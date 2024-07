El concejal de Turismo: "Ya quisieran muchas ciudades del mundo tener el problema que tiene Málaga"

El concejal de Turismo, Jacobo Florido, ha salido hoy en defensa de la industria turística malagueña, que ha definido como un "generador de empleo fundamental" y cuyos "efectos negativos" son "económicos": "Si no hay turismo, no habrá empleo, si no hay empleo, no hay sueldo. Por tanto, la gente tendrá más problemas para poder vivir".

Florido ha presumido de que "ya quisieran muchas ciudades de España y del mundo tener el problema que tiene Málaga" en relación a las protestas por una vivienda digna y contra la turistificación que se concentraron en la movilización del 29J.

Eso sí, el concejal reconoce que sabían que el "exito tenía consencuencias" que no son "deseables" y que el Ayuntamiento de Málaga está trabajando en ello, con la construcción de VPO y el desarrollo de nuevos suelos residenciales, por ejemplo, en Campanillas o en el sector Universidad. "Nosotros, como administración, e insisto, con unas limitaciones importantes, estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer".

En esta línea, el responsable de Turismo en el Ayuntamiento de Málaga se ha referido al anuncio de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez -que exigió a De la Torre que "no busque excusas ni culpables"-, sobre la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para limitar los alquileres turísticos, que ha considerado un "reflejo" de que desde el Ejecutivo central "no se ha hecho nada". También ha recalcado que el Gobierno podría liderar la implantación de la tasa turística al tratarse de un impuesto.

"Conatos" de turismofobia

Con respecto al concepto de "turismofobia", que ha motivado una campaña por parte de la patronal hostelera de Málaga y a la que se refirió, incluso antes de la manifestación del sábado, el propio presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, Florido ha reiterado que la "mayoría" de los malagueños piensan que "el turismo beneficia" según los datos de la encuesta del Centro de Investigación Social Aplicada de la UMA en la que se recoge que el para un 80% de los encuestados respondieron que el impacto del turismo en la ciudad es positivo o muy positivo.

Los representantes de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) y de algunas instituciones, con el cartel de bienvenida al turista. / L. O.

En esta línea, ha apoyado la campaña de Mahos contra la "ola de turismofobia" aunque rebaja ese rechazo turístico del que alertaron ayer los hosteleros a "posibles conatos".

"La gran mayoría está a favor. Son muchas familias las que trabajan del turismo, empresarios que también abren sus persianas y que viven del turismo son malagueños .Y, por lo tanto, esto no se trata de la guerra de unos malagueños contra otros, se trata de que entre todos tengamos una ciudad como la que tenemos, insisto, que ya matarían muchas ciudades por ser como Málaga".

Empleo y previsiones

De hecho, el concejal ha ofrecido un extenso balance con datos de empleo en el sector turístico de la capital y la Costa del Sol, así como previsiones para lo que queda de año. En el primer trimestre de este año, 48.734 personas han estado empleadas en trabajos relacionados con la industria turística, un 6,4% más que en 2023, según datos de la Seguridad Social recogidos por la Diputación de Málaga.

La manifestación por una vivienda digna recorre las calles del Centro de Málaga este 29 de junio. / GREGORIO MARRERO / LMA

De ese total, 29.345 pertenecen al sector de la restauración y 11.793 en el transporte público, el rent a car, que es el que más crece con respecto al año pasado, un 12,58%.

En cuanto al número de empresas relacionadas con este sector, se han registrado 3.960 en la capital, lo que supone un 8,2% del total andaluz.

Con respecto a las previsiones para el verano, se han reservado 4,2 millones de asientos desde las 139 ciudades que están conectadas con el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, según los datos de ForwardKeys desde julio a septiembre, lo que supone un 10,5% más que el año pasado. Las principales ciudades que ofertan asientos son Londres (416.000 asientos) o París, Dublín, Barcelona o Ámsterdam (140.000-157.000 asientos). En ese período, llegarán al Puerto de Málaga 57 cruceros.