Experiencia personal

De hecho, la idea surgió a raíz de una experiencia personal. «Una persona muy cercana a mí tuvo un problema relacionado con la salud mental y me afectó muchísimo, y, aunque hasta entonces me consideraba una persona fuerte capaz de superar los retos, la situación me superó y acabó impactando en mi rendimiento laboral», comparte con La Opinión de Málaga Montilla, fundador y CEO de Qaizzen.

Jesús Montilla, CEO y fundador de Qaizzen / La Opinión

«A raíz de ello me di cuenta de que no contaba con herramientas ni con el apoyo psicológico necesario para poder gestionar este “bache”. Fue en ese momento cuando decidí crear Qaizzen y ayudar a otras personas a enfrentarse a esta problemática e, indirectamente, a las empresas a mejorar la retención del talento, su productividad y crear un entorno laboral más saludable», explica Montilla, que insiste en que todos estamos expuestos a sufrir un divorcio, el fallecimiento de un ser querido o cualquier problema ante el que requiramos de ayuda profesional para poder afrontarlo.

Falta de psicólogos

Sin embargo, conseguir hoy en día una asistencia de calidad, individualizada y, sobre todo, continuada es algo «impensable», ya que, como subraya Montilla, la ratio de psicólogos y psiquiatras por persona en España, tanto de la sanidad pública como de las mutuas, son insuficientes para cubrir la demanda de bajas por salud mental.

Por ese motivo, este sevillano, afincado en Málaga desde 2010, decidió buscar él mismo una alternativa creando esta plataforma digital dirigida a las empresas para ayudar a estas a prevenir, proteger y cuidar la salud mental y el bienestar emocional de los empleados.

«Al final todas las empresas tienen un "servicio de mantenimiento”, de aire acondicionado, de la impresora, de los ordenadores… pero resulta que para bien más preciado que tienen todas las organizaciones, que son sus trabajadores, no tienen un servicio de apoyo frente a situaciones que pueden ocurrir», reflexiona el CEO de la ‘startup’ malagueña, que, a raíz de su experiencia, considera fundamental que los trabajadores de las empresas puedan disponer de ese apoyo en caso de necesitarlo, que en el caso de Qaizzen se ofrece a través de tres servicios.

Vídeos, talleres y sesiones con psicólogos

El primero de ellos está relacionado con contenido generado por profesionales del bienestar emocional y que se puede consumir a demanda en formato de vídeo, pódcast, entrevistas, etc. Por otro lado, disponen de los denominados ‘talleres de crecimiento’, que están dirigidos por profesionales especializados en distintas materias y que abarcan desde escuela de familia hasta la gestión de la asertividad. En total, 21 talleres diferentes que se dan en directo a lo largo de la semana, en diversos horarios, para que los trabajadores puedan inscribirse y seguirlos en directo a través de la app o el ordenador.

Por último, Qaizzen también ofrece sesiones con psicólogos colegiados especializados en diversas áreas. «Son sesiones de psicología normales, igual que en cualquier consulta y pueden prestar tantas sesiones como necesiten los usuarios», apunta Montilla, que destaca que ya están trabajando en una segunda versión para incorporar nuevos servicios relacionados con el bienestar emocional, como la nutrición o el deporte.

Modelo de suscripción

Asimismo, subraya que todos los contenidos ofrecidos en la plataforma son de producción propia y solo pueden encontrarse en Qaizzen. «Absolutamente todo está generado para nosotros. Bien de producción propia, con el plató de televisión que hemos montado, o bien de productoras que hemos adquirido para que generen contenido para nosotros, estando siempre revisados por nuestros psicólogos», resalta el CEO de la ‘startup’, que aclara que, aunque tienen la sede en Madrid, debido al perfil de compañías al que se dirigen, todo el contenido ha sido grabado en Málaga.

Sus servicios están dirigidos exclusivamente a las empresas y funcionan con un modelo de suscripción en el que las entidades pagan una cuota mensual por cada trabajador, que puede acceder a todos los servicios de la plataforma. Y, aunque la ‘startup’ salió al mercado hace apenas unas semanas, ha tenido muy buenos resultados y una acogida «brutal», según afirma Montilla.

«Ha ido mucho mejor de lo que esperábamos. Nosotros tenemos como objetivo este año alcanzar los 28.000 usuarios y en 2025 llegar a los 250.000 y empezar a ver la posibilidad de la internacionalización», señala Montilla, que tras ver la buena acogida que ha tenido la ‘startup’, «estamos seguros de que vamos a alcanzarlos».

La compañía, que se constituyó a lo largo de 2023 y logró una ronda de financiación de 500.000 euros, ha arrancado con casi una veintena de profesionales de distintas áreas que a día de hoy trabajan para conseguir que Qaizzen, antes de que acabe el verano, cuente con una red de 100 psicólogos.