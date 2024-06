Una Noche de San Juan con mucho que celebrar

La magia de San Juan ha hecho efecto un año después y el deseo que los malagueños pidieron al quemar el júa de 2023 se ha cumplido. El Málaga ha logrado el tan ansiado ascenso.

El triunfo del equipo hizo que muchos comenzaran a celebrar este fin de semana desde la misma noche del sábado y no dejaran la fiesta hasta el amanecer del lunes. La fiesta por el ascenso se mezcló con la Noche de San Juan y las camisetas blanquiazules fueron un complemento más en la noche más mágica del año. Una velada con las clásicas reuniones de familias y amigos en la playa, con barbacoas, música y la quema del júa y que se extendió mucho más allá de los fuegos artificiales.

En la capital malagueña, la hora ‘oficial’ de comienzo de la fiesta prevista por el Ayuntamiento eran las 22 horas con el baile de la orquesta «A Compás», en el paseo marítimo Antonio Banderas, a la altura de las letras de la playa de la Misericordia.

En esta misma zona de la ciudad, repleta desde mucho antes, se ubicó el júa elaborado por el artista malagueño Fernando Wilson, dedicado este año a los altísimos precios del aceite. Elaborada a base de madera, cartón y goma espuma, con una superficie de 5x5 metros, la escultura representaba dos aceiteras y sobre ellas el Partenón, el olimpo de los dioses. La quema fue a las 00.00 horas, tras lo que comenzaron los fuegos artificiales lanzados desde el espigón de La Térmica.

Los malagueños pudieron disfrutar de un espectáculo con una duración de 14 minutos y dividido en cinco fases con distintos diseños sobre el cielo malagueño y una banda sonora para cada uno: All is Not Lost, de Audiomachine; The Forgotten Land, de Sylia Twolands; Descendant of the Sun, the Two steps from hell; Shadows in tine, de Christopher Salt, y Belfast child, de Sydney Wayser.

Y para quienes seguían con ganas de fiesta, el baile con la orquesta continúa hasta las 01.30 horas, aunque fueron muchos los que llenaron las playas de la capital hasta mucho más tarde.

Limpieza

Para evitar la mala imagen de un litoral lleno de basura la mañana siguiente de la fiesta de San Juan, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Comunicación, lanzó una campaña de concienciación la semana pasada pidiendo a la ciudadanía responsabilidad y cuidar de las playas. Con el objetivo de que las playas estén limpias hoy lunes, Limasam depliega desde las 5.30 horas de la madrugada a 227 operarios, reforzando con 156 trabajadores el equipo habitual de limpieza del litoral en temporada alta.

Pero la fiesta no se limitó a la capital. La provincia de Málaga al completo celebró la Noche de San Juan, tanto en la costa, en sus 120 playas, como en el interior. En Marbella, Vecinos de Las Albarizas encendieron una tradicional hoguera, por primera vez, en la plaza del teatro Ciudad de Marbella. Un evento que contó con actuaciones de música, baile y humor. En Canillas de Albaida se celebró una misa romera en la ermita de Santa Ana, seguida de un recorrido hacia el paraje de la Fábrica de la Luz. En esta localidad axárquica la tradición dicta que hay que entrar en el periodo estival «lavándose la cara en la fuente de El Chorrillo». Una costumbre, la de lavarse la cara, que también se sigue en los núcleos de El Morche o La Cala de Mijas. Cada localidad cumplió con sus tradiciones en la noche del fuego y la magia.