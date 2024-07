La IA en la creación artística, a debate en los cursos de verano de la UMA

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el arte ha sido uno de los temas sobre los que se ha debatido este miércoles en los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga en el Rectorado.

En concreto, se ha celebrado un encuentro con Sofía López, manager de un equipo dedicado a la inteligencia artificial generativa en Freepik, y Nuria Rodríguez, catedrática de Historia del Arte de la UMA. Sobre las repercusiones de la IA en la creación artística, López considera que este es el punto inicial de un proceso.

"Puede parecer disruptivo y que todo va a cambiar, pero se estabilizará y se convertirá en una herramienta más como ocurrió con Photoshop con los diseñadores gráficos, se pensó que iba a terminar con el diseño tradicional, pero se convirtió en una nueva vía", ha dicho.

Ha opinado que "esta irrupción tiene muchos aspectos positivos" como economizar trabajos que son arduos, mayor productividad, entre otros, pero, no obstante, como sombras ha señalado el uso de modelos que no tienen un trasfondo ético o datos que no están consensuados, "esto se acabará estabilizando, ahora está muy polarizado".

En relación con la originalidad, muy presente en el debate actual de la IA y la creación artística, la ponente cree que sí existe en la intencionalidad artística cuando se genera una imagen. Como opción para solucionar los problemas actuales relacionados con la autoría y la ética, López afirma que habría que establecer un marco legal que regule el uso de la IA para proteger los derechos de los creadores.

"El futuro es que perfiles como tecnólogos o historiadores del arte formen parte del proceso del que se nutre la IA, si esa parte es ética y está consensuada los pasos que vengan después serán más naturales y eficientes", ha añadido De este modo, los artistas podrían elegir si los modelos de Inteligencia Artificial se nutren o no de sus obras.

"Ahora la verdad no existe, todo va a ser falso hasta que se pruebe lo contrario", ha asegurado la especialista que augura que todo acabará llevando un sello de veracidad, "será interesante ver dónde nos lleva este camino".

Por último, preguntada por el impacto laboral, ha manifestado que "el pensamiento más sensato es asumir esta tecnología como una nueva habilidad, las personas que tengan conocimiento en IA serán más valiosas en el mercado laboral".

La escritora, profesora e investigadora Remedios Zafra / L.O.

Por otro lado, la escritora, profesora e investigadora Remedios Zafra ha protagonizado la segunda jornada del seminario 'El ritual ante sus exilios'. En un diálogo junto a Cristina Consuegra, gestora cultural malagueña y directora de la formación, ha reflexionado sobre la transformación de los oficios creativos e intelectuales que pueden estar "en riesgo" por, según sus palabras, la "tristeza burocrática", es decir, "rutinas" que suelen "llenar nuestro tiempo" y que hacen "perder el rumbo".

Para ahondar en esta cuestión, Zafra ha opinado sobre el papel de la tecnología, la cual "no está ayudando en lo tedioso", sino que "está ocupando trabajos que antes hacían ilustradores, traductores, actores de doblaje y normalmente personas del ámbito del ámbito cultural y creativo", lo que acaba llevando al "desafecto", a la "precariedad" o a la "auto explotación". Ante esto, Zafra ha abogado por un cambio para "enfrentar la infravaloración" de estos oficios del sector cultural y creativo.

Por último, la también investigadora del CSIC ha confesado que trabajar con investigadores jóvenes le ha aportado una "grandísima esperanza" sobre el futuro.

Master class 'La historia del jazz jamás contada', a cargo de José Manuel (Tete) Leal Gómez / L.O.

Música

La sesión más creativa de la oferta estival de la UMA, organizada por su Fundación General, la ha aportado la master class 'La historia del jazz jamás contada' a cargo de José Manuel (Tete) Leal Gómez y su cuarteto (pianista, cantante, contrabajo, batería y él mismo al saxo y flauta), con el objetivo de "acercar la historia y la evolución del jazz desde sus orígenes hasta la actualidad".

Desde el escenario de la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, la agrupación liderada por el músico malagueño ha viajado a lo largo del tiempo interpretando temas que abarcan una amplia gama de estilos, comenzando con ritmos tribales africanos, pasando por el free jazz de los años 70, el blues o el bebop, e incluso su fusión con la música española.

"Como pasa con las modas, ha quedado como música minoritaria, pero no siempre fue así. El jazz fue un boom, como ahora lo es el reguetón o el pop en los años 80 y 90 aquí en España", ha precisado. A pesar de esta singular puesta en escena que revaloriza este estilo musical, Leal ha manifestado que "es difícil dedicarse plenamente al jazz y a la música en general" en España y que "hay muchísimos músicos, aún muy reconocidos, que compaginan su labor en activo con otras actividades como la docencia".

Felipe Romera, en el curso de fotónica / L.O.

Fotónica

Por otro lado, en el edificio del Rayo Verde también ha llegado a su fin el seminario de la UMA 'Fotónica, ¿es la tecnología del siglo XXI?' que durante dos jornadas ha analizado a través de representantes de compañías punteras de este ámbito las aplicaciones en el sector industrial y los posibles desarrollos de esta ciencia basada en la luz, así como casos de éxito de algunas empresas.

El curso ha sido inaugurado por el director del parque, Felipe Romera; la vicerrectora Adjunta de Emprendimiento y Becas de la Universidad de Málaga, María del Carmen Pardo; y la coordinadora Académica de Investigación de la Fguma, Antonia Infantes.

"Este curso va a situar a la fotónica como un elemento trascendente. Estamos en una posición crucial en el mundo de la fotónica y tenemos el propósito de cooperar en este ámbito con otros lugares en los que también hay grupos de investigación relevantes en este sentido", ha señalado en su intervención Romera.

El primer experto en intervenir ha sido Helio Fernández Téllez, PhD. Program Manager - Design IP Spaces del IMEC, que ha explicado la estrategia global del IMEC, su funcionamiento y el trabajo que llevan a cabo. Ha estado acompañado de Mario Nemirovsky CSO de Innova IRV & CTO de Innova IRV Microelectronics.

"Nos hace fuertes el hecho de que tenemos infraestructuras de primer nivel y trabajadores de decenas de países", ha explicado Helio Fernández. A continuación, ha sido el turno de Jose Capmany, catedrático de Fotónica y Comunicaciones Ópticas de la Universitat Politècnica de València (UPV), con la ponencia 'El futuro ya está aquí', en la que ha hablado sobre las aplicaciones de la fotónica a los diferentes ámbitos, como el transporte, donde ha asegurado que está tecnología está presente en todos sitios.

"El desafío actual es combinar sistemas fotónicos con robótica, permite integrar una tecnología muy potente en un robot y esto tiene muchas aplicaciones en muchos ámbitos", ha asegurado.

Robert Halir, Cofunder de Bioherent y AGPhotonics y profesor del departamento de Ingeniería de Comunicaciones de la Universidad de Málaga, ha protagonizado la intervención 'Fotónica, de lo local a lo global', donde ha contado lo que se está haciendo desde Málaga con aplicación a todo el mundo, como sensores ópticos integrados con una técnica particular heredada de las comunicaciones ópticas.

La primera jornada ha concluido con la mesa redonda '¿Somos competidores? Análisis de la situación actual y retos de la UE', con Jose Capmany, catedrático de Fotónica y Comunicaciones Ópticas de la Universitat Politècnica de València (UPV); Robert Halir, Cofounder Bioherent y AGPhotonics; y Helio Fernandez Tellez, Program Manager - Design IP Spaces del IMEC.

La mesa ha estado moderada por Mario Nemirovsky, CSO de Innova IRV & CTO de Innova IRV Microelectronics. Durante la misma se ha puesto sobre la mesa el liderazgo que tiene que asumir Europa en este sector y el talento necesario que hay que formar y retener.

"Hay que creérselo, tenemos la capacidad, pero hay que querer. Estamos en una época de bonanza que se puede aprovechar", ha asegurado Robert Halir.