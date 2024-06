El PSOE empieza a despedirse de las gestoras

La tensión interna del PSOE de Málaga no reflejará esta semana tanto sus focos sobre el liderazgo provincial, sino en las cuentas que había pendientes en agrupaciones muy concretas. De hecho, los socialistas están empezando a despedirse de sus gestoras. Y, por lo pronto, habrá una especie de ‘supermiércoles’ con una cita doble en la que los resultados se prestarán a variadas interpretaciones. Hoy por la tarde, se celebran a la misma hora sendas asambleas en Vélez-Málaga y Torremolinos de las que saldrán nuevos secretarios generales, ya que ni Antonio Moreno Ferrer ni Antonio Navarro vuelven a presentarse. En la ciudad axárquica, hay un sintomático duelo entre críticos y oficialistas. Y en la plaza costasoleña, sólo se ha registrado una sola lista y será postulado como nuevo líder local el exconcejal Antonio Ruiz Jaime. Eso sí, en ambos casos se tratará de mandatos cortos ya que, dentro de un año como mucho, habría que elegir de nuevo, una vez que los congresos vayan cayendo en cascada tras el federal, el regional y el provincial.

Pulso ‘casi’ provincial en Vélez

La batalla que los críticos le están dando al secretario general del PSOE de Málaga, Dani Pérez, cobrará una dimensión diferente en función del resultado que se dé en la asamblea de la agrupación más grande de la provincia. Allí, el actual portavoz municipal, senador y candidato de la confianza de Pérez, Víctor González, se mide a una de sus dos compañeras del escueto grupo municipal de tres concejales socialistas: Charo Gómez. Es más, Gómez fue la número 2 de la lista las municipales y González el 3, aunque él se llevó ‘el gato al agua’, cuando el exalcalde Antonio Moreno Ferrer renunció a su acta y quedó vacante el liderazgo municipal. Con el poder orgánico se quedó Moreno Ferrer y los antecedentes recientes que se lo arrebataron, para poner un gestora, explican el hecho de que el de este miércoles se trate de un duelo ‘casi’ provincial. Una derrota de González sería interpretada por muchos como una derrota de la dirección provincial, que apoyó la maniobra con la que el exalcalde fue hace unas semanas apartado del liderazgo orgánico en vísperas de las elecciones europeas. Ahora, Charo Gómez es apoyada por los afines a Moreno Ferrer frente a González, quien movilizó a la mitad de la ejecutiva para que dimitiera en masa con el consiguiente culebrón posterior. Incluso, intervino el aparato de Ferraz.

Sólo una lista en Torremolinos

Aunque finalmente habrá una sola lista, el duelo entre al menos dos bandos seguirá latente en Torremolinos. A la asamblea ‘postgestora’ sólo se presenta la candidatura que encabeza el exconcejal Antonio Ruiz Jaime, uno de los impulsores de la moción de censura que en abril puso fin a la etapa como secretario general de AntonioNavarro, cercano a Dani Pérez. Estos últimos días, se ha barajado la posibilidad de que Navarro volviese a concurrir, pero al concluir el plazo anoche se confirmó que no optaría esta vez .

Al igual que ya sucediera cuando se le arrebató el poder al anterior líder local, el proyecto de Ruiz Jaime se nutre de varios sectores del partido, y junto a los afines a él -Antonio Rodríguez Coronado lo secunda- van en el mismo barco los militantes más cercanos a la última ‘alcaldable’, Maribel Tocón, o al exalcalde José Ortiz. En su ejecutiva estarían dos de los cinco ediles del grupo municipal -la propia Tocón y Nieves Rosales- o exconcejales como Ruiz Jaime, César Carrasco y Maribel Baeza, quien tendrá bastante protagonismo. La principal particularidad la introduce la presencia en la misma candidatura de Ruiz Jaime y Tocón, ya que ambos se disputaron en octubre de 2022 las primarias por la candidatura a la alcaldía. Ahora, tras la ruptura de la alianza entre Navarro y Tocón que desembocó en la salida de ella como portavoz municipal, todo apunta a que una nueva etapa bajo el liderazgo de Ruiz Jaime introduciría nuevos cambios en el ayuntamiento. Y Maribel Tocón volvería a capitanear el grupo socialista.

Impugnación torremolinense

La convocatoria de la asamblea socialista torremolinense se está viendo precedida por las muestras de indignación expresadas por militantes del partido afines al anterior secretario general, que la consideran «ilegitima». Entienden que Ferraz está estudiando una denuncia con posibles irregularidades relacionadas con otra asamblea del 8 de abril, en la que se votó la moción de censura que puso fin a la etapa como líder orgánico de Antonio Navarro. Tras consumarse el órdago el pasado mes de abril, el militante Juan Antonio Esteban impugnó aquella asamblea y pidió que fuera anulada porque, según denunció, se habría usado un «censo manipulado» y habrían participado «personas no residentes ni con vínculo laboral en Torremolinos afiliadas con datos falsos», entre otras cuestiones. «Hay personas que votaron ese día y ya no están en el censo», explicó Esteban. A finales de mayo, tras una resolución de la Ejecutiva Regional que desestimaba su recurso aunque «fuera del plazo establecido» según el denunciante, pidió amparo ante la Comisión Federal de Ética y Garantías del partido.

Y, esta misma semana, ha vuelto a presentar otra denuncia ante este órgano de Ferraz, con el respaldo de casi un centenar de firmas: «La denuncia ha sido aceptada y he insistido ante la dirección provincial haciéndoles ver que la asamblea de este miércoles no puede celebrarse, pero no me han respondido».

No obstante, fuentes de la dirección provincial recordaron que aquella impugnación «se había resuelto formalmente» y como se trata de «cuestiones que ya se han dilucidado, no da lugar a parar un proceso» como el que ahora elegirá al nuevo secretario general.

Distinto es, según otras fuentes consultadas, que haya un pronunciamiento en las próximas semanas de Ferraz que le quitase la validez a la asamblea u obligue a modificar el censo de la agrupación.

Otras asambleas a la vista

Además de las de Vélez-Málaga y Torremolinos, el PSOE malagueño tiene convocadas más asambleas con las que reactivará agrupaciones en las que tiene ahora mismo gestoras, como la de Árdales o la de Fuengirola. La de la ciudad costasoleña será el viernes por la tarde y lo presumible es que se presente la portavoz municipal a la que una moción de censura le quitó la secretaría general, Carmen Segura, y que tenga enfrente una lista alternativa de la militancia crítica con su gestión.

Así, esta semana la dirección provincial tendría prácticamente cubierto su objetivo de resolver la media docena de agrupaciones intervenidas por gestoras en los albores de este periodo estival.

Y, de hecho, la semana pasada ya se hizo lo propio en Sierra de Yeguas, adónde acudió Dani Pérez a ‘bendecir’ una nueva dirección local de los socialistas liderada por Alejandro Ruiz. Ya sólo quedaría pendiente la gestora de Periana, cuyo proceso ha sido retrasado tras el fallecimiento repentino del alcalde socialista Rafael Torrubia.