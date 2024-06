El PP de Málaga exhibe su pleno de triunfos electorales para invocar desde el sur un cambio de Gobierno en España

Mientras existe una posibilidad real o no en las urnas para alcanzar un objetivo pendiente, otro triunfo electoral puede ser usado con euforia como pretexto para proclamar ese deseo que aún no ha sido correspondido. Agarrándose a la máxima de que una victoria contundente puede llevar a otra, el PP de Málaga exhibió su pleno de triunfos en todo el ciclo electoral para invocar desde el sur un cambio de Gobierno en España. Los populares malagueños celebraron su Junta Directiva Provincial tras las elecciones europeas del 9 de junio con Patricia Navarro y Elías Bendodo pidiendo paso para Alberto Núñez Feijóo: "Los españoles han pedido un cambio" o "el mayor vuelco en las europeas de toda España se ha producido en Andalucía" fueron algunos de los mensajes que amplificaron

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, reiteró que los malagueños le enviaron al Gobierno de Pedro Sánchez un recado muy concreto el pasado 9J: “Los malagueños le hemos dicho alto y claro a Sánchez que no podemos seguir esperando el tren litoral, que debe dar un paso adelante para que el proyecto eche a rodar de una vez; igual que le hemos reclamado una solución a la injusticia que supone que los malagueños tengamos el peaje más caro de España y que se nos niegue cualquier tipo de bonificación”.

En este punto, recalcó que "el problema del PSOE de Málaga no es de liderazgo, es de compromiso”. “El PSOE de Málaga está más comprometido con los intereses de Pedro Sánchez que de los malagueños y ya sabemos que Sánchez sólo está comprometido consigo mismo; por lo tanto, el problema es Pedro Sánchez”, aseveró en una intervención que rescató el periplo malagueño de Sánchez en la reciente campaña electoral.

"Mientras que el PP sigue tomando el pulso a los problemas de la provincia, Sánchez viene a Málaga pero no escucha a los malagueños, ha utilizado a Málaga en campaña como ‘atrezzo’ para aparecer con su mujer, imputada por corrupción; y también para jalear a Magdalena Álvarez, condenada por el caso de los ERE; no vino a hablar del tren litoral, de la suspensión del peaje, del necesario refuerzo en materia de seguridad o del plan de estabilización de playas, los malagueños no podían dejar esto pasar y lo han expresado claramente en las urnas”, manifestó.

En contraposición a lo que decía, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, reivindicó el modelo de trabajo de la formaciónde centro-derecha como clave de su éxito electoral: “Estamos a pie de calle, hablando con vecinos, con colectivos, con los sectores productivos y con la sociedad civil organizada; hablando el mismo idioma que los malagueños, mientras que el PSOE tiene que ir con traductor por el ninguneo y la marginación a la provincia del Gobierno en beneficio de otros territorios".

"Tridente imbatido"

La exhibición de la colección de triunfos cosechados en el ciclo electoral acaparó parte del discurso del vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP nacional, Elías Bendodo. El político malagueño enfatizó que “el tridente Navarro, Moreno y Feijóo está imbatido” y reivindicó el liderazgo demostrado, a su juicio, por el Partido Popular "para ganar las elecciones europeas, las generales, las municipales y las autonómicas". “Los españoles han hablado y han pedido un cambio de Gobierno”, añadió antes de remitirse al mapa completamente azul en el que ha desembocado el desenlace de las europeas en las ocho provincias andaluzas.

En su opinión, "el PP se ha convertido en el partido hegemónico en Andalucía porque es el que más se parece a los andaluces y porque le avala la moderación, la gestión y los resultados”. “El mayor vuelco en las europeas de toda España se ha producido en Andalucía”, insistió mientras exponía que el PP andaluz "ha crecido 24 puntos, pasando de perder 18,3 puntos a ganar por una diferencia de 5,7".