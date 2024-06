La Comisión de Urbanismo aprueba por unanimidad trasladar la EBAR del Jaboneros

La Comisión de Urbanismo celebrada este lunes ha aprobado, con el respaldo de todos los grupos políticos, una moción del grupo municipal Vox, de la que ya informó este diario, que reclamaba trasladar de sitio la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) del arroyo Jaboneros, una instalación municicipal emplazada de forma irregular en una zona verde propiedad del Ministerio de Fomento.

En concreto, los grupos políticos han consensuado el segundo y último punto, después de que Vox aceptara unas enmiendas para no poner de tope temporal este año para redactar el proyecto de traslado, y para que se incluya la necesidad de consenso vecinal para el nuevo emplazamiento.

Los grupos han desestimado el primer punto de la moción, que vinculaba el traslado con el proyecto de reforma de los paseos marítimos de Pedregalejo y El Palo.

Durante su intervención, Antonio Alcázar, portavoz de Vox, subrayó la "situación irregular" en la que se encuentra esta estación, las molestias que causa a los vecinos y el hecho de que existan sentencias judiciales sobre este caso que el Ayuntamiento debe cumplir.

Por su parte la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, recordó que, "desde el año 2010", su grupo ha presentado "en seis ocasiones" iniciativas parecidas, que han encontrado el respaldo municipal, por lo que preguntó: "queremos saber por qué no se ha llevado a término".

En representanción del grupo socialista, el concejal Mariano Araujo criticó "el pasotismo del alcalde y su doble cara", así como el que envíe cartas "prometiendo dar una solución al problema y, tras la cita electoral, si te he visto no me acuerdo".

Por el Partido Popular, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, recordó que es un problema que se inicia en 1988 y cuando ha habido sentencias, "el Ayuntamiento las ha acatado y ha cumplido estrictamente con la legalidad urbanística".

La concejala respondió a las críticas de la oposición asegurando que el equipo de gobierno realiza una gran cantidad de mejoras y supervisiones "para intentar paliar algún inconveniente" y recalcó que está "dispuesto a buscar una alternativa" con dos condiciones: "Que el servicio que presta esta infraestructura de vital importancia se pueda seguir prestando y que, si en algún momento surge el consenso vecinal y una propuesta, estamos dispuestos a estudiarla". Carmen Casero subrayó que, hasta la fecha, no hay un acuerdo vecinal sobre el nuevo emplazamiento.