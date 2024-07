Detenido en Málaga por acosar sexualmente a un menor a través de Instagram

Un joven de 25 años ha sido detenido en Málaga por presuntamente acosar sexualmente a un menor de 16 años a través de las redes sociales, actividad delictiva conocida como Child Grooming. Según la Policía Nacional, el investigado contactaba con la víctima mediante mensajes a través de Instagram que la madre del adolescente captó. La progenitora, haciéndose pasar por su hijo, recibió del presunto agresor una foto de contenido sexual al tiempo que le proponía un encuentro para mantener relaciones sexuales. A través del perfil que utilizaba el sospechoso, los agentes lograron identificar al titular asociado y proceder a su localización y arresto. La investigación continúa abierta a fin de analizar el material informático intervenido por si pudiera haber contactado con otros jóvenes.

La investigación se inició en Málaga tras la denuncia de una mujer que informó de un presunto delito contra la libertad sexual de su hijo mediante esta modalidad. La mujer contó a los agentes del Grupo de Menores que, tras descubrir los mensajes de contenido sexual que había recibido su hijo y con el objetivo de averiguar quién podía ser la otra persona, mantuvo conversaciones en las que recibió una foto de contenido sexual y una propuesta de cita en Málaga para mantener relaciones sexuales. Los agentes consiguieron identificar a la persona tras el perfil, que finalmente fue localizada y detenida. En el registro de su vivienda se le intervinieron cinco teléfonos móviles, una torre de ordenador, un portátil y una memoria externa. La investigación continúa abierta a fin de analizar el material informático intervenidos y localizar otras posibles víctimas de estos hechos.

Desconfiar de los desconocidos

La Policía Nacional recuerda que "no todo el mundo es quien dice ser en internet" y que, "si no se confía en desconocidos en la calle, en la red tampoco se debe hacer". Los investigadores advierten de que el grooming es un conjunto de acciones llevadas a cabo por un adulto para ganarse la confianza y amistad de un menor de edad con el propósito de conseguir fotos y vídeos con contenido sexual o quedar para abusar sexualmente de él. El ciberacoso sexual de menores es un delito contra la libertad sexual que castiga a aquellos que contactan por internet, teléfono o cualquier otra tecnología con un menor de 16 años y le proponen un encuentro para realizar actos de carácter sexual tipificados en el código penal. El contacto se realiza mediante una solicitud de amistad en una red social o a través de videojuegos. "Si se recibe la solicitud de un desconocido se debe de eliminar y no aceptar. No dejarse llevar por la curiosidad que puede conllevar riesgos y recordar tener en cuenta las mismas normas para relacionarse en Internet que en las relaciones cara a cara", han concluido.