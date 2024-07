Preocupación en la UMA por el aumento de conflictos entre los estudiantes

El Claustro de la Universidad de Málaga (UMA), máximo órgano de representación de la institución académica, se reunió ayer en sesión ordinaria para abordar un orden del día en el que destacó la preocupación del defensor universitario, Manuel Montalbán, por el aumento progresivo que se ha detectado en relación con conflictos entre estudiantes por distintas razones, incentivados por el eco de las redes sociales.

Añadió que hay que hacer un esfuerzo para concretar avances reglamentarios respecto a convivencia y prevención de violencia, acoso, conflictos, etcétera.

Por su parte, el rector, Teodomiro López, inició el Claustro, según señaló la UMA en un comunicado, con su preceptivo informe y destacó algunos temas, entre los que no eludió «la preocupante situación económica» de la UMA. No obstante, no quiso mostrar una imagen «lastimera», sino «optimista», por lo que se mostró convencido de que este panorama mejorará.

De otro lado, el Claustro conoció el informe del delegado del rector para la Coordinación de los Servicios y la Inspección, Sergio Cañete, quien desgranó la memoria de su área, correspondiente a los cursos 2021-22 y 2022-23.