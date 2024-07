Cinco restaurantes de Málaga que no puedes perderte este verano

Aunque oficialmente la temporada estival comenzó el pasado 21 de junio, para muchos julio es el comienzo de las vacaciones de verano de manera oficial. Y con ellas, llegan también los planes para disfrutar en familia y amigos, así como las experiencias gastronómicas para los viajeros más foodies.

En este contexto, TheFork, la plataforma líder de reservas en Europa, presenta su segunda edición de TheFork Summer Hits, el ranking nacional de los mejores restaurantes que no te puedes perder estas vacaciones de verano, en el que Andalucía es la comunidad autónoma con más representación en esta selección, con un total de 12 restaurantes. De estos, cinco son establecimientos malagueños.

El Taller de Larios 10 ocupa el segundo puesto a nivel nacional. Se trata de un espacio al aire libre ubicado en el centro de Málaga. Una apuesta gastronómica a manos del chef Xavier Campos, que crea "platillos singulares", en una carta única y especial, pero variable a lo largo del paso que marca cada temporada.

La carta está diseñada especialmente para satisfacer a todo aquel que quiera vivir Málaga desde las alturas del mismo corazón de la calle Larios, y llevarse en la memoria, los aromas y sabores que brinda una experiencia gastronómica incomparable.

Terraza El Taller de Larios 10 / La Opinión

Otro de los restaurantes imprescindibles este verano es Lola - Hotel Only You (19º), un establecimiento basado en la cocina de mercado y fiel a la gastronomía de la región, situado en las alturas del hotel Only You.

Lola- Only You / La Opinión

Completan el listado Uppery Rooftop (22º), en Guadalmar, con una propuesta culinaria innovadora basada en la cocina mediterránea: "La diversidad de arroces y los mejores productos de mercado asados en nuestro horno de brasas, forman parte de una experiencia gastronómica reconocible e irrepetible", indican.

Le sigue El Lago (33º), en Marbella, caracterizado por una vanguardista carta andaluza y una amplia bodega. El Lago está recomendado por la prestigiosa Guía Michelin, ostenta dos Soles Repsol y está situado en el Top 10 por la Guía Macarfi.

El Lago. / La Opinión

Por último, se encuentra Space Monkey Bar - Hotel Essence (46º), una divertida terraza dónde poder disfrutar en compañía, ubicada en Torremolinos.

Space Monkey Bar - Hotel Essence / La Opinión

Andalucía

Los establecimientos andaluces incluidos en esta selección son: ocupando el quinto lugar se encuentra Piparra - Brasas & Vinos, situado en el Puerto de Santa María (Cádiz), especializado en carnes y arroz a la brasa. Las Dunas Beach (10º), en Rota (Cádiz), fieles al producto fresco y local;

El Mirador de Sevilla - Hotel Vincci La Rábida (24º), en Sevilla, un establecimiento para disfrutar de la cocina andaluza; Arrozante - Hotel Barceló Cabo de Gata (26º), en Retamar, ideal para los amantes del buen comer; Manolo León Plaza del Duque (30º), en Sevilla, con su conocida interpretación de la gastronomía mediterránea; ABQ Los Espejos (38º), en Gines, afamado por sus productos frescos del mar a la mesa; Carmen Aben Humeya (44ª), en Granada, con una cocina honesta basada en una materia prima de alta calidad;