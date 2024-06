Ni 25N, ni 8M, ni Orgullo: adiós al consenso por la igualdad en el Ayuntamiento de Málaga

Al igual que ocurrió con el 25N, contra la violencia de género y el 8M, el día internacional de la mujer, la efemérides del Orgullo tampoco ha sido una excepción. Estas tres fechas, para las que los grupos municipales del Ayuntamiento de Málaga siempre han sabido encontrarse, han perdido el apoyo unánime para lo queda de mandato, debido a la negativa de Vox a sumarse a estas reivindicaciones.

Este año el Orgullo tampoco estará arropado por una declaración institucional por parte del consistorio malagueño, como era habitual todos los años. Para elevar esta moción, es necesario que cuente con el voto a favor de todas las formaciones políticas que componen la Corporación municipal.

En su lugar, se han debatido dos mociones en defensa y apoyo del colectivo, una del Partido Popular y otra del PSOE, que han salido adelante, enmiendas mediante, con los votos a favor de todos los miembros salvo de Vox. Una desvinculación que le ha valido una avalancha de críticas al portavoz de la formación de ultraderecha, Antonio Alcázar, que ha acusado al colectivo LGTBI de promover por sí mismo la desigualdad. "Son ustedes los que promueven que no sean iguales".

"La Constitución dice que somos iguales y usted pretende decir que somos iguales pero usted está desconectado de la realidad", ha espetado el concejal socialista Pablo Orellana, que ha confesado que sufrió una agresión homofóbica. "A mí me da miedo ir de la mano de mi pareja por la calle por si me meten una patada en la espalda, que me ha pasado".

La marcha por el Día del Orgullo de Málaga 2023, en imágenes / Gregorio Marrero

Con respecto a colgar la bandera arcoiris en los ayuntamientos -y tras a polémica generada en el Ayuntamiento de Valencia-, Alcázar se ha cuestionado por qué el colectivo no se siente representado con la bandera de Málaga, la andaluza o la española. "¿Estas banderas les excluyen? En absoluto, pues estas banderas si son inclusivas de todos los aquí presentes. Lo cierto es que son iguales al resto de los ciudadanos, pero aceptarlo les despojaría de una herramienta ideológica que les es muy útil", ha añadido Alcázar.

"Hay principios y valores democráticos que deberían ser innegociables, y aquí el Partido Popular tiene que dar algunas explicaciones, pactan con una fuerza política que está haciendo una marcha atrás en derechos y libertades que parecían incuestionables, poniendo en marcha su 'agenda 1939', proponiendo un viaje siniestro a la España en blanco y negro, a la que no queremos volver nunca más", ha declarado el concejal de Con Málaga, Nico Sguiglia.

En respuesta, el concejal de Derechos Sociales, Francisco Cantos, se ha mostrado de acuerdo en que existe una "discriminación positiva" sobre colectivos que "vienen arrastrando desde hace muchísimos años una experiencia vital que les ha macado y les ha obligado a vivir una realidad en el anonimato".

El popular, que no se ha pronunciado sobre los pactos con Vox en otras comunidades y ayuntamientos, ha lamentado que la moción no haya resultado institucional y ha defendido la importancia de crear "políticas activas que pongan en valor el colectivo, porque es necesario recuperar ese tiempo perdido en favor de una comunidad que ha sido maltratada".

Manifestación

La ciudad saldrá a manifestarse este sábado a las 18:30 horas por las calles del Centro histórico de Málaga partiendo desde la plaza de la Constitución con el lema ‘Nuestros derechos no se tocan’. La marcha finalizará en la explanada situada junto al CAC Málaga sobre las 20:00 horas, cuando se procederá de nuevo a la lectura del manifiesto.

Posteriormente, dará comienzo la celebración del Orgullo 2024 con actuaciones y música en directo hasta las 00:00 horas. El evento contará con las actuaciones de Adriana Rogan, Suzette Moncrief, Tony Núñez, Asociación Coro LGTBI Torremolinos y el coro Rainbow Voices; así como del DJ Danny Ruiz y de las drag queen Alice Wonderland, Lola Spain y Suhaula Conache.