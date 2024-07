La nave del Centro Logístico de Mayoral, Premio Andalucía de Arquitectura

La nueva nave del Centro Logístico Mayoral ha sido galardonada en la modalidad de Arquitectura de Nueva Planta, de los Premios Andalucía de Arquitectura 2024, que concede la Junta de Andalucía para resaltar el trabajo de los profesionales más destacados dentro del panorama arquitectónico andaluz.

Según el jurado, el proyecto realizado por el estudio System Arquitectura, "viene a significar la tipología de nave industrial, dotándola de singularidad mediante un lenguaje formal conectado con la industria textil y el empleo de una materialidad liviana, que contrasta con su imponente tamaño”. Esta envolvente supone además un "ejercicio de innovación constructiva", como valora el jurado, “dado que su doble piel permite la entrada de luz natural a la vez que protege su interior de la radiación solar directa, mejorando así el comportamiento térmico del edificio”.

El proyecto arquitectónico para Mayoral del despacho malagueño System Arquitectura. / Fernando Alda

El arquitecto y ex presidente del grupo Otaisa Luis Fernando Gómez-Estern, la proyección del estudio sevillano Práctica y Arquitectura Urbanismo SLP, la rehabilitación del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, y el arquitecto granadino Alejandro Muñoz Miranda han sido también los galardonados en las cuatro categorías restantes de esta edición.

Además, el arquitecto Rafael Urquiza Sánchez ha recibido la mención especial en la modalidad de Construcción e Innovación, reconociendo así su labor y profesionalidad.

Es el tercer reconocimiento que recibe el proyecto del Centro Logístico Mayoral, después de alzarse como Building of the Year 2024, de la plataforma Archdaily en la categoría de Best Applied Products; y lograr el tercer premio de la 16 Edición de los Rethinking The Future Awards, en la modalidad de Industrial.