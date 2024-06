La Diputación le pide al Gobierno que baje el precio de las autopistas malagueñas con la abstención del PSOE y la izquierda

La reivindicación para atenuar los gastos que acarrea el peaje a los conductores malagueños sigue omnipresente en la agenda política. La Diputación Provincial de Málaga le pedirá al Gobierno central que baje el precio de las autopistas malagueñas AP-7 y AP-46, que se ve notablemente incrementado en verano. Y, aunque no ha recibido níngún voto en contra, la propuesta no ha contado con la unanimidad de la corporación porque se han producido las abstenciones del grupo del PSOE, compuesto por diez diputados, y del representante de la confluencia de izquierda Con Málaga. Sin embargo, la institución provincial sí aprobó el pasado mes de febrero con el voto a favor de todos los partidos representados otra moción en la que se instaba al Ejecutivo nacional a la suspensión temporal del peaje en la Costa del Sol, mientras se ejecutara el tren litoral.

Cuatro meses después, la iniciativa del PP para que no suba el peaje en temporada alta salió adelante con los votos de su mayoría absoluta -18 sobre 31 diputados- y de los dos miembros de Vox mientras los socialistas justificaban su rechazo a apoyarla por "las formas" del Gobierno provincial y recordaron que los populares votaron en contra de una moción similar en 2017.

Debate intenso

La sesión ordinaria de junio del Pleno de la Diputación de Málaga comenzó con un minuto de silencio dedicado al alcalde socialista de Periana, Rafael Torrubia, fallecido recientemente. Y una vez que en el plenario de Calle Pacífico se recobró el debate habitual, la moción del PP sobre el peaje generó momentos intensos.

La defendió el vicepresidente primero del ente y portavoz popular, Cristóbal Ortega, quien insistió en la necesidad de "ya que no quiere quitar el peaje, instar al Gobierno a que elimine las tarifas en temporada alta" en ambas autopistas malagueñas: la AP-7, que atraviesa la Costa del Sol occidental hasta Algeciras, y la AP-46, por la que se accede desde el puerto antequerano de Las Pedrizas hasta la capital malagueña.

Ortega puso algunos ejemplos en relación a la subida estival de los precios: "Viajar desde Málaga a Marbella cuesta ahora mismo 8,60 cuando el resto del año son 5,25 o el desplazamiento desde la capital para llegar a Estepona en la actualidad son 15 euros y hasta hace unos días eran 9 euros".

Asimismo, el dirigente del PP recalcó que en la otra autopista, la de Las Pedrizas, "también se han registrado subidas en los precios en temporada baja y alta, e incluso el bono mensual ha subido desde los 69 a los 79 euros". "Y la tarifa normal para vehículo ligero ha subido 25 céntimos en temporada baja hasta los 3,95 y en la temporada alta el incremento es mayor y la tarifa llega a seis euros por trayecto", agregó.

A juicio de Ortega, "el Gobierno de Sánchez se niega a bonificar estos peajes y crea un agravio, nos deja en inferioridad porque sí destina fondos estatales para compensar el peaje en otros territorios". "El PSOE y el BNG pactaron descuentos del 75% en las autopistas gallegas a cambio del apoyo a Sánchez", afirmó.

Además, invitó a los diputados que se abstuvieron a "pensar en los miles y miles de malagueños que se desplazan a diario de una punta a la otra de la provincia y se ven obligados a pagar las cantidades más altas de este país". "Cuánto le supone a los bolsillos de los malagueños; por qué el PSOE no vota a favor de esa subida abusiva que puede suponer hasta 500 euros para un ciudadano" , se preguntó con insitencia.

Ortega también dijo que "es triste que la moción no salga con la unanimidad de todos los grupos políticos para que se elime esa subida". "¿Cómo le váis a explicar el PSOE y Con Málaga a los malagueños esto? Abstenerse no vale, se está a favor o en contra, ¿qué temen para no votar a favor de que esta subida no se produzca?", subrayó.

Igualmente, el vicepresidente reiteró que "el Gobierno de España está teniendo con otros territorios como Galicia o Alicate la voluntad que no tiene con Málaga". "¿Por qué los malagueños tenemos que sufrir estos precios y estas subidas? No hay justificación, Cuando hagáis un análisis de los resultados de las últimas elecciones y de lo que está pasando con el PSOE, acordaros de estas cuestiones", enfatizó.

Críticas socialistas

El PSOE culpó de su abstención a "las formas del PP" y expresó su apoyo al "fondo" de esta iniciativa. Su viceportavoz, Pepe Bernal, abogó por "buscar fórmulas y acuerdos para que se bonifique y que de ello se beneficen las personas empadronadas en la provincia de Málaga independientemente de quién esté en el Gobierno". "El grupo socialista ha defendido en ocasiones que el precio de la autopista es abusivo pero es una cuestión compleja; estamos a favor de que se busquen fórmulas para reducir los precios y que más pronto que tarde esa autopista esté a dispoisición de todos de forma pública sin tener que pagar por usarla", deseó.

Eso sí, Bernal recurrió a "la comparativa con la etapa del PP al frente del Gobierno de España". "Ha dicho el vicepresidente de la Diputación que el Gobierno de Sánchez se niega a bajar los precios de la autopista pero es que el Gobierno de Rajoy también se negaba a bajarlos, y lo digo con documentación. Fui uno de los alcaldes de la Costa que sufrimos 24 horas de atasco por un accidente, y cuando al Gobierno de Rajoy le pedimos que abriera la autopista para desbloquear la carretera obtuvimos la negativa como respuesta. Desde el Congreso de los Diputados se le pidió al Gobierno de España que liberara el peaje cuando se produjeran colapsos en la A7, en el tramo entre Fuengirola y Marbella, y el Gobierno de Rajoy dijo que no tenía previsto hacerlo", recodó.

Además, Benal añadió que "el PSOE le preguntó al Gobierno de Rajoy si los precios de esa autopista eran abusivos y la respuesta fue 'eso son los precios que hay'". Y no se quedó ahí: "Podemos entender que las respuestas sean frías cuando se hacen desde Madrid pero, en junio de 2017 aquí en la Diputación de Málaga, el PSOE trajo la misma moción que hoy se trae aquí para bajar los precios abusivos del verano en la autopista, y la apoyaron todos los partidos menos uno: el PP".

Y la abstención de Con Málaga fue atribuida por su único diputado, Juan Márquez, a que "el PP pide lo que no hace". "Cuando ha tenido el Gobierno permitía la subida en verano que ahora critica y ahora las críticas a la movilidad las usa para confrontar con el Gobierno de España", indicó.

Por su parte, el portavoz de Vox, Antonio Luna, recordó que su partido "ya votó a favor de la liberación del peaje en este Pleno". "Como no se nos hace caso desde el Gobierno, no nos queda otra que bajar la apuesta y soilicitar que se eliminen los incremnentos en las tarifas, que se mantengan igual todo el año y esa voracidad recaudatoria se intente contener por parte del Gobierno de España. Las familias de esta provincia ya tienen bastante con tener los precios de la vivienda y los alquileres más caros, sin conexión ferroviaria y ahora con el peaje más caro de España", aseveró.