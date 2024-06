El Hospital Clínico de Málaga celebra su 35 aniversario

Este sábado 22 de junio se cumplen 35 años de la inauguración oficial del Hospital Clínico y para celebrarlo el centro ha querido organizar un acto en compañía de las autoridades, profesionales, representantes de la sociedad malagueña

“Nos encontramos aquí reunidos en el Salón de Actos del hospital conmemorando esta efemérides que es muy importante para la ciudad de Málaga”, ha afirmado el director gerente del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Jesús Fernández Galán que ha destacado que, aunque ha habido épocas buenas y malas, como la pandemia de covid-19, “hoy estamos aquí afrontando nuevos retos, nuevas formas de atender a los pacientes y siempre colaborando con nuestro ámbito de Atención Primaria”.

También ha recordado que, pese a que la inauguración oficial fue el día 22 de junio de 1989, los primeros pacientes comenzaron ya a ser atendidos en el nuevo hospital del campus universitario a finales de abril y principios de mayo de ese mismo año. Y, desde entonces, no ha dejado de atender a la ciudadanía ni un solo día.

El director gerente del hospital, Jesús Fernández Galán, durante la inauguración del acto / La Opinión

El acto ha contado con la presencia y la participación de la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valle García; el delegado territorial de Salud y Consumo, Carlos Bautista; la directora general de personal del SAS, Carmen Bustamante, y del director de general de Gestión Económica del SAS, José Antonio Miranda, además de otras muchas autoridades y representantes de instituciones.

'35 años cuidando de Málaga'

“Hoy estamos en un día maravilloso de celebración”, ha subrayado el delegado de salud, que ha resaltado que “este hospital ha garantizado durante 35 años el derecho constitucional universal a todos los ciudadanos de un acceso, en las mejores condiciones, a la sanidad pública. Un acceso gratuito, repartido y distribuido con criterio de equidad y de igualdad, que es lo más importante”.

Asimismo, ha querido poner en valor la labor que realizan cada día los profesionales de este centro, “que han dejado aquí la parte más importante de su vida al servicio de los malagueños y de las malagueñas”. En este sentido, ha asegurado que, al igual que ha ido creciendo y mejorando la tecnología y cada rincón del hospital, el número de profesionales irá aumentando a pesar de todas las dificultades financieras y falta de especialistas.

Coloquio entre los exgerentes

Tras las intervenciones de las autoridades, se ha proyectado un vídeo conmemorativo que representa la evolución de este centro hospitalario en estas más de tres décadas de andadura a través de profesionales de diversas categorías, que han compartido su experiencia en primera persona y destacado “el sentimiento de pertenencia” que les une al centro. Posteriormente, ha tenido lugar una mesa coloquio entre los exgerentes del centro, Gonzalo Cisneros, José Miguel Laín, Nicolás Rodríguez Vedia, Antonio Pérez Rielo, José Luis Doña, Emiliano Nuevo, y José Antonio Medina Carmona, que han compartido cómo fue su paso por el hospital.

El Hospital Clínico celebra su 35 aniversario / La Opinión

“Yo he sido muy feliz en este hospital, coincidió con una época, del 2004 a 2008, de un enorme desarrollo, tanto por los profesionales de gran prestigio que vinieron a trabajar en el hospital, como por haber sido capaces de poner en marcha servicios como oncología radioterápica, medicina nuclear, empezar la cuarta torre, la nueva unidad de salud mental, la segunda hemodinámica… así que yo creo que fue una época brillante en el hospital”, ha destacado Antonio Pérez, exgerente del Hospital Costa del Sol, posteriormente del Clínico y, finalmente, del Carlos Haya.

4.500 profesionales

Actualmente, el Hospital Clínico se ha convertido en un complejo hospitalario metropolitano, con presencia en la capital, con el Hospital Clínico y centro de especialidades San José Obrero, pero también en el interior de la provincia, a través del Hospital Valle del Guadalhorce, y en la Costa del Sol, con el Hospital Marítimo de Torremolinos y el Hospital de Benalmádena.

En total, más de 4.500 profesionales, 700 camas y 32 unidades clínicas, con las que se cubren las necesidades asistenciales de una población de referencia de entre 700.000 y 1 millón de habitantes, dependiendo de la especialidad, con terapias dirigidas y personalizadas basadas en medicina de precisión. Gracias a ello, cada año se llevan a cabo más de 23.000 ingresos en hospitalización, así como más de un millón de consultas externas y más de 25.000 intervenciones quirúrgicas.

Protestas de los profesionales

No obstante, no todo han sido felicitaciones y agradecimientos durante la celebración de este 35 aniversario, ya que, en el que pasillo que lleva al salón de actos, un equipo de seguridad ha impedido el paso a un grupo de trabajadores que querían denunciar que no se haya invitado a ningún representante de la junta de personal a la celebración.

Un gurpo de profesionales denuncian que se les impida el paso al acto / A.T.

“El motivo es que no hay aforo, solo están directivos y exdirectivos, los trabajadores no tienen cabida con esta dirección-gerencia dentro de las celebraciones de este hospital”, ha denunciado Francisca García Mestanza, una de las miembros de la junta de personal, que representa a los más de 4.000 trabajadores del hospital. “Si lo están haciendo tan bien ¿por qué tienen tanto temor a los representantes de los trabajadores?”, añade García, que señala que, aunque posteriormente se ha acercado el delegado de salud a invitarles a pasar, defienden que quien debería haberles invitado “en su tiempo y forma” es el director gerente.

“Nos cortan el paso después de 35 años, cuando nuestra intención no era protestar, sino hacernos visibles”, denuncia Juan Antonio Martos como representante de todas las categorías de profesionales del hospital, que lamenta que, cuando iban a pasar, se han visto bloqueados por los vigilantes de seguridad.