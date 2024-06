Salado insiste en el "gravísimo peligro" de la turismofobia: "Mercados como el británico o el nórdico son muy sensibles a las campañas negativas"

La cruzada contra la turismofobia del sector turístico malagueño sigue encontrando a su principal portavoz en el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, quien recordó que "mercados como el británico o el nórdico son muy sensible a las campañas negativas". "La competencia siempre está pendiente de estos errores. Y todas las inversiones que hacemos en promoción, en tener a punto nuestros hoteles y nuestras playas, se pueden dilapidar por unos comentarios minoritarios que no reflejan la opinión de los malagueños. Por eso, hoy estamos aquí juntos, sector público y privado, para alertar del gravísimo peligro que supone la turismofobia para nuestra economía, para los más de 124.000 empleos que genera la actividad turística cada año en Málaga. Para miles y miles de familias", aseguró junto a los miembros de la Comisión Permanente de Turismo Costa del Sol y representantes de las principales asociaciones del sector turístico de la provincia de Málaga.

En opinión de Salado, "si los turistas se empiezan a preguntar si serán bienvenidos en la Costa del Sol, nos habremos pegado un tiro en el pie de consecuencias terribles". "Y detrás de tanta demagogia vendrán los llantos. Ya quisieran muchos destinos del mundo parecerse a la Costa del Sol", subrayó.

Aunque puso por delante que "la inmensa mayoría de los malagueños son conscientes de la importancia del turismo y de lo sensible que es nuestra industria a cualquier crisis reputacional", Salado reiteró que "es un grave peligro, y una enorme irresponsabilidad, alentar campañas contra los turistas, decirle a los turistas que no son bienvenidos, culpar injustamente al sector de algunos problemas que en realidad se deben a la falta de inversiones públicas potentes".

En este punto, el presidente de la Diputación exigió "responsabilidad a todos los partidos políticos". "Porque el turismo no tiene la culpa de que no se construya el tren de la Costa del Sol, de que no se hagan nuevas autovías, de que no se construyan a tiempo las desaladoras necesarias, o de que no se hagan las miles y miles de viviendas protegidas que se prometen cada vez que llega una campaña electoral", recalcó.

Impacto en otros sectores

Igualmente, Salado expuso "datos que evidencian el impacto positivo que el turismo tiene en todos los sectores" de la economía malagueña: "Gracias al turismo se genera cada año en nuestra provincia una actividad económica superior a los 19.000 millones de euros. Tenemos que ser muy conscientes de lo que nos aportan esos más de 14 millones de visitantes que recibimos el año pasado, cifra que seguramente superemos este año", afirmó.

Francisco Salado, durante su intervención. / L. O.

Así, al abordar "el impacto que el turismo tiene en el resto de los sectores productivos" recordó que "a veces se oyen y se leen muchas tonterías y muchos bulos". Y, a renglón seguido, destacó "ingresos gracias al gasto turístico en Málaga" que aportan "al sector primario, a los agricultores, ganaderos o pescadores, 337 millones de euros; al sector industrial 2.788 millones de euros; a la rama de alimentación, bebida y tabaco 1.089 millones de euros; a energía, gas y agua 601 millones de euros; al comercio 2.379 millones de euros; al transporte 5.202 millones de euros; y a la intermediación financiera en el sector bancario 1.348 millones de euros".

"Es decir, 14.233 millones de euros que nos aportan esos 14 millones de visitantes que se merecen nuestra mejor sonrisa; porque vienen aquí a descansar, porque vienen porque somos los mejores en esa industria de la felicidad que es el turismo", afirmó.