La España de 1808, a través del Diario de Barcelona

No recuerdo exactamente la fecha en que conocí a José Lázaro Bayarri, pero debió de ser en 1978 o 1979. Me lo presentó un compañero de la radio, quizá tomando café en el Bar Antena muy cerca de la sede de Radio Nacional; el propietario del establecimiento eligió el nombre de Antena en honor a la emisora.

No me dijo por qué había venido a Málaga y yo no se lo pregunté. Lo que sí me contó fue parte de su historia profesional.

Sobrepasaba los 60 años, había nacido en Valencia, trabajó como redactor gráfico primero en su tierra y posteriormente en Barcelona, perteneció a la plantilla del ‘Diario de Barcelona’, decano de la prensa española; había dirigido películas documentales, fue cámara u operador de películas, tuvo una galería…

La Guerra Civil (1936-1939) truncó su vida porque ejerció su profesión en la zona perdedora; si fue o no depurado, no me lo dijo. El participio del verbo ‘depurar’ se utilizó al final de la citada contienda para señalar a los disidentes castigados por haber servido de alguna manera a los perdedores. Muchos españoles perdieron su empleo por esta injusta política represiva. Un «depurado» era algo así como un estigma, castigado por su pasado, indigno para seguir en su profesión.

Como me pareció una persona destacada del mundo de la prensa y del cine, le hice una entrevista para uno de los espacios culturales o informativos de Radio Nacional de España en Málaga.

Tuve la precaución de obviar en la grabación toda referencia a la Guerra Civil por temor a una posible censura.

La entrevista se radió sin problemas y, como era habitual entonces, se borró, porque las cintas se usaban una y otra vez hasta el límite. No había presupuesto para guardar las grabaciones.

Varios días después, Lázaro Bayarri se acercó a la emisora para darme las gracias por la entrevista y, en reconocimiento, me regaló un ejemplar del ‘Diario de Barcelona’ del día 7 de mayo de 1808. Se desprendía de una pieza de museo, un obsequio que le hizo el decano de la prensa española como premio a su trayectoria profesional. El ‘Diario de Barcelona’ se fundó en 1792 y cerró sus puertas en 2009. El ejemplar que tengo en mi poder es el número 128.

Mientras redactaba estas líneas busqué en las páginas de Google alguna referencia de Lázaro Bayarri, y efectivamente hallé datos que confirmaban lo que me relató aquel día en Radio Nacional… y descubrí que falleció precisamente en Málaga en 1979, el año en que lo entrevisté o el siguiente.

Las noticias de 1808

Entre las pocas noticias recogidas en ese número del sábado 7 de mayo de 1808 (no se recoge el levantamiento en Madrid contra el invasor francés de cinco días antes), en la primera página aparecen el santoral del día (San Estanislao), las Afecciones Astronómicas de la Mañana, con la salida del sol (día, termómetro, barómetro y, vientos…) y las Noticias Particulares de Barcelona, con todas las misas y ceremonias religiosas en los templos de la ciudad, como la iglesia de Santa Marta, Santa María del Mar…

Me extrañó que en un periódico del 7 de mayo de 1808 no se recogiera la noticia del levantamiento del 2 de mayo, una página de la historia de nuestro país. El pueblo se alzó contra el invasor francés.

Pero pensándolo detenidamente, lo más probable es que la noticia no hubiera llegado todavía a Barcelona. La comunicación entre ambas ciudades (Madrid-Barcelona) dependía entonces de los medios de tracción animal. Que una noticia tardara cinco días en llegar de Madrid a Barcelona, supongo, era normal.

En la página siguiente (la 558 desde la aparición del periódico y parte de la 559) se recogen más informaciones de misas, rezos, cofradías, hermandades, sermones… En la larga lista de conmemoraciones (se anuncian las del día siguiente, domingo) aparece entre otras «que á las diez será en la iglesia de S. Cucufate la función acostumbrada de la Minerva».

Otra: «Mañana, día 8, el gremio de Tenderos y Revendedores de esta ciudad, solemniza festivos obsequios de la Aparicion de su Patron, el Capitán General de la celeste Milicia, el gloriosísimo Príncipe y Arcángel San Miguel».

Foto de archivo de la Catedral de Barcelona. / L. O.

Real Lotería

En la misma página 559 aparece un ladillo rotulado: Real Lotería. Dice: «El próximo martes, día 10 del corriente, á las nueve de la noche, se cierra la admision de Juegos para la Extraccion que se debe sortear en Madrid el día 13 del mismo mes; siendo este sorteo el primero Extraordinario de este año, en el que se da en el aumento á los que ganen de quarenta (sic) por ciento á los Ambos, y de ciento por ciento á los Ternos; no admitiéndose Jugada cuyo valor baxe (sic) de un real de vellón».

«En la tarde de este día presentándose postura admisible, se rematarán las Casas de la testamentaría del Dr. Don Francisco de Ciurana, del que extensamente habla el Diario del día 5 del corriente mes».

«También se rematará presentándose licitador suficiente un Huerto de tenida tres cortanes de semilla, que el Hospital de la villa de Martorell posee en el término de la misma, y parage (sic) nombrado la Huerta y Franquicia, valorado en 650tt, cuyas tabas se hallan en poder del escribano Ramón Font de la Vall y Rojas, y del corredor Vicente Alarét».

Y así hasta el ladillo de Embarcaciones venidas al puerto el día de ayer, entre las que cito por mera curiosidad: «De Cádiz y Tarragona, en 18 días, el patrón Matéo Pages, catalán, laud San Antonio, con sardina y cobre»; «De Idem, en 8 días, el patrón Pedro Roig, catalán, laud San Antonio con cobre, palo y algodón».

La información continúa con otros desembarcos de «cobre, cacao, palo, sardinas y naranjas», nombres de los patrones, procedencias (Cádiz, Tarragona, Mallorca, Mahón, Mataró).

La Prensa de la época y hasta hace nada tenía entre sus secciones fijas ‘El Puerto’, con información detallada de los buques entrados y salidos, mercancías desembarcadas y cargadas, pasajeros…

Hoy son pocos los periódicos que recogen estas informaciones, salvo las escalas de los cruceros con miles de turistas.

Otras informaciones

Un ladillo rotulado Pérdida informa: «El día 3 del corriente se extravió un Paragua quasi nuevo, de enterado, en la Iglesia de nuestra Señora de la Merced, en la misa de las doce, el que estaba de aquella pobre muger que pide limosna á la puerta, el que haya recogido, y por equivocación se lo haya llevado, se servirá entregarlo al padre Sacristán de dicha Iglesia, cuyo dueño dará las señas y una competente gratificación».

Otro ladillo: «Sirvientes. Ana María Quintana, que vive en la calle del Conde del Asalto, núm. 35, quarto (sic) piso, informará de una muger de edad de 36 años, que desea servir en casa de un señor solo». «Antonia Marfany, viuda, de mediana edad, desea encontrar una casa de poca gente para servir de cocinera: se informará de ella en casa del señor Juez Fortuny». «Un joven de edad de unos 20 años desea servir en clase de ayuda de cámara: sabe muy bien afeytar (sic), leer y escribir el castellano y el francés: informará de dicho jóven Valentín Sañe, portero de la Administracion de Correos de esta ciudad».

«Un sugeto (sic) desea encontrar uno ó dos señores solos, ya sean eclesiásticos ya seglares para servirles por sola la comida, con tal que le den una hora de tiempo para asistir á su clase de cirugía por la tarde, y otra por la mañana del Setiembre en adelante: dicho sugeto tiene buena letra para escribir si les conviene: entre varios sugetos que informarán de su buena conducta, lo hará el Dr. Fernando Miranda, capellan de las monjas Capuchinas».

Y, para terminar, otra oferta: «Una joven de 25 años, que sabe planchar, coser y hacer calceta, desea servir á un señor ó señora solos: se dará razón en la calle den Bot, casa núm. 11, tienda del lado del cubero».

Precio de los aguardientes

«En el mercado» de Reus «celebrado aquí el lunes 2 del corriente, se vendió el Aguardiente Refinado, á 12tt 59; y el Holanda, á 8tt 159. Barril Ind. de 58 p.c. .. á 12 3/4». «En el mercado celebrado aquí Miércoles 4 del corriente, se vendió el Aguardiente Refinado, de 11tt 59…».

Teatro

«Hoy, á las seis, se representa por las compañía Española, la comedia titulada: La más constante Muger (sic): y un divertido saynete» (sic).

La información del ejemplar del 7 de mayo de 1808 finaliza con Cambios de Madrid del 30 de Abril, incluyendo Amsterdam, Hamburgo, París, Londres, Génova y Vales Reales.

Nota final: Como se trata de una joya de la Prensa española, una vez que se publiquen estas líneas en La Opinión, su destino será la Asociación de la Prensa de Málaga.