La vivienda convierte al pleno de Málaga en un combate de boxeo entre partidos

Un verdadero combate de boxeo, en eso se ha convertido esta mañana el salón de plenos del Ayuntamiento de Málaga, en el que la crisis habitacional ha copado gran parte del inicio de la sesión con hasta tres mociones urgentes propuestas por el Partido Popular, el PSOE y Con Málaga, a modo de preludio político a la manifestación convocada este sábado por una vivienda digna.

Situada en una esquina del cuadrilátero la bancada de la oposición, y en la otra, la del equipo de gobierno, los grupos se han enrededado en una pelea sobre competencias administrativas y dejadez de funciones que ha acabado con un debate sin acuerdos, sin cesiones ni acercamientos, y con el Partido Popular haciendo valía una vez más de su mayoría absoluta para sacar adelante su propia iniciativa. Nada nuevo bajo el sol.

Una moción, la de los populares, que ofrece un "totum revolutum" de medidas, muchas de ellas centradas en la okupación, como que se garanticen "desalojos ágiles y en un tiempo razonable" de viviendas okupadas, que aumenten "las penas para quienes promuevan la okupación" o crear seguros de impago para arrendadores.

Pleno del Ayuntamiento de Málaga en una imagen de archivo / AYUNTAMIENTO

Los populares han tratado de rebajar la presión sobre el papel del consistorio interpelando a "todas las administraciones" para pedir también fórmulas de colaboración público-privada para construir vivienda con alquileres asequibles, "facilitar" el acceso a una hipoteca o destinar "más suelo para a construcción" de vivienda.

Y con este clima, el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, ha iniciado su intervención defendiendo su extenso paquete de medidas "eficaces" y que se pueden "poner en marcha". "Y a ver si aí de esa manera dejamos de buscar culpables", ha insistido el edil. "Los culpables no están en la sociedad, están en los grupos políticos".

Cuerpo a cuerpo con De la Torre

Los grupos de la oposición han buscado continuamente un cuerpo a cuerpo con Francisco de la Torre, al que han acusado directamente de favorecer el problema habitacional en la ciudad y de no reclamar más medidas a la Junta de Andalucía, competente en materia de vivienda.

"Es incapaz de levantar la voz a la Junta de Andalucía, no es capaz de exigirle lo que sí está haciendo el Gobierno de España, poniendo financiación para hacer vivienda", le ha reprochado el portavoz del PSOE, Daniel Pérez. "No han hecho nada porque no han querido. Han querido poner una alfombra roja a la especulación y no atender a los vecinos".

La bancada de la oposición, con PSOE, Vox y Con Málaga, en el salón de plenos. / L.O.

Por su parte, la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas ha advertido de que la "gente está harta de ver cómo le tiran la pelota a otras administraciones y cómo no asumen su responsabilidad, la que tiene la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga", y ha exigido al alcalde que se cumpla la Ley de Vivienda estatal y se declare la ciudad como zona tensionada. Morillas ha insistido en que la situación de la capital malagueña no es una "condena bíblica" ni un "accidente" sino el resultado de decisiones políticas. "Tiene que ver con la cara b de ese milagro malagueño del que tanto nos han hablado".

En su defensa, De la Torre ha sacado pecho de la instrucción reciente que han aprobado para limitar las viviendas turísticas a edificios con entrada independiente, una medida para lo que asegura que ha sido "clave" el nuevo decreto de la Junta.

La bancada popular, en el salón de plenos. / L.O.

"Ustedes mientras gobernaron no hicieron nada, tomaron unas medidas que facilitaron el tema", ha recriminado De la Torre, a lo que Morillas le recordaba que el PGOU permitía desde hace 13 años establecer esa limitación.

Ante el cruce de acusaciones y golpes bajos, la concejala de Vox, Yolanda Gómez, ha criticado la "criminalización" de la industria turística y ha recalcado el "debate lamentable" que han ofrecido PP y PSOE, a los que a pesar de "no haber hecho los deberes, ambas formaciones "se echan en cara sus incumplimientos".