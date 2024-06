Juan, el paciente que sobrevivió a más de 100 días de ingreso en la UCCA

Juan Ramón Ríos Santos (65 años) estuvo muchos días cerca de la muerte. De hecho, fueron varias las ocasiones en las que los propios profesionales sanitarios pensaron que lo perdían y que no lograría salir adelante. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos que se interpusieron a lo largo de más de tres meses, este malagueño logró salir adelante y batir el récord de días de ingreso en la UCCA (Unidad de Cuidados Críticos de Anestesia) del Hospital Regional.

En total, fueron 110 días los que Juan pasó ingresado en esta unidad de cuidados intensivos cuya media de estancia suele ser de un día y medio. «Hemos tenido algún paciente que ha estado más de un mes, o incluso 90 días por una cirugía maxilofacial, pero, habitualmente, la estancia media es de un día y medio. Juan ha sido un caso excepcional», apunta la doctora Encarnación Cuéllar Obispo, Jefa de Sección de Reanimación del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Regional, que aclara que la UCCA, que fue inaugurada en mayo de 2021, es una unidad de cuidados críticos intensivos llevada por anestesia, en lugar de por medicina intensiva, y que suele ser para pacientes quirúrgicos, como era el caso de Juan.

Paciente extremadamente frágil

El malagueño se había sometido a una cirugía programada de mielopatía cervical, pero tras la salida del quirófano quedó parapléjico y con una serie de complicaciones que le obligaron a ingresar en la unidad. «Con la paraplejia empezó a desarrollar una úlcera por presión en la zona sacra y tuvo también que estar en ventilación mecánica un tiempo prolongado», explica la doctora Cuéllar, que destaca que Juan no solo ha sido un caso excepcional por su duración, sino también por su complejidad, ya que se trataba de un paciente crítico complejo pluripatológico «extremadamente frágil», que necesitaba muchas curas y cuidados diarios.

El paciente Juan Ramón Ríos, ha estado 110 días ingresado en la UCA del Hospital Regional. / Alex Zea

«Ha sido un caso sumamente bonito y triste, porque había momentos en los que se nos iba y en los que veíamos que, a pesar de todos los cuidados que se le estaban haciendo, no salía hacia adelante y se quedaba estancado», afirma la supervisora de enfermería de la UCCA, María Antonia Orozco, o Marili como todo el mundo la conoce en el hospital. «Era un día un pasito hacia adelante y otros dos hacia detrás», recuerda con angustia la enfermera, que asegura que ha sido «un sufrimiento continuo por parte de todo el equipo» desde que ingresó aquel 8 de febrero de 2024 y hasta que logró dejar atrás la unidad el pasado 29 de mayo.

El cariño de los profesionales

El malagueño tiene muy claro que el principal motivo por el que lo ha conseguido ha sido por los cuidados de los profesionales sanitarios, a los que define como «ángeles». «Llegué a estar al borde de la muerte unos 20 días, porque cuando no era una cosa, era otra. Hasta que poco a poco me fui estabilizando y creo que si puede sacar la cabeza fue gracias a los cuidados en la UCCA, al personal médico y el cuerpo de enfermeras y auxiliares que trabajaron de una forma absolutamente cariñosa», comparte Juan, que asegura que eran muchos los detalles que dejaban ver el cariño que le tenía todo el equipo profesional. «Ese calor que me daban, sobre todo las enfermeras y auxiliares, me daba mucha tranquilidad», afirma Juan, que rememora cómo una vez una enfermera se echó a llorar porque simplemente le dijo «buen trabajo», después de haberle salvado la vida en una crisis.

«Los profesionales del Carlos Haya son unos ángeles»

Por su parte, las enfermeras no dudan que fue su fortaleza y ganas de vivir lo que le permitieron salir adelante. «Él ha tenido una gran fuerza y entereza en todo momento. Es una persona con una capacidad mental increíble, porque poca gente aguantaría lo que tuvo que pasar Juan de estar 110 días metidos en un box de la unidad, viéndonos solo a nosotros y una hora a su familia», explica Marili, que insiste en reiteradas ocasiones en que Juan había pasado ya a formar parte de la unidad.

El paciente Juan Ramón Ríos, ha estado 110 días ingresado en la UCA del Hospital Regional. / Alex Zea

Uno más de la unidad

El propio paciente afirma que se sentía uno más después de tantos días allí. «A todo el mundo le conocían por el número seis o el box siete, excepto yo, que era Juan, o mejor dicho Juanillo como me llamaban», rememora el malagueño, que señala con orgullo que a su cama la llegaron a apodar como ‘el box de Juan’. Según explica la doctora Cuéllar, la unidad dispone de diez camas, cuatro de las cuales son boxes con posibilidad de aislamiento preventivo o curativo si el paciente lo requiere, como era el caso de Juan, por el que siente una especial satisfacción.

«Ha sido una alegría y una gran gratificación que Juan haya podido salir de la unidad para mejorar, porque el llegar a rehabilitación lo veíamos dificilísimo de alcanzar. Pero, al fin lo hemos conseguido», afirma con orgullo, la doctora Cuéllar. «Todo el personal se volcó con él y cuando llegábamos por la mañana lo primero que hacíamos era preguntar por él, incluso las enfermeras que no trabajaban ese día me escribían para preguntarme cómo estaba y si había respondido al tratamiento», destaca la supervisora de enfermería de la UCCA, que hace hincapié en que todos le cogieron «un cariño especial».

Fiesta de despedida

Tanto es así, que cuando se enteraron de que finalmente abandonaba la unidad decidieron organizarle una pequeña fiesta de despedida. «Aunque eran las tres de la tarde, avisé a todo el equipo y todos colaboramos para hacerle una bonita despedida a Juan», revela con ilusión Marili.

«Fue muy emocionante la despedida que me hicieron. Hubo gente que aunque no tenía turno ese día vino para poder despedirme. Además, me regalaron una jarrita, una dedicatoria preciosa y un sombrero para que me lo pusiese cuando fuese a pasear y me acordase de ellos», relata Juan. A día de hoy, el malagueño se encuentra ya estable en una planta de hospitalización del Hospital Civil, donde está recibiendo rehabilitación para tratar de recuperar toda la movilidad que se pueda. No obstante, aunque afirma sentirse «mejor y animado», también admite que «echo de menos al personal de la UCCA si soy sincero».

Suscríbete para seguir leyendo