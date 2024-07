El musical ‘El Rey León busca a su próxima Nala, Timón o Pumba en Málaga

Casi 80 aspirantes se han dado cita hoy en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Málaga para las audiciones del legendario musical 'El Rey León'.

La productora internacional Stage Entertainment España es la encargada de buscar en Málaga a actores, cantantes y bailarines, interesados en formar parte del elenco del musical de Disney que se representa en el Teatro Lope de Vega de Madrid.

Unas audiciones que brindan a los talentos malagueños la oportunidad única de formar parte de uno de los musicales más universales.

Por los pasillos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, medio centenar de postulantes ensayan ante la gran prueba.

Entre las aspirantes se encuentra Ruth Romero, una joven de 19 años que sueña con interpretar a Nala. Ruth cantó "El Viaje al Pasado" de Anastasia: “Vengo desde Barcelona y estoy estudiando la carrera de Arte Dramático. Me encantaría interpretar a Nala”, comenta tras su audición.

Ruth Romero tras su audición / Francis Silva

La convocatoria ha atraído a personas de diversas procedencias, como Anita, una joven de 29 años que ha viajado desde Buenos Aires a la capital expresamente para estas pruebas.

Anita, es la número 23 y mientras espera que la llamen calienta su voz: "El Rey León es el sueño de mi vida y me encantaría hacer de Nala. Mandé mi audición desde Argentina hace dos semanas, y el jueves pasado me confirmaron que estaba citada para hoy. Compré el vuelo ese mismo día", relata.

Anita llega directa desde Buenos Aires / Francis Silva

Para su audición, Anita ha preparado "Easy As Life" de Aida, pero está dispuesta a interpretar cualquier papel que los directores le propongan.

Los directores no sólo buscan muy buena voz, sino voces que sean capaces de transmitir.

Un artista 360

En estas audiciones se busca tanto personajes masculinos como femeninos, incluyendo papeles protagonistas como de elenco.

Los candidatos han sido evaluados por Sergi Cuenca, director musical residente, y Zenón Recalde, director residente del musical: "Recibimos a más de 200 candidaturas, pero vamos a hacerle las pruebas a 79", afirma el director residente del musical.

Recalde dice que "no se busca solo una característica concreta para formar parte de esta obra".

Sergi Cuenca, Director Musical Residente, y Zenón Recalde, Director Residente del musical / Francis Silva

Para poder ser Nala, Timón o Pumba se necesita cumplicar ciertas características que no solo es saber cantar, sino poder hacerlo mientras bailas y actuas: "Hay grandes voces que no transmiten, pero hay otras que a pesar de ser sencillas mueven mucho. En una primera instancia, nos fijamos obviamente en sus cualidades. En este caso es el canto y también las cualidades interpretativas. No sólo tiene que tener una gran técnica y una muy buena voz, sino ser capaces de transmitir. Es un proceso de selección muy minucioso", sostiene.

Zenón Recalde confiesa "haber visto ya varios perfiles que le han gustado": "En el musical tenemos a mucha gente de Málaga, incluso que ha salido del ESAD. Realmente hay mucho talento, por eso hemos decidido venir aquí".

Ahora, los elegidos tendrán que volver en una nueva convocatoria, ya con material de la obra para trabajar coreografía y poder formar parte así de uno de los musicales más famosos del mundo.