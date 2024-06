Todo listo para San Juan en Málaga: Todo sobre los fuegos y el júa

Con la llegada de la estación veraniega, todo está ya más que listo y preparado para celebrar la tradicional velada de San Juan este domingo 23, con la quema del júa y los fuegos artificiales.

La fiesta arrancará a las 22 horas con el baile de la orquesta "A Compás", que se ubicará en el paseo marítimo Antonio Banderas, a la altura de las letras de la playa de la Misericordia, frente a la Diputación de Málaga.

En esta misma zona, pero ya en la playa, estará ubicado el júa, elaborado por el artista malagueño Fernando Wilson, que este año dedicará la escultura a los desorbitados precios del aceite.

La escultura está elaborada a base de madera, cartón y goma espuma, con una superficie de 5x5 metros. Su autor ha representado dos aceiteras y sobre ellas el Partenón, el olimpo de los dioses. En este edificio de la antigua Grecia destaca el símbolo del euro, simbolizando así que los dioses griegos tienen acceso al aceite de oliva, ahora convertido en un producto de lujo.

La escultura se está terminando de construir estos días en las instalaciones de los Servicios Operativos y se terminará de ensamblar el domingo por la mañana en la propia playa.

La quema del júa empezará a las 00:00 horas y una vez concluya arrancará el espectáculo pirotécnico, que se lanzará desde el Espigón de La Térmica.

Fuegos artificiales

En los fuegos artificiales se quemarán 3.021 unidades de disparo con 529 kilos de masa bruta y 204,1 kilos de materia explosiva, a cargo de la empresa aragonesa Pirotecnia Zaragozana. El espectáculo durará 14 minutos y se dividirá en cinco fases:

Málaga disfruta de su Noche de San Juan / Álex Zea

El primero será el anuncio del espectáculo para lo que se emplearán sauces y glitter al ritmo de All is Not Lost, de Audiomachine. La segunda fase será de ondas, farfalla y glitter, con la música The Forgotten Land, de Sylia Twolands. En tercer lugar se proyectarán mariposas en el cielo, explosionando huevos de dragón, crossettes y sauces, con el tema Descendant of the Sun, the Two steps from hell. En cuarto lugar, color oro, colas de caballo y carteras con Shadows in tine, de Christopher Salt. Y en quinto lugar, cascada blanca, mariposas, cracker, silbatos y truenos. La música será Belfast child, de Sydney Wayser.

Cuando terminen los fuegos artificiales se reanudará el baile con la orquesta hasta las 01:30 horas. Los aseos de las playas de La Misericordia y La Malagueta estarán abiertos hasta las 02:00 horas.

Limpieza

La cara 'B' de la fiesta del solsticio de verano es la cantidad de basura y residuos que amanece en las playas de Málaga al día siguiente, un hecho que se repite año tras año.

Toneladas de basura se acumulan en la playa tras celebrar la Noche de San Juan / Gregorio Marrero

Este año el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Comunicación, ha lanzado una camapaña de concienciación para pedir a la ciudadanía responsabilidad y que cuide de sus playas. El eslogan es "Este año celebra, recoge y respeta".

Con respecto al dispositivo de Limpieza, Limasam desplegará a 227 operarios, reforzando con 156 trabajadores el equipo destinado habitualmente a la limpieza del litoral en temporada alta.

Se contará con 75 vehículos, incluyendo tractores, máquinas limpiaplayas, camiones cisterna, baldeadoras y recolectores.

Los trabajos de limpieza comenzarán a partir de las 05:30 de la madrugada del lunes 24 de junio para que las playas estén "en perfectas condiciones" para los bañistas desde las 10 de la mañana. Parques y Jardines se encargarán de los oasis y zonas ajardinadas de las playas, que empezarán a funcionar a las 06:00 horas.