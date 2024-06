"La justicia debería ser menos lenta, estamos trabajando para que así sea"

Su presencia en Málaga ha sido motivada por el foro ‘Digital Enterprise Show’, dónde ha ahondado en esa transformación digital a la que no ha permanecido ajena la justicia ¿En qué se traduce a grandes rasgos esta nueva realidad?

Es una realidad que está en todos los ámbitos. También en el de la justicia. Y nosotros llevamos trabajando tiempo, por lo menos desde 2020, en traer la justicia al siglo XXI. Y la verdad es que lo estamos consiguiendo. Y no lo digo yo. Porque esto es muy fácil decirlo uno mismo. La Comisión Europea acaba de publicar el ‘Justice Score Board’, que son unos índices de digitalización. Y en todos los índices, es un estudio muy amplio sobre muchas cosas en el ámbito de la digitalización, España está siempre a la cabeza. Está entre los tres o cuatro países mejor situados en digitalización en justicia.

¿Resulta entonces paradójico que, en un mundo dominado por las nuevas tecnologías y por esa digitalización de la que habla, los retrasos sigan estando en los juzgados a la orden del día?

Esto es un proceso, no es la solución a todos los problemas de la justicia. Esto es una solución a medio plazo de los problemas de la justicia. Pero hay que abordarla desde otros sitios. Por ejemplo, en el ‘Justice Score Board’ se dice que en España tenemos menos jueces por habitantes que la media europea. Ahí también hay que actuar. Y lo vamos a hacer. Para eso tenemos un proyecto de ley, que está en el Congreso de los Diputados, que transforma los juzgados que hemos conocido siempre -los juzgados unipersonales- en tribunales de instancia. Cuando tengamos esa ley, cuando tengamos los tribunales de instancia, podremos crear más plazas de juez para solucionar ese problema de los retrasos de la justicia. Uniendo el tema de la digitalización con el tema organizativo y con otras reformas procesales que estamos llevando a cabo, podemos poner las bases para solucionar ese mal endémico de la justicia que son los retrasos.

Hace unas semanas, el juez decano de Málaga dijo que en esta provincia la justicia estaba en vía muerta y que era muy necesaria la creación de más plazas de jueces para atenuar los retrasos ¿Qué planes tiene el Ministerio de Justicia para los juzgados malagueños sobre posibles nuevas plazas de jueces?

Estoy de acuerdo con el decano. Porque el decano no ha pedido más juzgados, ha pedido más jueces. Pero, ahora mismo, para tener más jueces necesitamos un juzgado. Cada vez que hay un juez, hay un juzgado. Con la estructura que tenemos ahora. Para conseguir lo que pide el decano, tenemos que pasar a esos tribunales de instancia. Porque dentro de los tribunales de instancia, el trabajo es de forma colegiada. Ahí es más fácil crear plazas de jueces sin crear la estructura entera de un juzgado. Y para eso necesitamos que salga adelante esa ley de los tribunales de instancia. Creo que el decano dijo otra cosa muy interesante. Y era que hacían falta grandes acuerdos en Justicia. También estoy de acuerdo con eso. Necesitamos que los grupos parlamentarios mejoren nuestro proyecto, que seguro que es mejorable. Que lo debatan en el Congreso de los Diputados y lo aprueben. Desde aquí hago una llamada a todos los grupos parlamentarios -y en particular al principal partido de la oposición, al PP- para que apoyen esta ley de eficiencia del servicio público de justicia. Tenemos que cambiar esa organización y creo que hay un consenso muy amplio al respecto.

Manuel Olmedo palacios, en un momento de la entrevista para La Opinión de Málaga. / Álex Zea

¿Qué deberían hacer las instituciones públicas para que los jueces administren la justicia en las mejores condiciones posibles?

Yo pediría eso: un gran consenso para mejorar la justicia. Esta ley que tenemos en marcha es una ley aceptada por todos los actores judiciales involucrados. Por los jueces, por los fiscales... Está hablada también con las comunidades autónomas. Y lo que necesitamos es sacarla adelante. Porque va a transformar una estructura que estuvo muy bien para cuando se pensó en el siglo XIX, el juzgado, en lo que necesitamos, en una estructura moderna, flexible, que se adapte a los nuevos modelos de litigiosidad y al aumento de la litigiosidad, como son los tribunales de instancia.

Usted mismo es juez ¿Le ha llevado su propia experiencia a pensar que el trabajo de administrar justicia era un deporte de riesgo?

No, es una tarea muy bonita. Más allá de todo el ruido que se hace a veces de la labor de los jueces, lo que hacen los jueces y las juezas de este país es proteger los derechos de los ciudadanos. ¿Y qué puede haber más bonito que eso?

¿Trabajan los jueces en España con los medios y con las condiciones que son necesarias?

Aunque todo es mejorable, creo que los jueces en este país tienen el apoyo de la Administración en cuanto a medios humanos y a medios materiales para realizar su labor en condiciones dignas. Hay que seguir mejorando, no nos vamos a engañar. Hay que seguir mejorando y una de las vías para mejorar la tarea de los jueces es, precisamente, la introducción de las nuevas tecnologías. Les estamos proporcionando muchas herramientas para que les faciliten su trabajo. No para que les sustituyan, ojo. Que hay mucha gente que se piensa que con la inteligencia artificial va a haber un robot que le resuelva sus casos. No es verdad. Siempre va a haber un juez ahí al final que tome la decisión. Pero en todo lo que viene antes, hasta que el juez tiene que tomar la decisión, todo lo que le ayude y le facilite esa toma de decisión bienvenido sea.

¿Se ha convertido en una normalidad no deseada que el ciudadano acuda a un juzgado y pasen los meses, incluso años, y no tenga una respuesta sobre aquello que ha planteado o denunciado?

Hay que distinguir. Porque cuando hablamos de la justicia es muy amplia y no es lo mismo lo que ocurre en unas jurisdicciones que lo que ocurre en otras. No es lo mismo unos territorios que otros. No es lo mismo los partidos judiciales pequeños que los grandes. Es verdad que en algunas jurisdicciones hay retrasos que son intolerables y que debemos solucionar todas las administraciones involucradas. Y en ello estamos. Pero yo no hablaría de generalidad.

Las carencias están a la orden del día desde hace años en las principales sedes judiciales de la Costa del Sol. ¿Cómo se puede mejorar la imagen que se da en estos juzgados de ciudades tan turísticas?

Las competencias de Justicia, en cuanto a los medios materiales y humanos en la Costa del Sol y en toda Andalucía, están transferidas a la Junta de Andalucía desde hace años. Nosotros colaboramos intensamente con la Junta de Andalucía. De las cosas o las competencias de la Junta, tiene que hablar la propia Junta. Y yo puedo contar algunas cosas que hemos hecho desde el Ministerio, como las dos nuevas unidades judiciales que se crearon en 2023. O la comarcalización de algunos juzgados de violencia de genero. Por ejemplo, el de Málaga que extiende su jurisdicción a Torremolinos; o el de Marbella que extiende a Estepona. Son proyectos que estamos haciendo en todo el país, tanto en el territorio del Ministerio como también en este caso de la Junta de Andalucía. Y creo que es una buena manera de proporcionar una justicia especializada en un tema tan delicado como el de la violencia de género. Y ese ejemplo de comarcalización lo podemos extender también a otros ámbitos.

¿Es buena la relación del Ministerio con la Consejería de Justicia?

Sí. Tanto a nivel de altos cargos como a nivel técnico. Trabajamos muy intensamente unos con otros.

¿Qué opinión le merece que un término como ‘lawfare’, tan usado en la política, ya no le suene a chino al ciudadano de a pie?

El mensaje que tenemos que enviar desde las instituciones es muy claro: los jueces y las juezas en este país son independientes. Y actúan de manera independiente. Y, a veces, en condiciones muy difíciles. Tenemos que mejorar entre todos las condiciones en las que los jueces realizan su trabajo. Y este es el mensaje principal. Porque, además, es la realidad.

¿Tiene el gobierno un problema con los jueces o fiscales que están mostrando dudas en relación a la aplicación de la ley de amnistía?

No. Pero no por la ley de amnistía, cualquier ley. Si un juez tiene dudas cuando va a aplicar una ley de que pueda ser contraria a la Constitución o al derecho de la Unión Europea, tiene a su alcance recursos y maneras de someter o pedir una opinión tanto al Tribunal Constitucional como al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto es normalidad. Normalidad jurídica y normalidad democrática.

Manuel Olmedo / Álex Zea

¿Considera que el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial agranda la imagen nada idílica que, de un tiempo a esta parte, se tiene de la justicia?

Sí. Es un problema insoslayable. El presidente del Gobierno lo ha dicho y daba un mes para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es legítimo querer cambiar una ley, como dice el PP, pero hasta que se cambie la ley se tiene que cumplir. Y lleva más de cinco años ya, dos mil días hicimos hace poco, incumpliendo la ley y la Constitución, que dice que el Consejo se debe renovar cada cinco años. A esto se le tiene que poner fin ya.

¿Qué le diría a quienes aseguran que los políticos de este país sólo van a los juzgados a hacerse la foto y no ofrecen soluciones?

Pues yo diría que en este país se trabaja mucho por ofrecer soluciones a la justicia. Se trabaja mucho gestionando los bienes de los que se dispone de la mejor manera posible, pensando no solo en invertir más -que se hace- sino también en invertir de otra manera. Y la prueba es que tenemos unas leyes que pretenden dar soluciones a los problemas de la justicia. Por una parte, el Decreto Ley 6/23 es la primera ley a nivel mundial que menciona la inteligencia artificial en el ámbito de la justicia. Y, por otra, esa que he mencionado antes de los tribunales de instancia. Con lo cual hay mucha gente trabajando para ofrecer soluciones a la justicia. No se trata solo de hacerse una foto, sino de trabajar seriamente día a día, para crear un servicio público de justicia ágil, eficaz, cercano al ciudadano. Y eso es en lo que estamos.

¿Hay una parte de verdad en manidas frases hechas como ‘la justicia es demasiado lenta’ o ‘quién hace la ley hace la trampa’?

¿La justicia es demasiado lenta? Sí, debería ser menos lenta y estamos trabajando para que así sea. ¿Hecha la ley, hecha la trampa? A ver, tramposos ha habido siempre. Pero la ley tiene recursos. Tiene maneras de pillar a los tramposos y llevarlos ante los tribunales. Hay que confiar en el sistema que tenemos. Somos una de las 24 democracias plenas del mundo. Lo dijo The Economist hace unos meses ¡24 en todo el mundo y España es una de ellas! Sintámonos un poco orgullosos también. ¡Ojo! Hay mucho que mejorar. No caigamos en la autocomplacencia pero seamos conscientes de que vivimos en un país plenamente democrático. Y eso es muy importante.

