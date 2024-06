Un juez malagueño en el nuevo CGPJ

Un juez malagueño irrumpió esta semana entre los nuevos veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). José María Páez (Málaga, 1964) es juez desde hace más de tres décadas y su camino toma como punto de partida su etapa como estudiante de Derecho en la Universidad de Málaga. «En la mítica facultad que había en El Palo», si se siguen las palabras que acostumbra a usar cuando se remonta a su juventud y se ve en los pasillos de aquel centro situado en un barrio de pescadores de la capital malagueña.

Páez ingresó en la carrera judicial en 1990, pasó por varios juzgados e incluso desempeñó la plaza de juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Cataluña, con sede en Lleida. Y, en la actualidad, estaba inmerso en el que iba ser su último mandato como Juez Decano de Málaga. Es una responsabilidad que asumió hace tres lustros -en 2009, cuando era el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga- y a la que iba a poner fin por voluntad propia cuando se agotara el último compromiso adquirido por cuatro años, tras su reelección en noviembre de 2021.

Cuando recientemente se le preguntaba si barajaba la posibilidad de continuar algunos años más, su respuesta era muy tajante al respecto. Recordaba que era el Juez Decano exclusivo más antiguo de España, tras haber sido elegido en cuatro ocasiones en las que ganó las elecciones, y que ya había decidido que este iba a ser el último mandato.

Es más, tenía pensado que si antes de llegar a ese epílogo no le salía el puesto en el Consejo General Poder Judicial al que optaba, volvería a su plaza en la sección penal de la Audiencia Provincial de Málaga.

Eso sí, no ocultaba la ilusión de que le llegara una noticia como la que se ha hecho pública esta semana. Hace un par de años, en una entrevista en La Opinión de Málaga, se le preguntaba si -ante el colapso de los juzgados que tanto denunciaba- había pensado alguna vez en tirar la toalla. Y su respuesta combinaba una vocación inagotable con ese anhelo, y lo situaba en el horizonte de sus aspiraciones: «Nunca he pensado en tirar la toalla. No me ha llegado ese momento. Es más, soy candidato al Consejo General del Poder Judicial. Si yo estuviera quemado, no aspiraría a un puesto con esa responsabilidad. Se pueden hacer muchas cosas para mejorar esto y hay que estar en los organismos que dan la posibilidad de hacerlo», afirmó en mayo de 2022.

Desde su posición de juez decano de Málaga, de la que ahora sale para dar el salto al CGPJ, Páez se ha diferenciado por ser alguien muy combativo a la hora de hacer pública la falta de medios humanos y materiales.

En una comparecencia que solía hacer con carácter anual ante los medios de comunicación para presentar la memoria de los juzgados, no escatimaba sus reivindicaciones. La última de ellas se produjo hace algo más de un mes y reclamó la creación de más plazas de jueces porque, a su juicio, la justicia en la provincia de Málaga estaba «en vía muerta». «Somos muy pocos jueces en Málaga, no habría tanto retraso si se pudieran celebrar más juicios», recalcó.

Hacía ya mucho tiempo que el decano de los juzgados malagueños denunciaba el colapso del sistema judicial en la provincia.

Lo que no se sabía aún ese jueves de finales de mayo de este 2024 es que, con la llegada del verano, José María Páez sería incluido entre los nuevos vocales que formarían parte de la esperada renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Suscríbete para seguir leyendo