Comienza la campaña de verano de donación de sangre en Málaga

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga espera garantizar las necesidades de los centros sanitarios de toda Andalucía con la campaña de verano de donación de sangre y plasma. Estas donaciones se podrán realizar en el punto fijo del recinto del Hospital Civil de Málaga capital, poblaciones de mayor tamaño, y en los casi 215 desplazamientos de las unidades móviles en su recorrido por toda la provincia en los próximos tres meses. Durante julio, agosto y septiembre será posible donar en el punto fijo en horario, de mañana y tarde, lunes y martes de 9 a 14 y 16 a 21 horas y de 9 a 14 horas, de miércoles a sábado (excepto festivos).

El Centro ha programado un total de más de 215 colectas, que se desarrollarán la mayoría en los pueblos, sobre todo en los principales puntos de la Costa como Nerja, Vélez Málaga, Torre del Mar, el Rincón de la Victoria, la Cala del Moral, Torremolinos, Arroyo de la Miel, Fuengirola, Mijas Costa, MarbellaEstepona, San Pedro Alcántara y Ronda. Por otra parte, se realizarán colectas de sangre en lugares como son los centros comerciales para una mayor visibilidad de la campaña, así como el día 4 de julio donde un equipo móvil se desplazará al Centro Comercial Rosaleda de Málaga. También, se realizarán colectas en el Centro Comercial Plaza Mayor y en el Centro Comercial Larios los días 5 y 28 de agosto respectivamente.

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida.

Toda la información sobre los lugares y horarios de colectas están disponibles en la página web del Centro de Transfusión de Málaga, o bien, los interesados pueden acceder a la app Dona Sangre Andalucía, la aplicación oficial de la Red de Centros de Transfusión Sanguínea de la sanidad pública andaluza.

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Andalucía anima a la ciudadanía a acercarse a donar tanto a la sede del centro de transfusión como a las colectas programadas para continuar dando respuesta a la actividad hospitalaria en Málaga y contribuir a mantener las reservas sanguíneas en niveles óptimos, garantizando así las necesidades de los centros sanitarios de toda Andalucía.