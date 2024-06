La 'Mansión Dinamic', en la que se crearon videojuegos píxel a píxel, renace en Málaga

De forma artesanal, coloreando píxel a píxel, los hermanos Ruiz Tejedor crearon sus primeros videojuegos en la buhardilla de la vivienda familiar de Madrid, que pasó a conocerse como 'Mansión Dinamic' y cuyo ambiente renace ahora en la nueva exposición temporal del OXO Museo del Videojuego de Málaga.

Los cuarenta años de vida de la empresa Dinamic Software, pionera en España en la creación de videojuegos, están resumidos en esta muestra que se abrirá al público este jueves y permanecerá instalada hasta el próximo 24 de noviembre.

Uno de sus fundadores es Pablo Ruiz Tejedor, que, tras recorrer la exposición, confesaba a EFE que le sigue "cautivando" el ordenador Spectrum. "Se quedó marcado como un diseño mágico, el primer ordenador realmente doméstico al que podíamos acceder todos y que te daba juego, nunca mejor dicho".

El Spectrum les obligó a su "primera transición" porque trajo el color y tuvieron que dejar el primer videojuego que habían creado, en blanco y negro, "sin ponerlo en el mercado", recuerda.

"Me impresiona la capacidad que hemos tenido de irnos adaptando desde el ordenador Sinclair ZX81. Visto en conjunto, hay un montón de transiciones, de evoluciones y de saltos tecnológicos, cada uno con sus esfuerzos, con sus retos y sus dificultades".

En estos cuarenta años ha habido altibajos y momentos de graves dificultades empresariales que les hacían plantearse si seguir intentándolo.

Víctor Ruiz, en los 80, trabajando en la creación uno de los primeros juegos de Dinamic / L.O.

"En cada momento de dificultad, siempre te planteas si merece la pena continuar o dedicarte a otra actividad, pero pensábamos que lo nuestro era crear videojuegos. Preferíamos pasar la dificultad de la transición, y por eso ahora celebramos estos cuarenta años, porque los momentos difíciles hemos decidido afrontarlos y superarlos".

En el plano emocional, Pablo Ruiz Tejedor destaca entre los objetos expuestos el primer anuncio de Dinamic, del juego 'Yenght', cuyo original dibujado a mano se puede ver en el OXO Museo.

"Lo hizo Santiago Morga, muy amigo nuestro, que por desgracia ya nos dejó. Mi hermano Nacho había encargado el logotipo a otro amigo, Óscar Ramos. Estuvimos toda la noche haciendo el anuncio porque estábamos en la fecha límite, algo muy típico en la industria del videojuego. Mis padres no ponían trabas, al revés, nos animaban".

Por ello, se queda con esa "noche mágica" del primer anuncio, asegura Pablo Ruiz Tejedor, que destaca como otro hito el acuerdo con Electronic Arts, "la primera compañía del mundo en ese momento", que les permitió "aprender de los mejores".

A la presentación ha asistido también Luis Rodríguez Soler, diseñador de 'Freddy Hardest', uno de los videojuegos más emblemáticos en los inicios de Dinamic.

"Me dicen que soy el quinto hermano Ruiz Tejedor. Hemos estado vinculados desde que teníamos 3 años y viví esta aventura no desde un plano profesional, sino que fui partícipe de ello divirtiéndome, y me dejaron explotar toda mi creatividad por las noches, porque mi padre era muy rígido con los estudios y debía trabajar como los vampiros, arañando horas al sueño", ha recordado Rodríguez Soler.