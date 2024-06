Hotel Miramar 5* GL: el hotel en mayúsculas de Málaga

Hoteles Santos es una cadena hotelera española con más de 50 años al servicio de sus clientes. Actualmente cuenta con 12 establecimientos de 4, 5 y 5* GL ubicados en los destinos más importantes de España.

La compañía ha sabido amoldarse al cambiante mundo de la hostelería de gran nivel, aceptando los retos que supone la innovación, adaptando continuamente sus establecimientos a la demanda y apostando por las nuevas tecnologías, todo ello sin perder ese toque especial, personal y cercano que solo las empresas familiares pueden ofrecer, donde tanto el trato a sus clientes y a sus empleados es siempre exquisito.

Gran Hotel Miramar es un establecimiento de categoría 5* GL, perteneciente a la cadena española y miembro del exclusivo grupo The Leading Hotels of the World, y, recientemente, a la red de agencias de viajes de lujo y experienciales Virtuoso. Cuenta con una ubicación privilegiada en la Costa del Sol, frente a la playa de La Caleta, y está a pocos minutos a pie del centro de la ciudad y a unos 20 minutos en coche del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Por su historia, su arquitectura y su elegancia, es el hotel más destacado de Málaga.

Considerada la obra maestra del arquitecto Fernando Guerrero Strachan, el originalmente llamado “Hotel Príncipe de Asturias” fue inaugurado en 1926 por el rey Alfonso XIII y su principal finalidad era ser el Palacio Real de su majestad en la ciudad de Málaga.

Tras dejar de ser Palacio Real, el edificio continuó acompañando a Málaga a lo largo de su historia, convirtiéndose en Hospital de Campaña durante la Guerra Civil Española. Al finalizar, recuperó sus funciones como establecimiento hotelero bajo el nombre de “Hotel Miramar” y estuvo en activo hasta 1967, cuando se vio obligado a cerrar sus puertas durante dos décadas. Es en 1987 cuando fue remodelado para albergar el Palacio de Justicia de Málaga durante 20 años y, a finales del siglo XX, el edificio vuelve a ser clausurado.

A principios del año 2017 tiene lugar el renacer de un clásico con la apertura de Gran Hotel Miramar por parte de Hoteles Santos, convirtiéndose en todo un referente hotelero en la ciudad andaluza.

Gracias a su excelente ubicación, desde Gran Hotel Miramar es posible descubrir todo el esplendor de Málaga, ciudad sinónimo de cultura, buen tiempo y diversión. El litoral malagueño es pura belleza, con sus fabulosas playas y una amplia selección de bares y restaurantes. Los amantes de la cultura y la historia pueden visitar el Museo Picasso Málaga y monumentos como la Alcazaba, el Teatro Romano, el Castillo de Gibralfaro y la impresionante catedral. Y los enamorados de las compras, no pueden perderse un recorrido por las tiendas tradicionales de las calles Larios, Alcazabilla, Álamos, Carretería y la ribera del Guadalmedina.

Dispone de habitaciones de diferentes categorías -Premier, Deluxe, Deluxe Sea, Suite Deluxe, Suite Deluxe Sea, Crown Suite y Royal Suite y estilos variados: árabe, mediterráneo, clásico y nazarí. Ofrecen todas las comodidades que garantizan el perfecto descanso de los huéspedes. El Botanic Spa by Sisley es el lugar perfecto para despertar los cinco sentidos y vivir un mundo de sensaciones holísticas. Combina la tradición morisca con el uso de productos exclusivos de la prestigiosa marca Sisley en una selecta oferta de masajes y tratamientos.

La gastronomía en Gran Hotel Miramar tiene una especial relevancia. Actualmente cuenta con tres restaurantes, donde degustar diferentes tipos de cocina y una amplia selección de bebidas nacionales e internacionales; el lobby Bar, con su piano; y las mejores vistas de la bahía de la ciudad desde su terraza Media Luna Chill Out, ubicado en la séptima planta.

La joya de la corona es el restaurante Príncipe de Asturias , elegante y selecto, con grandes ventanales y una espectacular terraza con vistas al mar. Tiene matices clásicos en servicio, atención y oferta gastronómica; y sus platos se basan en materia prima de altísima calidad, con elaboraciones cuidadas, manteniendo siempre la esencia del producto base, ensalzando los productos locales y la riqueza gastronómica de la región. Por ello, trabaja con productos de mercado, pescados de lonja, frutas y verduras locales de temporada y productos de Km 0. Todo ello, de la mano del chef Diego Nicás y de su cualificado equipo de cocina. Dispone de un servicio en sala de excepcional profesionalidad y trato, realizando elaboraciones frente al cliente, como el steak tartar o los clásicos crepes suzettes, siendo un atractivo inigualable para los sentidos.

Tal es la calidad de sus servicios que, el pasado 2023, el hotel recibió el premio a “Mejor Terraza de España y Portugal” en los Premios Hotel&Mantel organizados por la revista Condé Nast Traveler España debido al excelente trabajo llevado a cabo en la terraza del restaurante Príncipe de Asturias, que cuenta con increíbles vistas al mar Mediterráneo.

Al aire libre junto a la piscina, el restaurante Botánico ofrece una carta basada en la cocina mediterránea, destacando pescados y mariscos frescos, además de una amplia oferta de arroces.

Asimismo, Gran Hotel Miramar dispone de la terraza Media Luna Chill Out, ubicada en la última planta del emblemático edificio, ofreciendo una panorámica espectacular de la playa de La Malagueta y del mar Mediterráneo. En ella se puede disfrutar de bebidas nacionales e internacionales, así como de elegantes cócteles y una variada carta de snacks selectos. Los fines de semana se puede disfrutar de música en vivo, una experiencia única para disfrutar del “tardeo” malagueño.

Gran Hotel Miramar también es perfecto para la exitosa celebración de eventos de pequeña, mediana y gran envergadura. Cuenta con salas de convenciones con capacidad máxima para 500 personas y 12 salones independientes, así como amplios jardines donde organizar comuniones, bautizos, celebraciones familiares y, por supuesto, bodas de ensueño.

El segmento MICE también es muy relevante para el hotel. En los últimos años, Málaga ha adquirido gran fuerza en este ámbito, aumentando exponencialmente la acogida de eventos de gran calibre que eligen las instalaciones del hotel malagueño para su celebración.

