Cruz de Humilladero: una piscina sin horario ni control

«Los niños están saltando todos los días; a partir de las 3 de la tarde nadie duerme, se ponen a jugar a la pelota y el descanso se acabó», señalan fuentes de Solidaridad.

La federación provincial de asociaciones de vecinos se hace eco de las quejas de vecinos de la barriada García Grana que, a pocos metros de sus viviendas, tienen la piscina al aire libre del centro deportivo Conde de Guadalhorce, unas instalaciones que, critica Solidaridad, se han convertido en un coladero de niños y jóvenes.

«La piscina está pegada a los bloques y los vecinos no pueden dormir porque han llegado a estar en la piscina hasta las 4 de la mañana», señalan estas mismas fuentes de Solidaridad.

Tras el baño, los jóvenes dejan las instalaciones / L.O.

Como detallan, los jóvenes saltan sin problema los muros que rodean el recinto, a veces, entrando en una parcela municipal a espaldas de la Junta de Distrito de la Cruz de Humilladero, en el entorno del antiguo matadero.

Como trasladan las fuentes de Solidaridad, en la piscina se han llegado a concentrar, sin permiso, «hasta 22 personas», por lo que explican que los vecinos han llamado hasta en cuatro ocasiones a la policía. «Pero la policía los identifica y poco más. Al rato vuelven a entrar otra vez», lamentan.

Por este motivo, critican que, a partir de las 3 de la tarde, «está todo vendido y entra todo Dios porque no hay control ni nada».

Estas fuentes de Solidaridad reclaman al concesionario del centro deportivo que tome medidas y tenga vigilantes de seguridad que impidan la entrada en la piscina. También proponen algún sistema para cubrirla y dificultar este uso gratuito y sin horario.

La Federación Solidaridad quiere aprovechar para pedir que se asfalte una zona de matorrales anexa a la piscina, precisamente los terrenos municipales por donde saltan los jóvenes. Estas fuentes señalan que es un foco de insectos y causa molestias a los vecinos.

Solidaridad pide que se asfalte este terreno municipal junto a García Grana y la piscina / A.V.

Además, también se hacen eco del malestar de los vecinos de García Grana, una barriada dependiente del Instituto Municipal de la Vivienda, por el mal estado de las zonas comunes, con algún bloque con las luces fundidas, garajes a oscuras y cuerdas sujetando la puerta principal de entrada, como ocurre en la calle Záncara.

«Las comunidades no tienen dinero y algunos inquilinos no pagan pero el IMV recibe subvenciones públicas para rehabilitar edificios de su competencia y lo tiene abandonado», critican, al tiempo que subrayan que defienden «a las familias que pagan» y no cuentan con zonas comunes dignas.

Portal de la calle Záncara con la puerta principal atada con una cuerda. / A.V.

Reacciones

En relación con la piscina, la empresa Forus, a cargo del centro deportivo de calle Conde de Guadalhorce, declinó hacer declaraciones a este periódico.

La concejala de la Cruz de Humilladero, Teresa Porras, declaró ayer que los jóvenes que entran en la piscina proceden del entorno y que trasladará la queja al Área de Deportes, para que encuentre una solución.

En referencia a la parcela con matorrales, indicó que hay personas que tiran la basura directamente al solar y que se limpió hace unos días; aunque no está previsto que se asfalte, informó.

Con respecto a los desperfectos en zonas comunes, fuentes municipales trasladaron las quejas de Solidaridad al Ayuntamiento.

