Las limpiadoras de los centros de salud anuncian que retomarán las movilizaciones tras el verano

Durante un mes, todos los martes y jueves las trabajadoras de la limpieza de los centros de salud del distrito Málaga-Guadalhorce se han concentrado ante la Delegación de Salud y la puerta de los hospitales de Ronda y del Valle del Guadalhorce para exigir una mejora de las condiciones labores y una equiparación con las limpiadoras de los hospitales. Ahora, con la llegada del verano han decidido parar, pero advierten que retomarán las movilizaciones en septiembre y que “no pararemos hasta conseguirlo”.

Así lo ha anunciado Rosa María Villegas Rodríguez, que lleva 23 años trabajando como limpiadora en los centros de salud de Málaga. Asegura que esta discriminación laboral, que afecta a más de un centenar de empleadas, le parece “muy injusto” y por ello que no cesarán en su empeño hasta que haya una respuesta por parte de la Administración. “No vamos a parar hasta conseguirlo, pero lo malo es que ahora en verano no podemos seguir porque los centros de salud se cierran por las tardes y no hay personal. Además, es una época de merecido descanso para todas”, explica la trabajadora en nombre de sus compañeras.

Estas movilizaciones, que comenzaron el 28 de mayo y se extendieron hasta el 20 de junio, cuentan con el respaldo de UGT y Comisiones Obreras (CCOO), que en un escrito han recordado que, aunque “conseguir la merecida equiparación no va a ser fácil, tendremos que seguir luchando por ella”. En ese mismo comunicado, CCOO afirma que las movilizaciones se retomarán a la vuelta de las vacaciones y que se estudiarán las acciones a realizar.

Problemas con el convenio

Actualmente, las trabajadoras de limpieza de los centros de salud de Málaga capital y la Axarquía, al ser un servicio externalizado, cobran conforme al Convenio Provincial de Limpieza de edificios y locales. No obstante, ellas defienden que su trabajo "no tienen nada que ver" con la limpieza habitual que realizan el resto de trabajadores del sector, sino que llevan a cabo “las mismas tareas de limpieza” que las limpiadoras de los hospitales, que están directamente contratadas por el Servicio Andaluz de Salud.

“Nos sentimos discriminadas porque hacemos el mismo trabajo que en los hospitales, pero cobramos menos”

Por su parte, fuentes de la Delegación de Salud de Málaga ya recordaron en su momento que los distritos sanitarios no tienen establecido un convenio propio, como ocurre en el caso de los centros hospitalarios, que cuentan con un convenio específico de centro, por lo que los contratos de limpieza de los centros adscritos a cada distrito, en este caso los centros de salud y consultorios adscritos al Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, se rigen por el Convenio Provincial de Limpieza. «En cualquier caso, la administración sanitaria es la primera interesada en que se garantice unas condiciones de seguridad de las trabajadoras y trabajadores de limpieza. Para ello, se hace seguimiento de los contratos que rigen la limpieza de los centros de Atención Primaria y de su cumplimiento, según marca la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas», afirman.

Mismos riesgos

“Nos sentimos discriminadas porque hacemos el mismo trabajo que en los hospitales, pero cobramos menos”, denuncia Villegas, que subraya que llevan años exigiendo que se les equipare al personal de limpieza de los hospitales, ya que realizan el mismo trabajo y se enfrentan a los mismos riesgos.

“Nosotros no limpiamos edificios y locales, con todo mi respeto a los trabajadores, nosotros pertenecemos a sanidad y hacemos el mismo trabajo que ellos, porque los ambulatorios no son los de antes, ya hay cirugía menor, limpiamos curas infecciosas, usamos los mismos productos químicos y entramos en sitios que son infecciosos y donde podemos coger enfermedades”.

La propia trabajadora hace hincapié en que esta “discriminación laboral” no se trata únicamente de una cuestión salarial, sino también de condiciones laborales, ya que, a día de hoy, “si una compañera mía se pone mala y se tiene que poner de baja, le descuentan lo más grande, sin embargo, una de hospital cobra el 100%”. Por todo ello, insiste en que a la vuelta del verano retomarán las concentraciones frente a la Delegación de Salud para exigir una mejora de sus condiciones laborales.