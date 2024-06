Provoca un accidente con tres heridos en Málaga y quintuplica la tasa de alcoholemia

Un hombre ha sido condenado en Málaga por provocar un accidente de tráfico con tres heridos tras el que quintuplicó la tasa de alcoholemia. Según ha informado la Policía Local, los hechos ocurrieron el 5 de junio y en el juicio rápido se acordó por conformidad a la pena de seis meses de multa con una cuota diaria de ocho euros, al pago de las costas causadas y privación de conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un año.

El accidente se produjo sobre las 16:00 horas de la tarde a la altura del kilómetro 68 de la avenida Blas Infante (A-357), en dirección Centro. La Policía Local se presentó en el lugar tras ser requeridos a través de la Sala 092. Allí comprobaron que se trataba de una colisión por alcance de un turismo con su parte frontal en la parte trasera de otro coche.

Los policías se interesaron por todos los ocupantes, comprobando que en el vehículo que recibió el impacto en la parte trasera viajaba una familia compuesta por tres personas: el hombre que conducía y que se dolía del cuello; su pareja, que iba en el asiento del copiloto y que presentaba una herida sangrante en la boca; y el hijo de ambos, de 10 años, que viajaba en la parte trasera y presentaba dolor en la zona cervical. Los tres fueron trasladados por ambulancia del 061 a un centro hospitalario.

El otro conductor se encontraba ileso, aunque los agentes advirtieron "síntomas inequívocos de encontrarse bajo los efectos del alcohol", por lo que le trasladaron a dependencias del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local de Málaga para ser sometido a la prueba de alcoholemia mediante el procedimiento de aire espirado.

El hombre, de 54 años, arrojó un resultado positivo de 1,38 y 1,34 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en primera y segunda prueba, respectivamente, por lo que policías locales le leyeron los derechos como investigado no detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Su coche fue inmovilizado y trasladado al depósito municipal de vehículos, quedando informado del lugar y los motivos de la misma, así como de que no podría hacer uso de vehículo a motor o ciclomotor mientras no desaparecieran las causas que motivaron la inmovilización.