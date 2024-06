El Tiro de Pichón pide más limpieza y mantenimiento

«Llevo cerca de un año sin que el distrito me informe de reuniones», lamenta Rafael Martín, desde hace dos décadas representante de la federación vecinal Solidaridad en la Cruz de Humilladero. Como detalla, en el distrito le informaron en su día de que en ese momento no contaban con secretario y desde entonces, «estoy desinformado porque no me llaman, algo que no ocurre ni en el distrito de Teatinos ni en el del Puerto de la Torre», resalta.

El dirigente vecinal Rafael Martín, delante del Parque Santa María Goretti, en una imagen de abril. / A.V.

Por este motivo, quiere dar a conocer, a través de La Opinión, las quejas de una parte del distrito: el Tiro de Pichón, del que también es vecino.

La primera de ellas, la falta de podas. «Brillan por su ausencia, aquí tenemos los ficus metidos en las casas», señala, al tiempo que calcula que hace «tres años» que no se podan. Es un problema que conoce bien porque como subraya, «yo también tengo un ficus metido dentro de la mía».

Los vecinos se quejan de que los ficus entran en las viviendas porque hace tres años que no se podan. / A. V.

El problema se agrava, comenta Rafael, en una doble hilera de ficus en un aparcamiento, muy cerca de la glorieta de Los Corazones. «Esos ficus es que no se han podado en la vida y la calle que está al lado no se limpia; está olvidada de la mano de Dios», señala.

El representante vecinal explica que ha trasladado varias veces el problema al distrito, «pero la excusa que dan siempre es que como aparcan coches, no los podan».

El responsable de Solidaridad cree que se puede cerrar el aparcamiento de forma temporal para podar por fin estos ejemplares.

Piden un repaso a las aceras en mal estado. / A. V.

Otros árboles que preocupan a Rafael Martín son los pinos del Parque de Santa María Goretti, junto a la parroquia del mismo nombre. Como subraya, los pinos suelen tener procesionarias porque no se tratan. «Y es un problema porque hay un parque infantil que usan mucho los niños y les puede pasar algo».

Rafael Martín también reclama al Ayuntamiento que revise los plataneros del Tiro de Pichón, porque algunos de ellos «están podridos» y pueden causar accidentes si sopla con fuerza el viento, recuerda.

Reclaman el control de las procesionarias en el Parque de Santa María Goretti. / A. V.

Limpieza

También preocupa la falta de limpieza que, a su juicio, puede comprobarse en el barrio. En especial, pide que las arquetas «las fumiguen y limpien al menos una vez al año, porque aquí parece que no llueve pero cuando llueve...». Rafael, subraya, sabe de lo que habla porque en 1979 perdió a su hermano y a su cuñada por unas inundaciones en la capital.

Para el representante vecinal, «el distrito está dejado de la mano de Dios desde Barbarela para arriba» y no ayuda el que la limpieza esté compartimentada «y de la pistas de deporte se encargue una persona, de las aceras otra y de los jardines, los jardineros».

Por último, llama la atención sobre las aceras y pide que se revisen a fondo para reponer las losetas sueltas o rotas, que pueden causar accidentes.

Respuesta del Ayuntamiento

La concejala de la Cruz de Humilladero, Teresa Porras, declaró ayer a La Opinión que desconocía el problema de Rafael Martín y que el distrito hará lo posible para que siga estando informado de los consejos. En relación con las quejas en el Tiro de Pichón, pidió la colaboración del representante vecinal para que indique al distrito qué puntos concretos del barrio necesitan ser arreglados.

